„Ukrajna túl nagy falat nekünk” – így döntött a luxemburgi hadsereg vezetője

A „Hajlandók Koalíciója” hamarosan előállhat az Ukrajnának szánt „megerősítő erő” terveivel, de egy ország biztosan nem küld katonát: Luxemburg.

Yuriko Backes védelmi miniszter – az Euractiv szerint – kijelentette, hogy

a nagyhercegség nem tud katonákat adni a misszióhoz.

Mint mondta, Luxemburg már most is NATO-csapatokat állomásoztat Litvániában és Romániában, így Ukrajna egyszerűen túl nagy falat lenne.

„Más országoknak jóval nagyobb emberi erőforrásaik vannak” – magyarázta Backes, hozzátéve, hogy Luxemburg inkább anyagi és technikai támogatással járulhat hozzá, például légi szállítással és műholdas rendszerekkel.

A nagyhercegség székhelyű SES vállalat ugyanis az EU új IRIS2 műholdprogramjának egyik kulcsszereplője, amely a Starlink európai riválisa lehet, és amelyre az ukrán hadsereg szintén számíthat a jövőben.

Nem Luxemburg az egyetlen, amely kihátrált a közvetlen katonai szerepvállalásból: a héten Görögország is közölte, hogy nem küld csapatokat, Donald Trump amerikai elnök pedig jelezte, hogy Washington várhatóan csak légi műveletekben venne részt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor türelmetlenül várja a konkrétumokat. Azt mondta, legkésőbb augusztus végéig szeretné tudni, hogyan festenek majd a Kijevnek szánt biztonsági garanciák.