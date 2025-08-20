Az Európai Parlament pert indított az Európai Unió Tanácsa ellen a védelmi keret miatt

Az Európai Parlament pert indít az Európai Unió Tanácsa ellen, mivel teljesen kizárták a SAFE nevű, nagyszabású védelmi hitelprogramról szóló tárgyalásokból – írja az Euractiv.

A program célja az európai védelmi ipar megerősítése és a tagállamok fegyverkezési ütemének felgyorsítása.

Az Európai Bizottság azonban rendkívüli eljárással, a parlament megkerülésével indította el a folyamatot, ami komoly tiltakozást váltott ki a képviselőkből. „Az Európai Parlament ma (augusztus 20-án) keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz a SAFE-rendelet megsemmisítése érdekében” – idézte az intézmény sajtószolgálatát az Euractiv.

A SAFE egy 150 milliárd eurós védelmi hitelprogram, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még márciusban jelentett be azzal a céllal, hogy mielőbb ösztönözze a védelmi kiadások növelését.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP