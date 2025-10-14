Egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatottnak Orbán Viktor

Portugália–Magyarország: teljes csend és döbbenet Lisszabonban, a magyar válogatott hatalmas bravúrt vitt véghez!
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Nem mindennapi bravúrt vittek véghez a magyar focisták Lisszabonban kedd este.
Hatalmas bravúrt vittek véghez a magyar focisták Lisszanbonban kedd este.
Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával Magyarország végül egyenlített a portugálokkal szemben, így az eredmény 2:2 lett.
Így a magyar együttes pontot szerzett a világ egyik legjobb csapatának otthonában.
Emlékezetes, hogy a mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni. Mosz ezt a sikert meg tudták ismételni a portugálok otthonában.
A meccs után sorban érkeznek a gratulációk Marco Rossi szövetségi kapitánynak és csapatának. Az egyik első Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki közösségi oldalán annyit írt nem sokkal a lefújás után, hogy
VB-n a helyünk!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
A világbajnoki selejtezők a 4. forduló után október 14-én, kedden a következőképp alakultak:
Írország–Örményország 1–0
Portugália–MAGYARORSZÁG 2–2
