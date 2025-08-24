Ft
Ukrajnának ERAM Extended-Range Attack Munition Oroszország Egyesült Államok

Trump új rakétákat ad Zelenszkijnek, de olyan kikötéssel, aminek garantáltan nem fog örülni

2025. augusztus 24. 09:39

Washington 850 millió dollár értékű fegyvercsomagot hagyott jóvá Ukrajnának, de a rakéták bevetését csak szigorú amerikai engedélyekkel lehet végrehajtani.

2025. augusztus 24. 09:39
null

Az Egyesült Államok jóváhagyta több mint 3500 darab Extended-Range Attack Munition (ERAM) típusú rakéta eladását Ukrajnának – számolt be a Wall Street Journal augusztus 23-án, két névtelen amerikai tisztviselőre hivatkozva.

A rakéták hatótávolsága 241 és 450 kilométer között van, előnyük pedig, hogy gyorsan gyárthatók és viszonylag olcsón előállíthatók. 

A szállítmány várhatóan hat héten belül megérkezik Ukrajnába. 

A fegyvercsomag értéke 850 millió dollár, amelyet európai források finanszíroznak, 

de jóváhagyása csak azután történt meg, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyinnal, majd néhány nappal később a Fehér Házban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is egyeztetett.

Kijev eközben újabb, mintegy 90 milliárd dollár értékű amerikai fegyvervásárlási csomagot javasolt a biztonsági garanciák részeként, miközben Trump egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a béketárgyalások előmozdításáért.

A rakéták felhasználása azonban korántsem korlátlan. 

Az ERAM-rendszerek alkalmazásához amerikai jóváhagyás szükséges, különösen akkor, ha oroszországi célpontokat támadnának velük.

A WSJ szerint Washington titokban egy ellenőrző mechanizmust vezetett be, amely Pete Hegseth védelmi miniszternek ad jogot arra, hogy megakadályozza Ukrajna hosszú hatótávolságú rakétacsapásait Oroszország területén. Ez a szabályozás már hónapok óta gyakorlatilag ellehetetlenítette az ilyen műveleteket.

Hasonló korlátozások érvényesek más nyugati fegyverekre is: például a brit Storm Shadow rakéták amerikai célpontadatokra támaszkodnak, így ezek bevetése is a washingtoni felülvizsgálati rendszer hatálya alá esik.

A Pentagon politikai helyettes államtitkára, Elbridge Colby dolgozta ki az új rendszert, amely nemcsak az amerikai, hanem az amerikai hírszerzésre vagy technológiára épülő európai fegyverek alkalmazását is szabályozza.

Emellett egy új „forgalmi lámpa-rendszert” is bevezettek az amerikai fegyverkészletek felmérésére: a piros, sárga és zöld kategóriák jelzik, mely fegyverekből van elegendő, és melyek szállítását korlátozni kell.

Nyitókép: US AIR FORCE / AFP


 

