Mit jelent a geopolitika magyar szemmel? Itt az új Kommentár!

Idillinek tűnő kép, de valóban megvan-e ezzel az oktatást megváltó új, digitális megoldás? Az a szép új jövő, amelyben a mesterséges intelligencia egyénre szabva, türelmesen, sokszor és sokféleképpen elmagyarázva oktat, a tanulóknak nincs többé szükségük iskolába járásra, korán kelésre, a tanszerek beszerzésére, majd az iskolába cipelésére, s megszűnnek az iskolai konfliktushelyzetek is? A szerző kritikát fogalmaz meg, például utalva arra, hogy „a csetbotok a megerősítő, némely esetben behízelgő kommunikáció miatt kizárólag pozitív visszacsatolást adnak, ami rövid távon motiváló lehet, de egyrészt a hozzászokás miatt egy idő után nem fejti ki ezt a hatást, másrészt pedig a felhasználót megerősítheti a saját tévedéseiben (még rosszabb esetekben a tévképzeteiben).”
Constantinovits Milán András, az MCC szakmai és oktatási ügyekért felelős igazgatója Arisztotelészről írt a tanteremben. Úgy véli,
napjainkban alapjaiban formálódik át az oktatásunkat meghatározó társadalmi és technológiai környezet.
Az életünk minden területét átható digitalizáció, az okoseszközök általános elterjedése megváltoztatta a tudásszerzés hagyományos útjait, átalakította az olvasási, médiafogyasztási, nyelvhasználati szokásokat és színtereket. E változáshullám a legújabb médiagenerációk, a Z és az alfa nemzedékek szocializációját is végigkísérte, illetve kíséri jelenleg is. Az ő írásbeliségüket, olvasási attitűdjüket, információszerzési szokásaikat ez az új technológiai környezet, az online médiatartalmak és az általuk közvetített külső, társadalmi tendenciák érlelték. Mindezek folyománya, hogy a közoktatásban jelenleg döntően részt vevő alfa generáció tagjai a korábbi nemzedékektől gyökeresen eltérő tanulói habitussal rendelkeznek, ami nemcsak új kihívások elé állítja pedagógusainkat, hanem lehetőséget kínál az oktatás lényegét érintő, távlatos kisugárzású kérdések átgondolására is.
Czopf Áron eszmetörténész írása A világszellemről Rómában címet viseli. A szerző kifejti, az újkori filozófiatörténet valaha megírt legrövidebb összefoglalása mindössze egyetlen mondatból áll. Ám minél tovább elmélkedünk rajta, annál egyértelműbb, hogy Roger Nimier figyelme minden részletre kiterjedt, amikor papírra vetette ezt a kijelentést: