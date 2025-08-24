„Hidegrázós” – ilyen élmény ellenfélként játszani ott, ahol az ember édesapja egy igazi klublegenda

Az jól látszott, hogy a bakonyi gárda még formálódik, hiszen 8 új játékost igazoltak a nyáron, vagyis több mint egy kezdőnyi kézilabdázót kell beépítenie a csapatba a spanyol trénernek, gyakorlatilag minden posztra. A régiek közül volt, akinek egy kicsit másik oldalát is megismerhettük a találkozón, a védekező specialistának számító Ligetvári Patrik például volt, hogy fennmaradt támadásban, egyetlen lövését pedig gólra is váltotta. A felkészülés során már másodszor tette ezt – úgyhogy a mérkőzés után a Mandiner meg is kérdezte tőle, vajon majd a tétmeccseken is láthatunk-e tőle hasonló produkciót.

Remélem, mert eddig elég jó százalékkal lövöldözök, ugye kettőből kettő jött össze a felkészülés alatt”

– reagált nevetve a Veszprém helyettes csapatkapitánya. – „Nyilván dolgozok azért, hogy beállóban vagy esetleg átlövő pozícióban bevethessen a mester, éppen ahol számít rám. Én készen állok a védekezés mellett erre is.”

Arról is mesélt nekünk, belülről hogyan látja, hol tart jelenleg az új játékosok beépítése.

„Úgy gondolom, hogy nem egyszerű, de van egy jó edzőnk és egy megfelelő taktikával segíteni tud ezen. Másrészt azt az óramennyiséget, amit az edzőteremben vagy a pályán együtt töltünk, senki nem tudja tőlünk elvenni. Ez segít abban, hogy egyre jobban összekovácsolódjunk.”

Szintén új arc a csapatban a brazil Thiagus Petrus, aki persze a szurkolóknak egyáltalán nem ismeretlen, hiszen mielőtt a Barcába igazolt volna, a Szeged játékosa volt. Ő is védekezni érkezett, úgyhogy sokat fog együtt dolgozni Ligetvárival.

„Abszolút jó vele eddig a pályán. Nyilván még meg kell, hogy ismerjem, de úgy gondolom, hogy megvan az összhang és tényleg könnyű vele védekezni, mert értjük egymást. Remélem, hogy nagyon jól fogunk működni a jövőben.”

Szükség is lesz rá, hiszen a Veszprém előző tavasza nem úgy sikerült, ahogy tervezték: bár a bajnoki cím meglett, a kupadöntőt elveszítették a Szeged ellen és a Bajnokok Ligája final fourba sem sikerült bejutni. Vajon erősebb lehet ebben az évadban az újraformálódó csapat?

„Ezt majd csak a szezon után tudom mondani, mert nyilván sok befolyásoló tényező is lehet évközben, így nehéz erre most bármit válaszolni. De egyértelműen azért dolgozunk, hogy jobbak legyünk, mint tavaly.”

A szombati ellenfél, a Wisla Plock is erre készül: nem mintha a lengyel bajnoki cím megvédése a Kielcével szemben rossz teljesítménynek számított volna, de Fazekas Gergő csapata a BL-ben nem jutott be a legjobb 8 közé. A nyáron viszont alaposan beerősítettek: érkezett harmadik magyarként Ilic Zoran (Szita Zoltán játszik még a csapatban), a Veszprém korábbi kiváló balátlövője, Szergej Koszorotov, a világbajnoki ezüstérmes norvég kapus, Torbjörn Bergerud és a Barca jobbátlövője, a 3-szoros BL-győztes és olimpiai bajnok Melvyn Richardson – igen komoly nevek.

Amikor a veszprémi legenda, Fazekas Nándor fiát megpróbáltuk megállítani, különleges párbeszédnek voltunk fültanúi. A még mindig csak 21 éves irányító megkérdezte edzőjét, hogy jöhet-e nyilatkozni, a spanyol Xavier Sabate pedig tökéletes magyarsággal válaszolt:

Nem, előbb megbeszélés az öltözőben, utána interjú!”

Hát igen, a veszprémi évek nem múlnak el nyomtalanul, bár akkor is nagyon meglepődtünk, hiszen Sabate már 8 éve nem dolgozik Magyaroszágon – minden tiszteletünk!

Fazekas pedig később tényleg jött is, akit rögtön arról faggatunk, hogy bár ez csak felkészülési meccs volt, még mindig különleges érzés-e számára Veszprémben ellenfélként játszani.

„Nekem ez pont ugyanaz, mintha egy BL-mérkőzésen lépnék itt pályára. Tényleg nagyon-nagyon szeretek itt lenni, ez a város az otthonom, itt nőttem fel. Itt van a családom, a barátaim, majdnem mindenki, úgyhogy számomra mindig felemelő érzés ebben az arénában játszani.

Régen rengeteget ültem a nézőtéren és néztem apukámat a pályán, úgyhogy azt gondolom, ezt az érzést nem lehet megszokni, akármikor idejövök, hidegrázós élmény.”

És vajon az említett „nagyágyúk” leigazolásával csapata milyen célokkal vág neki a következő évadnak?

„Lengyelországban a Kielce–Plock most nyilván a top rangadó, szeretnénk a nagy riválist idén nem csak a bajnokságban, hanem a kupában is megelőzni. Nyilván erősödtünk a nyáron, szóval szeretnénk a BL-ben is egy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtani. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég.”

Akár a final fourra?

„Erre a kérdésre mindig mondom, hogy nagyon nehéz, mert annyira erős BL-mezőny, hogy bárki odaérhet a végén.

Nincs olyan mérkőzés, ami tényleg könnyű lenne, úgyhogy azt gondolom, van nekünk is esélyünk a final fourra, de van másik több mint tíz csapat, amelyik odaérhet, ez majd a második félévben fog kiderülni.”

Végül arról is beszélt, hogyan érzi magát amiatt, hogy Ilic Zorannal kiegészülve már három magyar is játszik a csapatban.

„Ez tényleg nagyon jó, kint sok időt töltünk egymással a pályán és azon kívül is, úgyhogy bízom benne, megmarad ez a magyar mag és még hátha csatlakoznak mások is...”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás