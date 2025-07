Topkategóriás játékosokat várunk – Nagy László a Mandinernek

Nagy László 1981-ben született Székesfehérváron. Kétszeres BL-győztes magyar válogatott kézilabdázó, jobbátlövő. A magyar válogatottal, amelynek 2005–2009-ig, majd 2012 és 2017 között a csapatkapitánya volt, a 2004-es és a 2012-es olimpián a negyedik helyen végzett. Nevelőegyesülete, a Pick Szeged után 2000 és 2012 között a spanyol Barcelona kézilabdacsapatában játszott, majd a Veszprém játékosa lett. A magyar válogatottban 209 találkozón lépett pályára, és 749 gólt szerzett, kisebb megszakítással tíz évig volt a nemzeti csapat kapitánya. 2019-ben, 22 éves pályafutást követően jelentette be visszavonulását, majd sportigazgatóként kezdett dolgozni a Telekom Veszprémnél.

A spanyol sportsajtóban úgy fogalmaztak, hogy a One Veszprém NBA-szintű átigazolásokat hajt végre a kézilabdában. Bár a pletykák nem bizonyultak igaznak, és a hírekkel ellentétben mégsem költöttek eurómilliókat új játékosokra, azért reklámnak nem utolsó, amikor ilyeneket írnak a klubról.

Tudjuk, hogy a médiának mekkora jelentősége van, és milyen erővel bír a sportban is, független attól, hogy azok az információk, amelyek megjelennek, nem feltétlenül fedik a valóságot. Vallom, hogy addig jó, amíg beszélnek rólunk, a Veszprémről, mert ez azt jelenti, hogy fenn tudjuk tartani az érdeklődést. A Barca esetében meg végképp érezhető, hogy a sajtót képes befolyásolni, de ezzel nem is akarok foglalkozni. Egy biztos, mi senkinek nem ártottunk, semmilyen előírást nem szegtünk meg, beszéljünk bármelyik igazolásunkról, betartjuk a játékszabályokat, így végezzük a munkánkat. Nyilván Barcelonában csalódásként élik meg, hogy 2026-tól nálunk folytatja a világ talán legjobb kézilabdakapusa, Emil Nielsen. Hogy miért nem sikerült Emilt megtartaniuk, azt nem tudom, de mi inkább a saját házunk táján sepregetünk, és arra összpontosítunk, hogy az ő érkezésével még jobbak legyünk.