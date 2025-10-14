Egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatottnak Orbán Viktor

A meccs után sorban érkeznek a gratulációk Marco Rossi szövetségi kapitánynak és csapatának. Az egyik első Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki közösségi oldalán annyit írt nem sokkal a lefújás után, hogy

VB-n a helyünk!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A világbajnoki selejtezők a 4. forduló után október 14-én, kedden a következőképp alakultak:

Írország–Örményország 1–0

Portugália–MAGYARORSZÁG 2–2