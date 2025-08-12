Ft
Kína járőrhajó Fülöp-szigetek partiőrség hadihajó

Sokkoló felvétel: kínai hadihajó ütközött a partiőrséggel (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 20:14

A videóban látszik, hogy az egyik hajó orra teljesen leszakad. A vízágyú is előkerült.

2025. augusztus 12. 20:14
null

Sokkoló felvételt osztott meg a The Guardian, amelyen az látható, hogy egy kínai hadihajó nekiütközik egy, a kínai parti őrséghez tartozó járműnek, miközben egy fülöp-szigeteki járőrhajót üldöz a Dél-kínai-tengeren, a Scarborough-zátonynál. A videót a fülöp-szigeteki hajón tartózkodók készítették, akik sértetlenül megúszták az incidenst.

A fülöp-szigeteki hatóságok tájékoztatása szerint az eset hétfőn történt, amikor az ország parti őrsége segélyt szállító hajókat kísért a térség halászai számára. A kínai hadihajó legénységét a külügyminisztérium „jogellenes beavatkozással” vádolta, hozzátéve, hogy veszélyes manővereket hajtottak végre – ezt támasztja alá a két kínai hajó közötti ütközés is.

A világhálón is megosztott videón látható, ahogy egy kínai partiőrségi hajó nagy sebességgel követi a fülöp-szigeteki hajót – amelyről a felvétel is készült –, majd nekiütközik egy másik kínai hajónak, amelyen a 164-es azonosító szám látható. A később közzétett képsorok szerint a sérült hajó továbbra is a vízen maradt, ám orrésze erősen megrongálódott.

Korábban a kínai hadihajó vízágyúval is rátámadt a fülöp-szigeteki hajóra, amelynek azonban sikerült kitérnie a vízsugarak elől

 – közölte a fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője. Hozzátette: az ütközés előtt nem sokkal a kínai hajó orrában emberek is tartózkodtak, és nem tudni, sikerült-e időben eltávolodniuk a veszélyes zónából. A fülöp-szigeteki járőrhajó felajánlotta segítségét, ám a kínai parti őrség erre nem reagált – foglalta össze a történteket a szóvivő.

A kínai hatóságok szintén beszámoltak az esetről, ám az ütközést nem említették. A kínai parti őrség szóvivője szerint a hadihajó helyesen járt el, amikor megpróbálta elterelni a „kínai felségterületre behatoló” járművet.

Az elmúlt időszakban több konfliktus is kirobbant Kína és a Fülöp-szigetek között a Dél-kínai-tengeren, mivel a Scarborough-zátony vitatott területnek számít, amelyre mindkét ország igényt tart. Kína őrhajókkal és a parti őrség segítségével tartja ellenőrzés alatt a térséget, ezzel akadályozva a Fülöp-szigeteki halászokat, akik rendszeresen tiltakoznak, és időnként amerikai támogatást is kérnek a nemzetközi nyomásgyakorláshoz.

A Dél-kínai-tenger ugyanakkor a világkereskedelem egyik megkerülhetetlen útvonala: a tengeri áruforgalom mintegy 60 százaléka ezen a térségen halad keresztül.

A felvétel itt tekinthető meg:

 

Nyitókép: Handout / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP

 

