Trump totális győzelme: Mexikó 26 hírhedt kartellvezért ad át az USA-nak

Mexikó a héten 26 befolyásos kartellvezért ad át az Egyesült Államoknak a Trump-adminisztrációval kötött megállapodás értelmében. A kiadott személyeket kedden szállították át az Egyesült Államokba – írta meg a Fox News.

Pam Bondi igazságügyi miniszter szerint ez az akció újabb példája a Trump-adminisztráció történelmi jelentőségű törekvéseinek, amelyek célja a kartellek és külföldi terrorszervezetek felszámolása.

Hozzátette, hogy a 26 férfi mind hozzájárult az erőszak és a drogok amerikai partokra juttatásához, és az Igazságügyi Minisztérium alatt súlyos következményekkel kell szembenézniük az ország ellen elkövetett bűneikért. Bondi egyúttal köszönetet mondott Claudia Sheinbaumnak, Mexikó elnöknek és a mexikói kormánynak az együttműködésért.

A kiadottak között van Abigael González Valencia, a „Los Cuinis” kartell vezetője, amely szövetségben áll a hírhedt Jalisco New Generation kartellel (CJNG), valamint Roberto Salazar, akit egy Los Angeles-i seriffhelyettes 2008-as meggyilkolásával vádolnak. A CJNG-t a Trump-adminisztráció hivatalosan terrorszervezetként tartja számon.

A mexikói főügyészség és a biztonsági minisztérium megerősítette a kiadatást, és közölték:

az egyezség annak nyomán született, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium ígéretet tett, egyikük esetében sem kérik a halálbüntetést.

A megállapodás a Trump-adminisztráció határbiztonságra összpontosító politikájának része, amely a Mexikóból az Egyesült Államokba irányuló drogcsempészet visszaszorítását célozza.

A kiadatás időzítése egybeesik azzal, hogy Trump 25 százalékos vámot vezet be a Mexikóból érkező árukra. A volt elnök a Sheinbaummal folytatott tárgyalás után 90 napos haladékot adott a tervezett 30 százalékos vámtarifa bevezetésére, hogy legyen idő a további egyeztetésekre.

Mexikó idén februárban már 29 kartellvezetőt adott ki, köztük Rafael Caro Quinterót, akit azzal gyanúsítanak, hogy 1985-ben megszervezte egy amerikai kábítószer-ellenes ügynök megkínzását és meggyilkolását.

Nyitókép: ULISES RUIZ / AFP

***