Szakértő a vámokról: Az EU minden kérdésben megadta magát az amerikai akarattal szemben

Az Európai Uniónak mindenben meg kellett hajolnia az USA akarata előtt a vámmegállapodás megkötésekor – nyilatkozta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A közgazdász szerint nem működött az EU korábbi stratégiája, hogy ellenszegül az Egyesült Államok akaratának, ezért muszáj volt két részmegállapodást is elfogadnia: egyiket a 750 milliárd dollár értékű energiabeszerzésről, másikat egy 600 milliárd dollár értékű beruházási csomagról. A szakértő szerint ezzel most az EU Oroszországtól való függőséget egy másik függőségre cseréli az energiabeszerzés terén, ami kedvezőtlen az egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő tagállamok számára.