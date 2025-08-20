Itt a nagy uniós NGO-lista: eurószázezrek bebörtönzött melegekre és arab drogfogyasztókra

670 ezer euróval (265 millió forinttal) támogatták meg a cis-, transz-, interszex nők és nem bináris egyének munkásságát.

Horvátországban még inkább mélyítették a témát: a meleg tanulóknak is küldtek 13 ezer eurót (5,1 millió forintot), 32 ezret (12,6 milliót) pedig szintén meleg fiataloknak. Dániában 227 ezer euróból segíthetik az iskolai rendszer megreformálását, hogy könnyítsék a meleg fiatalok helyzetét.

Cipruson a leszbikusok elfogadására is költhettek 60 ezer eurót (23,7 millió forintot), míg Közép-Amerikába is több millió eurót indítványoztak a melegek egyenjogúságának kivívására. Ennél is érdekesebb a sorsa ugyanakkor a témában például a Törökországba, Dél-Afrikába, Jamaikába, vagy Libanonba küldött több százezer, sőt, több millió eurós összegeknek.

Gender-ügyekre is sokat költünk

A felsorolt támogatási szerződések között jelentős mennyiségben találhatók nemi egyenjogúságra vonatkozó tételek. Ezek nagy része a női egyenjogúságra vonatkozik. Ruandában például a nők farmhoz jutását finanszírozták 700 ezer euróval (277 millió forinttal). De költenek az egyenjogúságra gender témakörben például Nigériában, mint ahogy a marokkói gender-felhívási projekt is érdekesen hangzik 40 ezer euróért. Görögországban félmillió eurót utaltak át a gender-erőszak megfékezésére, de ugyanerre Olaszországba is juttattak 600 ezer eurót (237 millió forintot).

Vannak viszont gender-témában már „fejvakarósabb” tételek is. Szlovákiában a pedagógiában használt gender-egyenlőség eszköztárra költött az Unió 21 ezer eurót (8,3 millió forintot). 13 ezret (5,1 milliót) pedig a sport területre, a „Sportban nincsenek nemek” címszóra. Szerbiában és Észak-Macedóniában is 36-36 ezer euró (14,2-14,2 millió forint) ment már el erre a témára.

Olaszországban pedig 54 ezer eurót (21,3 millió forintot) ítéltek meg egy melegbarát nemzeti focicsapat felállítására.

Nem meglepő módon Németországba is szépen csörgedeztek a gender- és egyéb különbözőségek elfogadására tett erőfeszítésekre a pénzek. Spanyolországnak nemcsak szexuális oktatást, de ezzel együtt a genderalapú erőszak elleni fellépést is finanszírozták.

Furcsa célok

De nem csak ezekben a témákban folytak el uniós pénzek, találtunk még Ghánába kerülő 1,7 millió eurót (670 millió forintot), a „vonzó tájegységeken” élő közösségeknek. Észak-Macedóniába 21 ezer euró (8,3 millió forint) ment a nemzeti fitnesz napra, Olaszországban pedig 69 ezer (27 millió) a hip hop oktatási célú népszerűsítésére. Sőt, még Nepál kibervédelmét is mi, EU-s állampolgárok támogattuk néhány tízezer euróval. Belgiumban pedig a nők lobbitevékenységének segítésére indítványoztak elő 1 millió eurót (395 millió forintot).

Afganisztánba még ennél is több, több tízmillió euró került már például mentálhigiénés kezelésekre, vagy elmaradott térségek fejlesztésére. Ember legyen a talpán, aki a jelenlegi kaotikus helyzetben utána tud járni, pontosan mire is használták fel a tálibok uralta államban ezeket a pénzeket. De a szaharai anyák mentális egészségének erősítésére is küldtek 800 ezer eurót (316 millió forintot) Brüsszelből.