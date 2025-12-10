Három szuperhatalom feszült egymásnak: felszálltak a vadászgépek – az Egyesült Államok is állást foglalt

Az Egyesült Államok elítélte Kína azon radarműveleteit, amikor kínai harci gépek múlthét szombaton kétszer is radarral célozták meg a Japán Önvédelmi Erők (ASDF) repülőit Okinawa közelében – írta a Japan Times.

Amerika külügyminisztériumi szóvivője szerint „Kína lépései nem szolgálják a regionális békét és stabilitást”, és megerősítette Washington elkötelezettségét Japán mellett.

A japán védelmi miniszter, Koizumi Shinjiro szerint Kína hadgyakorlatot tartott a térségben, azonban erről nem adott megfelelő tájékoztatást Japán fegyveres erőinek. Az előzetes értesítésből fontos információk hiányoztak, például a gyakorlat pontos helye, ideje és mérete. Japán az információk hiányára hivatkozva riasztotta a vadászgépeit.