08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagyhercegség misszió Ukrajna Luxemburg

„Ukrajna túl nagy falat nekünk” – így döntött a luxemburgi hadsereg vezetője

2025. augusztus 23. 10:35

Luxemburg köszöni, de nem kér az ukrajnai katonai misszióból – a nagyhercegség inkább műholdakban és logisztikában látja szerepét.

2025. augusztus 23. 10:35
null

A „Hajlandók Koalíciója” hamarosan előállhat az Ukrajnának szánt „megerősítő erő” terveivel, de egy ország biztosan nem küld katonát: Luxemburg.

Yuriko Backes védelmi miniszter – az Euractiv szerint – kijelentette, hogy 

a nagyhercegség nem tud katonákat adni a misszióhoz. 

Mint mondta, Luxemburg már most is NATO-csapatokat állomásoztat Litvániában és Romániában, így Ukrajna egyszerűen túl nagy falat lenne.

„Más országoknak jóval nagyobb emberi erőforrásaik vannak” – magyarázta Backes, hozzátéve, hogy Luxemburg inkább anyagi és technikai támogatással járulhat hozzá, például légi szállítással és műholdas rendszerekkel. 

A nagyhercegség székhelyű SES vállalat ugyanis az EU új IRIS2 műholdprogramjának egyik kulcsszereplője, amely a Starlink európai riválisa lehet, és amelyre az ukrán hadsereg szintén számíthat a jövőben.

Nem Luxemburg az egyetlen, amely kihátrált a közvetlen katonai szerepvállalásból: a héten Görögország is közölte, hogy nem küld csapatokat, Donald Trump amerikai elnök pedig jelezte, hogy Washington várhatóan csak légi műveletekben venne részt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor türelmetlenül várja a konkrétumokat. Azt mondta, legkésőbb augusztus végéig szeretné tudni, hogyan festenek majd a Kijevnek szánt biztonsági garanciák.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

titi77
2025. augusztus 23. 12:30
augusztus vége rendben is lesz már csak az évszámot kell eldönteni. vagy megvárni amíg kapitulál kijev,
No comment no cry
2025. augusztus 23. 12:01
De kérem szépen milyen hozzáállás ez? Illegálisokat el lehet arányosan osztani, katonákat meg nem? Sorozzanak! (pun intended) A mintademokrácia Ukrajnában is tudnak házról házra menni, és embereket begyűjteni.
neszteklipschik
2025. augusztus 23. 11:37
A putyinpincsik! Hát nem értitek, hogy Luxemburgot most Ukrajnában kell megvédeni? Hát nem értitek, hogy azért kell most Ukrajnában megdöglenetek, hogy utána ne Luxemburg-alsón kelljen? :-)
egonsamu-2
2025. augusztus 23. 11:19
Luxemburg eléggé le van terhelve az EU korrupciós ügyeinek intézésével. Nem tudnak egyetlen szakembert sem nélkülözni egy nyíltan orosz ellenes akcióra. Mert az rizikósabb mint dugipénzekkel kereskedni...
