Trump új rakétákat ad Zelenszkijnek, de olyan kikötéssel, aminek garantáltan nem fog örülni

A rakéták felhasználása azonban korántsem korlátlan.

Az ERAM-rendszerek alkalmazásához amerikai jóváhagyás szükséges, különösen akkor, ha oroszországi célpontokat támadnának velük.

A WSJ szerint Washington titokban egy ellenőrző mechanizmust vezetett be, amely Pete Hegseth védelmi miniszternek ad jogot arra, hogy megakadályozza Ukrajna hosszú hatótávolságú rakétacsapásait Oroszország területén. Ez a szabályozás már hónapok óta gyakorlatilag ellehetetlenítette az ilyen műveleteket.

Hasonló korlátozások érvényesek más nyugati fegyverekre is: például a brit Storm Shadow rakéták amerikai célpontadatokra támaszkodnak, így ezek bevetése is a washingtoni felülvizsgálati rendszer hatálya alá esik.

A Pentagon politikai helyettes államtitkára, Elbridge Colby dolgozta ki az új rendszert, amely nemcsak az amerikai, hanem az amerikai hírszerzésre vagy technológiára épülő európai fegyverek alkalmazását is szabályozza.

Emellett egy új „forgalmi lámpa-rendszert” is bevezettek az amerikai fegyverkészletek felmérésére: a piros, sárga és zöld kategóriák jelzik, mely fegyverekből van elegendő, és melyek szállítását korlátozni kell.