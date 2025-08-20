Kigyulladt egy amerikai hadihajó Japánban – óriási lángokkal ég (VIDEÓ)

Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Japánban, Okinava prefektúra közelében – írja a Metro.

A japán közmédia felvételén látható, ahogy a lángok tombolnak, miközben a hajó az urumai „White Beach” amerikai kikötőben horgonyoz.

A tűz helyi idő szerint szerdán délután 5 órakor keletkezett, amelyet a legénység és a partiőrség közösen próbált megfékezni.

Az amerikai haditengerészet eddig nem adott ki hivatalos közleményt, így a károk mértéke és a hajó állapota továbbra sem ismert.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: YouTube-képernyőfotó