Mit jelent a geopolitika magyar szemmel? Itt az új Kommentár!

a modernitás spirituális kiüresedésére és fragmentációjára adott válasz. Kultúrafogalma szorosan kapcsolódik kereszténységfelfogásához is. Jelentős társadalomelméleti munkája volt 1939. márciusi előadás-sorozata, amelyet a Corpus Christi College-ben tartott Egy keresztény társadalom eszméje címmel. Itt a kultúra fogalmát elsősorban társadalomkritikán keresztül közelíti meg: szerinte a jelen kultúrája mindenekelőtt azért negatív, vagyis egyenesen nihilista, mert az emberek viselkedését kizárólagosan anyagi és világi célok határozzák meg. Eliot nem látott kapcsolatot a modernitás és a kereszténység között.

Veszprémy László Bernát történész, a Corvinák főszerkesztője, lapunk munkatársa Aggteleky Béla altábornagy vitalevelezéséről írt az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet kapcsán. Bár nevét mára elfeledte a közemlékezet, Aggteleky egyrészt azért fontos, mert a budapesti I. hadtest parancsnokaként a kormányzati proklamáció beolvasása előtt utasítást adott a németek megtámadására, másrészt pedig mert svájci emigrációjából a sorsdöntő napok főszereplőinek többségét megszólaltatta, hatalmas forrásértékkel bíró, kiterjedt levelezést halmozva fel így. A történész ezekből a levelekből válogatott, új szempontokra mutatva rá a kiugrási kísérlet történetében.

Bernek Ágnes geográfus a reálgeopolitikáról írt. Mint érvel,

a nemzetközi hírekben a geopolitika rendszeresen használt fogalommá vált, s jelenleg a nagyhatalmak konfrontációját, a háborús helyzeteket és az ebből eredő kiemelt kockázatokat értik alatta.

Az egyre bizonytalanabbá váló világban általában a geopolitikai kockázatokat tartják a legveszélyesebb tényezőknek, s így a geopolitika fogalma egyre inkább az átalakuló világrenddel kapcsolatban jelenik meg. Ugyanis a feltörekvő nagyhatalmak hegemón hatalommal vívott harcában, vagyis a többpólusú világrendet megteremteni szándékozó országok és az angolszász unipoláris világrendet védelmező államok konfrontációjában nyilvánvalóan a geopolitika, mint nagyhatalmi érdekérvényesítés, messze a legfontosabb tényező. Ebből viszont egyértelműen következik, hogy a geopolitika sohasem objektív, mindig alá van rendelve a nagyhatalmi céloknak, így egy adott ország geopolitikai céljai a külügyi stratégiákban, nemzetbiztonsági doktrínákban jelennek meg.