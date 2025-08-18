Netanjahu figyelmeztetett: Soros a Hamásszal és Iránnal fogott össze Izrael ellen

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mark Levin konzervatív rádiós műsorvezetőnek adott interjúban azt állította, hogy Soros György és az általa alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) a Hamász és Irán oldalán állnak Izrael elleni háborúban, amely a médiában és a harctéren egyaránt zajlik.

Netanjahu így nyilatkozott:

Ez egy rágalom- és hazugságkampány, amelyet a Hamász folytat, de különböző nem kormányzati szervezetek (NGO-k) támogatják, ugyanazok, akik az Antifát és más Amerika-ellenes tiltakozásokat is szervezik, amelyeket (...) olyan NGO-k, mint a Soros [Nyílt Társadalom] Alapítvány és mások, amelyeket ön is ismer.”

Netanjahu szerint Soros, akinek fia, Alex Soros irányítja az alapítványt, olyan nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat) finanszíroz, amelyek Izrael-ellenes narratívákat terjesztenek, és hozzájárulnak az antiszemitizmus erősödéséhez. Hangsúlyozta, hogy a Gázában tapasztalható nélkülözést a Hamász okozza, amely ellopja az ENSZ és mások által nyújtott segélyeket, míg Izrael humanitárius intézkedéseket vezet, például segélyek légi úton történő ledobásával és közvetlen elosztásával a palesztin lakosságnak.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP