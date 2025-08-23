Ft
Wisla Plock ONE Veszprém kézilabda

Erre már nagyon vártak Veszprémben: góllal tért vissza súlyos sérülése után az újdonsült csapatkapitány

2025. augusztus 23. 17:52

A One Veszprém KC felkészülési mérkőzésen könnyedén győzte le 31–29-re a három magyar válogatott játékossal felálló lengyel Wisla Plock csapatát. Bemutatkoztak új játékosok a hazai közönségnek, illetve visszatért a Veszprém Arénába októberi, súlyos sérülése után az újdonsült csapatkapitány, Jehja el-Dera

null
Nagy-Pál Tamás

„Minden mérkőzés számít” – hirdeti a Veszprém Aréna kivetítőjén a kézilabdaklub névadó szponzora, és valóban: a csarnokhoz érkezve nem érezte úgy az ember, hogy egy „szimpla” felkészülési meccset rendeznek. A parkoló már majdnem megtelt, bár annál biztosan könnyebb volt helyet találni, mintha egy Bajnokok Ligája mérkőzés előtt fél órával érkeztünk volna.

Ennek megfelelően a csarnokban is szép számmal jelen voltak a szurkolók, akik először láthatták az új idény kezdete előtt hazai pályán szeretett csapatukat, a One Veszprém KC-t, így először láthatták játszani az új igazolásokat is. Volt kit, nem csoda, hogy ennyien kíváncsiak voltak, hiszen Xavier Pascual csapata nem kevesebb, mint 8 új kázilabdázóval kezdte meg a felkészülést, közülük csak a tavasszal súlyosan megsérült Yanis Lenne hiányzott. Ott volt viszont a keretben az újdonsült csapatkapitány, Jehja el-Dera, aki az előző évad nagy részét kihagyta keresztszalag-szakadás miatt – és akinek a pótlását nem is sikerült megfelelően megoldani.

Persze az ellenfél kiléte is nézőcsalogató volt, hiszen a lengyel Wisla Plock keretében nem kevesebb, mint három magyar játékos található, mindnyájan veszprémi kötődéssel: Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán – nem mellesleg egy korábbi szintén veszprémi tréner, Xavier Sabate irányítja a csapatot. De nemcsak őket fogadta hatalmas üdvrivalgás a bemutatásnál az arénában, hanem a korábbi légiósokat, Szergej Koszorotovot, Mirko Alilovicot és Mirsad Terzicet is.

Úgyhogy az előszezon vége felé minden adott volt egy igazi kézilabda csemegéhez. A Veszprém az előző évadban megnyerte a bajnoki címet, ugyanakkor a kupadöntőben kikapott a Szegedtől, aztán a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe sem sikerült bejutnia – ezt szeretnék a következő évben túlszárnyalni, és ehhez tartottak most nyílt próbát a közönség, durván háromnegyed ház előtt.

Akadozott még egy kicsit támadásban a gépezet a mérkőzés elején mindkét oldalon, de közben az utolsó veszprémi évadjára készülő Rodrigo Corrales lehúzta a rolót, még büntető is védett. 6–4-nél tudott először kettővel vezetni a Veszprém, majd a támadásban fennmaradó Ligetvári Patrik góljával már négy lett közte. 

Nem sokkal később a másik védekező specialista, a Barcából igazolt korábbi szegedi, Thiagus-Petrus is betalált, ekkor már 6-tal vezetett a hazai csapat. Rajta kívül az újak közül Ivan Martinovic volt még eredményes az első félidőben – rögtön kétszer, el-Dera pedig a 17. percben először léphetett pályára hazai közönség előtt csapatkapitányként hosszú sérülése után (gólt is szerzett).

A második játékrészben az új kapus, Mikael Appelgren is bemutatkozott a közönségnek (többek közt egy hetes védésével). A különbség közben nem csökkent, inkább állandósult 6-8 gól környékén, csupán az utolsó 10 percre tudtak feljönni négyre a lengyelek Koszorotov vezetésével, de többek közt Ali Zein első Veszprém Arénában szerzett góljának köszönhetően ennél közelebb nem tudtak felzárkózni.

Az utolsó 5 percben mégis, de a győzelem azért nem forgott veszélyben, a Veszprém végül 31–29-re nyerte meg első mérkőzését hazai közönség előtt ebben a szezonban.

Felkészülési mérkőzés
One Veszprém KC–Wisla Plock 31–29 (17–10)

Nyitókép: Mandiner

