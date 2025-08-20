Izrael megkezdte Gázaváros elfoglalását

Netanjahu figyelmeztetett: Soros a Hamásszal és Iránnal fogott össze Izrael ellen
Az izraeli miniszterelnök szerint a milliárdos civil szervezetei is szerepet vállalnak az Izrael elleni háborúban.
A tájékoztatás szerint a hadsereg már ellenőrzése alatt tartja a város külterületét.
Izraeli hadsereg megkezdte a Gázaváros elleni tervezett offenzíva első szakaszát – közölte szerdán Effie Defrin izraeli katonai szóvivő újságírókkal – írja a Reuters.
A tájékoztatás szerint a hadsereg már ellenőrzése alatt tartja a város külterületét, és célja a Hamász katonai infrastruktúrájának felszámolása, valamint a település teljes bekerítése.
Nyitókép: Jack GUEZ / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az izraeli miniszterelnök szerint a milliárdos civil szervezetei is szerepet vállalnak az Izrael elleni háborúban.
Ezt is ajánljuk a témában
Vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Ali Hamenei katonai tanácsadóját, Mohammed Jahja Szafavit, aki közölte: Irán „a legrosszabb forgatókönyvre készül”.