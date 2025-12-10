Három szuperhatalom feszült egymásnak: felszálltak a vadászgépek – az Egyesült Államok is állást foglalt

Diplomáciai viszály Japán és Kína között: itt vannak a valódi okok
Japán új miniszterelnöke alig ült be a székébe, máris átlépte Kína legszentebb vörös vonalát.
Japán fegyveres erői riasztották vadászgépeiket, miután Kína és Oroszország katonai aktivitása fokozódott a térségben.
Az Egyesült Államok elítélte Kína azon radarműveleteit, amikor kínai harci gépek múlthét szombaton kétszer is radarral célozták meg a Japán Önvédelmi Erők (ASDF) repülőit Okinawa közelében – írta a Japan Times.
Amerika külügyminisztériumi szóvivője szerint „Kína lépései nem szolgálják a regionális békét és stabilitást”, és megerősítette Washington elkötelezettségét Japán mellett.
A japán védelmi miniszter, Koizumi Shinjiro szerint Kína hadgyakorlatot tartott a térségben, azonban erről nem adott megfelelő tájékoztatást Japán fegyveres erőinek. Az előzetes értesítésből fontos információk hiányoztak, például a gyakorlat pontos helye, ideje és mérete. Japán az információk hiányára hivatkozva riasztotta a vadászgépeit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kínai harci gépek 30 percig célozták radarral a japán gépeket. Japán ezzel ellentétben nem vetett be ilyen technológiát Kína gépei ellen.
Az incidens tovább szította a feszültséget Tokió és Peking között, amelyet Takaichi Sanae japán miniszterelnök Tajvanról tett kijelentése váltott ki. Sanae szerint Japán akár katonai választ is adhat, ha Kína erővel próbálná ellenőrzése alá vonni Tajvant.
Kína arra figyelmeztette a nemzetközi közösséget, hogy ne dőljenek be Japán állításainak és az incidens okait Kína pontatlansága helyett Tokió „tévedéseiben” keresse.
Az elmúlt hónapokban Kína katonai aktivitása növekedett Japán körül: repüléseik során rendkívül közel merészkedtek a szigetország területéhez a Kelet-kínai-tenger és a nyugati Csendes-óceán felett.
A Reuters emellett arról írt, hogy
a japán védelmi minisztérium közleménye szerint kedden két orosz Tu-95 nukleáris képességű stratégiai bombázó is elrepülhetett a japán légtér felett.
Az orosz gépekhez csatlakozott még két kínai H-6 típusó bombázó, valamint négy J-16 vadászgép is. A raj hosszú távú közös repülést hajtott végre Japán tengeri területei felett, a gépek oda-vissza szálltak Okinawa és Miyako szigetei között. A minisztérium szerint eközben Oroszország egy A-50-es típusú géppel és két Su-30 vadásszal is belépett a japán légtérbe.
Az elmúlt hónapokban Kína és Oroszország katonai aktivitása növekedett Japán körül: repüléseik során többször is berepültek Japán területére a Kelet-kínai-tenger és a nyugati Csendes-óceán felett. Koizumi szerint az események „nyilvánvaló erődemonstrációt jelentenek Japán ellen”, és súlyos biztonsági aggodalmat keltenek.
HECTOR RETAMAL / AFP
