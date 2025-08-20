Ft
Európai Unió Tanácsa Európai Parlament per

Az Európai Parlament pert indított az Európai Unió Tanácsa ellen a védelmi keret miatt

2025. augusztus 20. 20:01

A 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még márciusban jelentette be, azzal a céllal, hogy felgyorsítsa a védelmi kiadások növelését.

2025. augusztus 20. 20:01
null

Az Európai Parlament pert indít az Európai Unió Tanácsa ellen, mivel teljesen kizárták a SAFE nevű, nagyszabású védelmi hitelprogramról szóló tárgyalásokból – írja az Euractiv.

A program célja az európai védelmi ipar megerősítése és a tagállamok fegyverkezési ütemének felgyorsítása. 

Az Európai Bizottság azonban rendkívüli eljárással, a parlament megkerülésével indította el a folyamatot, ami komoly tiltakozást váltott ki a képviselőkből. „Az Európai Parlament ma (augusztus 20-án) keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz a SAFE-rendelet megsemmisítése érdekében” – idézte az intézmény sajtószolgálatát az Euractiv.

A SAFE egy 150 milliárd eurós védelmi hitelprogram, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még márciusban jelentett be azzal a céllal, hogy mielőbb ösztönözze a védelmi kiadások növelését.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

kbexxx
2025. augusztus 20. 21:12
Okosba akarták volna megoldani hogy kizárták az EU parlament képviselőjeit (27 tagországot) A fejünk feletti döntések gyakorlattá váltak . De valaki beperelték az EU bíróságon A SAFE rendelet megsemmisítésére van kérdés ? A libsi bírók megteszik -e? Hiszen mindig is Az európai lakosság 'érdekei ellen voltak Ezért fizetünk napi 1 milliót euróban pl.
Kar-6-Alom
2025. augusztus 20. 20:53
Nem igazán értem. Most az EU Bizottság ellen nyújtott be keresetet az EU Parlament, vagy az Európai Tanács ellen?
pollip
2025. augusztus 20. 20:26
Ez kevés lesz Ursula megbuktatásához.
qasimodo
2025. augusztus 20. 20:05
Kezdődik. Amikor a farkasok már egymást kezdik felfalni. Remek.
