Marco Rossi Lisszabon gratuláció vb csapat kapitány Orbán Viktor Szoboszlai Dominik miniszterelnök focista

Egyértelmű üzenetet küldött a magyar válogatottnak Orbán Viktor

2025. október 14. 23:07

Nem mindennapi bravúrt vittek véghez a magyar focisták Lisszabonban kedd este.

2025. október 14. 23:07
null

Hatalmas bravúrt vittek véghez a magyar focisták Lisszanbonban kedd este. 

Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett góljával Magyarország végül egyenlített a portugálokkal szemben, így az eredmény 2:2 lett.

Így a magyar együttes pontot szerzett a világ egyik legjobb csapatának otthonában.

Emlékezetes, hogy a mieinknek legutóbb a 2016-os franciaországi Európa-bajnokság csoportküzdelmei során sikerült ellenük pontot szerezni. Mosz ezt a sikert meg tudták ismételni a portugálok otthonában.

A meccs után sorban érkeznek a gratulációk Marco Rossi szövetségi kapitánynak és csapatának. Az egyik első Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki közösségi oldalán annyit írt nem sokkal a lefújás után, hogy

VB-n a helyünk!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A világbajnoki selejtezők a 4. forduló után október 14-én, kedden a következőképp alakultak:
Írország–Örményország 1–0
Portugália–MAGYARORSZÁG 2–2 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

