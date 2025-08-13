Ft
gólpassz meccs magyar bravúr Szöllősi György

Megy ez, gratulálok!

2025. augusztus 13. 06:46

Három gól, három gólpassz összesen öt magyartól, plusz a magyar válogatott kapus bravúrjai kapott gól nélkül.

2025. augusztus 13. 06:46
Szöllősi György
„Három gól, három gólpassz összesen öt magyartól, plusz a magyar válogatott kapus bravúrjai kapott gól nélkül.

Megy ez. Gratulálok!”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 2 komment

Búvár Kund
2025. augusztus 13. 07:39
Egyértelműen a magyar játékosok kiemelkedtek a Fradiból. Viszont Ötvös (?) sokat is hibázott védekezésben, főleg az elején..
oberennsinnen49
2025. augusztus 13. 07:17 Szerkesztve
Igen, ez jó volt. A gond az, hogy Szöllősyék akkor is hozsannáztak, amikor magyar játékos csak hírből szerepelt az FTC-ben. Így már más ízű ez a gratuláció. Nincs benne őszinteség, csak hurrá, hú de jók vagyunk, minden klassz.
