Mutasd, hogy mászik a füledbe egy dallam, és megmondom, ki vagy! – magyar kutatók a dallamtapadás nyomában

A dallamtapadást nem mindenki ugyanúgy éli át, ha megértjük az okokat, az segít az önismeretben, így a mentális egészségünk megerősítésben is – állítja egy új magyar tanulmány.