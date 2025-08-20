Ft
Gázai övezet Izrael Gázaváros

Izrael megkezdte Gázaváros elfoglalását

2025. augusztus 20. 19:06

A tájékoztatás szerint a hadsereg már ellenőrzése alatt tartja a város külterületét.

2025. augusztus 20. 19:06
null

Izraeli hadsereg megkezdte a Gázaváros elleni tervezett offenzíva első szakaszát – közölte szerdán Effie Defrin izraeli katonai szóvivő újságírókkal – írja a Reuters.

A tájékoztatás szerint a hadsereg már ellenőrzése alatt tartja a város külterületét, és célja a Hamász katonai infrastruktúrájának felszámolása, valamint a település teljes bekerítése.

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP

