bbc kongresszus donald trump per

Trump döntött: az utolsó centeket is kiperli a BBC-ből azért, amit tettek

2025. december 16. 06:57

Felhúzták az elnököt. Nem kicsit, nagyon.

2025. december 16. 06:57
null

Donald Trump hétfőn beperelte a BBC-t, és több mint 5 milliárd dollár kártérítést követel a hírügynökségtől, amiért állítása szerint szándékosan és rosszindulatúan félrevezető módon vágták meg a 2021. január 6-án elmondott beszédét – írta meg a Politico. 

A Miami szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a BBC rosszindulatúan egymás mellé illesztett két, Trump által tett megjegyzést, amelyek elhangzása között több mint 54 perc telt el, hogy azt a benyomást keltsék: Trump erőszakra buzdította híveit, miközben a Kongresszus az elektori szavazatok összesítésére készült.

„Lehetetlen lett volna, hogy a BBC újságírói és producerei a beszéd két, közel 55 perc különbséggel elhangzott részletét úgy vághassák össze, hacsak nem szándékosan jártak el” – áll a keresetben. „Ilyen mértékű torzítás véletlenül nem történhetett volna meg.”

A BBC egyébként bocsánatot kért Trumptól a vágás miatt, ugyanakkor hangsúlyozta: álláspontjuk szerint az ügy nem ad alapot rágalmazási perre.

Nem ez az első sajtóper Trump részéről

Trumpnál visszatérő motívum, hogy jogi úton lép fel azokkal szemben, akik szerinte rossz színben tüntetik fel. Az ilyen perek kimenetele nem ritkán kedvezően alakul számára. Nemrégiben például a CNN ellen indított pert, amiért a csatorna „a nagy hazugságként” hivatkozott Trump 2020-as választási csalásról szóló állításaira. Korábban pedig több millió dolláros peren kívüli megállapodásokat kötött az ABC-vel és a CBS-szel olyan ügyekben, amelyekben hamis tudósítással vagy megtévesztő szerkesztéssel vádolta a médiumokat.

A The New York Times és a The Wall Street Journal ellen indított perei továbbra is folyamatban vannak.

Nyitókép: MTI/EPA/POLITICO POOL/FRANCIS CHUNG / POOL

 

polárüveg
2025. december 16. 09:04
Ezt a hírt kell a tisztelt nyugati politikusok figyelmébe ajánlani: Trump nem felejt. Így kötözködjenek vele.
Válasz erre
0
0
pala-agi
2025. december 16. 08:49
Az hogy lehet? A demokrácia egyik legnagyobb szent helyén, a briteknél, a köztévé a kormány egyik szócsöve lehet? Mindig azt hallottam, h ilyen csak Kelet- és Közép-Európában van. Szerintük...
Válasz erre
6
0
Jospehe998
2025. december 16. 08:33
És valaki szerint ez által meg fog szűnni a BBC? A brit kormány egyik szócsöve? Majd felemelik a TV Licenset és beszedik az emberektől a pénzt. Ugyanis ezt kötelező fizetni…
Válasz erre
0
0
wadcutter
2025. december 16. 08:01
remélem a legjobb amerikai ügyvédek leperlik még a gatyát is róluk, elvégre Amerika az ügyvédek hazája
Válasz erre
8
0
