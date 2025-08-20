Ft
Bayer Zsolt Magyar Orvosi Kamara orvos

Ideje a MOK vezetőségével is kezdeni valamit

2025. augusztus 20. 20:56

A MOK (vezetősége) ugyanis pártpolitizálni kezdett és összevissza hazudozik.

2025. augusztus 20. 20:56
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„A családomban – hogy is kell ezt »modernül« mondani? – felülreprezentáltak az orvosok. A baráti körben pedig még sokkal inkább. És nincs egy se, aki egyetértene a Magyar Orvosi Kamara akcióival.

A MOK (vezetősége) ugyanis pártpolitizálni kezdett és összevissza hazudozik.

A MOK (vezetősége) méltatlan és alkalmatlan.

A MOK (vezetősége) menjen az anyja… keservébe.”

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
FeketeFehér
2025. augusztus 20. 21:53
"wasserwoman 2025. augusztus 20. 21:22 sulytalan szervezet" Akkor Bayer miért nyafog?
states-2
2025. augusztus 20. 21:47
Ez egy büdös kommunista csürhe, köze nincs sem az orvosokhoz, sem az egészségügyhöz.
wasserwoman
2025. augusztus 20. 21:22
sulytalan szervezet,amióta a kötelező tagságot eltörölték,
massivement-3
2025. augusztus 20. 21:17
Ilyen útszéli proli balkáni plebejmagyar stílussal meg csöcs alatt verő dópmenekkel miért várják a fidesznyikek, hogy jobb legyen az ország és ne mocskosfideszezzenek a fiatalok? A bunkó tahó bolsevikbarom oroszoknál még elmegy ez a stílus, de Magyarországon? Legfeljebb a kocsmaprogramos településeken...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!