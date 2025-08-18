Vészjósló jelzést küldtek Iránból – bármikor megtámadhatják Izraelt

– fogalmazott Aref Teheránban a nagyobb iráni egyetemek rektoraival tartott megbeszélésén.

„Természetesen a vitás kérdések megoldásának létezik tárgyalásos módja is, azonban nem tudjuk, a másik fél mennyire hajlandó erre” – tette hozzá.

Alig egy nappal korábban, vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Mohammed Jahja Szafavit, Irán lefgőbb vallási és politikai vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a katonai tanácsadóját, aki azt mondta, az iszlám köztársaság „a legrosszabb forgatókönyvre készül”. Szafavi szintén kiemelte, hogy nincs szó valódi tűzszünetről, a két ország „a háború szakaszában van.

„Nincs semmiféle protokoll, semmiféle egyezmény sem Izraellel, sem az amerikaiakkal”

– tette hozzá.

A 12 napon át tartó, több mint ezer iráni halálos áldozattal járó konfliktus június 24-én ért véget, ezt követően pedig az iráni vezetés és hadsereg többször hangoztatta Teherén felkészültségét egy esetleges újabb összecsapásra, bár leszögezte: Irán nem akar háborút.

