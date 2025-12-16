Trump döntött: az utolsó centeket is kiperli a BBC-ből azért, amit tettek

Donald Trump hétfőn beperelte a BBC-t, és több mint 5 milliárd dollár kártérítést követel a hírügynökségtől, amiért állítása szerint szándékosan és rosszindulatúan félrevezető módon vágták meg a 2021. január 6-án elmondott beszédét – írta meg a Politico.

A Miami szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a BBC rosszindulatúan egymás mellé illesztett két, Trump által tett megjegyzést, amelyek elhangzása között több mint 54 perc telt el, hogy azt a benyomást keltsék: Trump erőszakra buzdította híveit, miközben a Kongresszus az elektori szavazatok összesítésére készült.