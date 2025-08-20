Orvosprofesszorok tiltakoznak az orvosi kamara kormányellenes plakátja ellen
Nem mindenkinek tetszenek az orvosi kamara plakátjai, tiltakozást küldtek lapunknak.
A MOK (vezetősége) ugyanis pártpolitizálni kezdett és összevissza hazudozik.
„A családomban – hogy is kell ezt »modernül« mondani? – felülreprezentáltak az orvosok. A baráti körben pedig még sokkal inkább. És nincs egy se, aki egyetértene a Magyar Orvosi Kamara akcióival.
A MOK (vezetősége) méltatlan és alkalmatlan.
A MOK (vezetősége) menjen az anyja… keservébe.”
