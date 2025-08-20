Ft
08. 20.
szerda
Japán tűz hadihajó Egyesült Államok

Kigyulladt egy amerikai hadihajó Japánban – óriási lángokkal ég (VIDEÓ)

2025. augusztus 20. 18:48

Az amerikai haditengerészet még nem reagált a hírre.

2025. augusztus 20. 18:48
USS Gerald Ford, amerikai hadihajó

Tűz ütött ki a New Orleans nevű amerikai hadihajón Japánban, Okinava prefektúra közelében – írja a Metro

A japán közmédia felvételén látható, ahogy a lángok tombolnak, miközben a hajó az urumai „White Beach” amerikai kikötőben horgonyoz. 

A tűz helyi idő szerint szerdán délután 5 órakor keletkezett, amelyet a legénység és a partiőrség közösen próbált megfékezni. 

Az amerikai haditengerészet eddig nem adott ki hivatalos közleményt, így a károk mértéke és a hajó állapota továbbra sem ismert.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: YouTube-képernyőfotó

kiss.istvan770
•••
2025. augusztus 20. 19:58 Szerkesztve
Még mindig bujkálnak második világháborús japán katonák?
Bitrex®
2025. augusztus 20. 19:28
Minek ment oda?
Bellmondo
2025. augusztus 20. 19:02
Nem kérdés, hogy Kína a felelős. Esetleg Észak-Korea is. De Irán okvetlenül. Jelen állás szerint az oroszok nem biztos (ha nem Kaja Kallaszt kérdezik).
Obsitos Technikus
2025. augusztus 20. 19:02
Váratlan augusztus 20-i ajándék.
