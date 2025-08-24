Ft
08. 24.
vasárnap
08. 24.
vasárnap
Budapest Szent Gellért-szobor baleset

A mélybe zuhant egy ember a Gellért-szobornál – tűzoltók mentették meg

2025. augusztus 24. 06:30

Az illetőt a feljárattól mintegy ötven méterre, a hegyoldalon körülbelül huszonöt–harminc méteres magasságban találták meg.

2025. augusztus 24. 06:30
null

Lehozták a bajba jutott embert a Gellért-hegyről – közölte szombat késő este a katasztrófavédelem a honlapján nem sokkal azt követően, hogy tudatták: emelőkosárral próbálnak lejuttatni egy embert a fővárosi tűzoltók a Gellért-szobornál a hegyoldalról. 

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert nagyjából huszonöt-harminc méteres magasságból mentettek: a bajbajutott a Gellért-szobornál esett le.

A tűzoltóknak előbb meg kellett találniuk, pontosan hol is tartózkodik, majd kötéltechnikával megközelítették, végül emelőkosárral juttatták biztonságos helyre – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A korábbi közlés szerint a tűzoltók magasból mentőről, hőkamerával is kutattak utána, végül az alpintechnikával ereszkedő tűzoltó fedezte fel. Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon. Emelőkosárral próbálták elérni, de ehhez előbb meg kellett ritkítani a sűrű növényzetet – tudatták.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Róka László

NeMá
2025. augusztus 24. 07:32 Szerkesztve
Nem elég világos, azért van ott a szobor, mert ott meglehet halni! 2évet töltött Gellért Bakonybélben, ott nem bántotta senki, pedig az egy sürű erdő, vadakkal, kondásokkal és betyárokkal! Az összes keménylegényközött élte túl!
wadcutter
2025. augusztus 24. 07:31
minek ment oda
