08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Irán Izrael közel-kelet

Vészjósló jelzést küldtek Iránból – bármikor megtámadhatják Izraelt

2025. augusztus 18. 21:44

Vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Ali Hamenei katonai tanácsadóját, Mohammed Jahja Szafavit, aki közölte: Irán „a legrosszabb forgatókönyvre készül”.

2025. augusztus 18. 21:44
null

„Bármelyik pillanatban” újra kirobbanhatnak a harcok Irán és Izrael között – jelentette ki hétfőn a síita állam első alelnöke, Mohammed Reza Aref, mintegy két hónappal a két ország 12 napos háborúja után.

Minden pillanatban készen kell állnunk az összecsapásra; máig sem történt még csak tűzszünet sem, inkább az összecsapások leállításáról lehetne beszélni”

 – fogalmazott Aref Teheránban a nagyobb iráni egyetemek rektoraival tartott megbeszélésén.

„Természetesen a vitás kérdések megoldásának létezik tárgyalásos módja is, azonban nem tudjuk, a másik fél mennyire hajlandó erre” – tette hozzá.

Alig egy nappal korábban, vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Mohammed Jahja Szafavit, Irán lefgőbb vallási és politikai vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a katonai tanácsadóját, aki azt mondta, az iszlám köztársaság „a legrosszabb forgatókönyvre készül”. Szafavi szintén kiemelte, hogy nincs szó valódi tűzszünetről, a két ország „a háború szakaszában van.

„Nincs semmiféle protokoll, semmiféle egyezmény sem Izraellel, sem az amerikaiakkal”

 – tette hozzá.

A 12 napon át tartó, több mint ezer iráni halálos áldozattal járó konfliktus június 24-én ért véget, ezt követően pedig az iráni vezetés és hadsereg többször hangoztatta Teherén felkészültségét egy esetleges újabb összecsapásra, bár leszögezte: Irán nem akar háborút.

(MTI)

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

tasijani
2025. augusztus 18. 22:40
Nagy Izraelről további info: youtube.com/watch?v=9hBIEX3-ECs youtube.com/watch?v=tk3QcWZvqkQ youtube.com/watch?v=Q_z1x2gf5LQ youtube.com/watch?v=NEYEcAd-tzQ youtube.com/watch?v=KYlwirbUPwc blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/
Válasz erre
0
0
movavi
2025. augusztus 18. 22:23
Építkezzenek. Minden egyes békeévet arra használjanak ki és ne sietessék a háborút. Az úgyis jön, ha jönnie kell. Egy ősi civilizáció, egy világbirodalom örökösei. Akik azért emelkedtek fel vagy épp azért buktak el, mert volt időérzékük vagy épp nem. Értették az idők, az istenek szavát vagy nem. Hagyják az atomot. Az nem jó semmire. Csak a pénzt emészti. Amit költhetnének hasznosabbra. Csak a határaikat védjék. Amíg azon nem tör át ellenség, védve vannak és megmaradnak. Csak a békét és a békés rendezést szorgalmazzák Palesztina és Izrael közt. Izraelt nem tudják eltörölni. Együtt kell velük élniük. Palesztina csak úgy lehet, ha Izraellel nem ellenség, hanem szövetséges. Kölcsönösen előnyös érdekek mentén együttműködhetnek vele és prosperálhatnak belőle.
Válasz erre
0
0
tasijani
•••
2025. augusztus 18. 22:19 Szerkesztve
Mintha a cionáci féreglyuk támadta volna meg Iránt? Vagy rosszul emlékszem? youtube.com/watch?v=E-xdHYF8bC0 Nem emlékszem rosszul, ebben biztos vagyok! youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8 És mikor tervezték a rühes patkányok a támadást? Akkor amikor megtervezték a 2001 szeptember 11.-ei terrorakciót New York három épülete és a Pentagon ellen! Ez volt az ürügy a Közel-Kelet és Észak-Afrika feldúlására "Nagy Izrael" létrehozására és Ukrajna bekebelezésére. youtube.com/watch?v=KYlwirbUPwc
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 18. 22:00
Mivel izrael is megtámadta őket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!