Trump döntött: az utolsó centeket is kiperli a BBC-ből azért, amit tettek

Brüsszelben mindennek ára van.
Felhúzták az elnököt. Nem kicsit, nagyon.
Donald Trump hétfőn beperelte a BBC-t, és több mint 5 milliárd dollár kártérítést követel a hírügynökségtől, amiért állítása szerint szándékosan és rosszindulatúan félrevezető módon vágták meg a 2021. január 6-án elmondott beszédét – írta meg a Politico.
A Miami szövetségi bíróságon benyújtott kereset szerint a BBC rosszindulatúan egymás mellé illesztett két, Trump által tett megjegyzést, amelyek elhangzása között több mint 54 perc telt el, hogy azt a benyomást keltsék: Trump erőszakra buzdította híveit, miközben a Kongresszus az elektori szavazatok összesítésére készült.
„Lehetetlen lett volna, hogy a BBC újságírói és producerei a beszéd két, közel 55 perc különbséggel elhangzott részletét úgy vághassák össze, hacsak nem szándékosan jártak el” – áll a keresetben. „Ilyen mértékű torzítás véletlenül nem történhetett volna meg.”
A BBC egyébként bocsánatot kért Trumptól a vágás miatt, ugyanakkor hangsúlyozta: álláspontjuk szerint az ügy nem ad alapot rágalmazási perre.
Trumpnál visszatérő motívum, hogy jogi úton lép fel azokkal szemben, akik szerinte rossz színben tüntetik fel. Az ilyen perek kimenetele nem ritkán kedvezően alakul számára. Nemrégiben például a CNN ellen indított pert, amiért a csatorna „a nagy hazugságként” hivatkozott Trump 2020-as választási csalásról szóló állításaira. Korábban pedig több millió dolláros peren kívüli megállapodásokat kötött az ABC-vel és a CBS-szel olyan ügyekben, amelyekben hamis tudósítással vagy megtévesztő szerkesztéssel vádolta a médiumokat.
A The New York Times és a The Wall Street Journal ellen indított perei továbbra is folyamatban vannak.
