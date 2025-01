Biden távozásával Magyarország is fellélegezhet – négy pontban a legfontosabb változásokról

Szintén fontos kiemelni, mint gazdasági várakozást, hogy Trump várhatóan az amerikai jegybank, a FED politikájára is erősen hatással lesz. Bár kampányígérete szerint még a jegybank hatáskörét is szűkítené, várhatóan azzal is megelégszik, ha a kamatkörnyezet mérséklődik. Ezzel kapcsolatban Horváth Sebestyén elemző korábban lapunknak leszögezte: miután a dollár a nemzetközi pénzügyi rendszerben kiemelt szerepet tölt be, így amennyiben Amerikában csökken a kamatkörnyezet, akkor annak hatására Európában és Magyarországon is mérséklődés várható.