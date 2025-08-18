Ft
Benjamin Netanjahu Soros György Irán Izrael Hamász Nyílt Társadalom Alapítványok

Netanjahu figyelmeztetett: Soros a Hamásszal és Iránnal fogott össze Izrael ellen

2025. augusztus 18. 10:37

Az izraeli miniszterelnök szerint a milliárdos civil szervezetei is szerepet vállalnak az Izrael elleni háborúban.

2025. augusztus 18. 10:37
null

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Mark Levin konzervatív rádiós műsorvezetőnek adott interjúban azt állította, hogy Soros György és az általa alapított Nyílt Társadalom Alapítványok (Open Society Foundations) a Hamász és Irán oldalán állnak Izrael elleni háborúban, amely a médiában és a harctéren egyaránt zajlik.

Netanjahu így nyilatkozott:

Ez egy rágalom- és hazugságkampány, amelyet a Hamász folytat, de különböző nem kormányzati szervezetek (NGO-k) támogatják, ugyanazok, akik az Antifát és más Amerika-ellenes tiltakozásokat is szervezik, amelyeket (...) olyan NGO-k, mint a Soros [Nyílt Társadalom] Alapítvány és mások, amelyeket ön is ismer.”

Netanjahu szerint Soros, akinek fia, Alex Soros irányítja az alapítványt, olyan nem kormányzati szervezeteket (NGO-kat) finanszíroz, amelyek Izrael-ellenes narratívákat terjesztenek, és hozzájárulnak az antiszemitizmus erősödéséhez. Hangsúlyozta, hogy a Gázában tapasztalható nélkülözést a Hamász okozza, amely ellopja az ENSZ és mások által nyújtott segélyeket, míg Izrael humanitárius intézkedéseket vezet, például segélyek légi úton történő ledobásával és közvetlen elosztásával a palesztin lakosságnak.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

2025. augusztus 18. 11:36
A nyugati liberalizmus, a liberális EU, az USA liberális része, a liberális Soros György szó szerint háborúban áll a normalitással szemben az orosz és a zsidó állammal szemben Ukrajnában az oroszokkal szemben és Izraelben a zsidókkal szemben..
counter-revolution
2025. augusztus 18. 11:25
Megjöttek a gyilkos zsidók. :)
k
2025. augusztus 18. 11:21 Szerkesztve
2023 október 7-én történt Hamasz terrortámadás vérengzés népírtás megmutatta azt hogy az arabok komolyan gondolják a zsidók megölését, kiirtását, és ezt NEM LEHET elfogadni. A zsidók jogos önvédelemben vannak addig , amíg az arabok megszüntetik a gyilkos terrorista szándékaikat. A helyzet tragédiáját tetőzi az a tudathasadásos dolog, hogy a gyilkos terrorista Hamasz támogatói között ott van az önmagát zsidónak mondó Soros György alapítványai és a nyugati liberalizmus a liberális Európa és USA liberális része . A probléma másik része az, hogy az Ukránok mögött is ugyanazok állnak mint a Hamasz , a Soros György és alapítványai ,és a nyugati liberalizmus a liberális EU és az USA liberális része. Tehát az oroszok is jogos önvédelemben vannak, addig amíg az ukránok meg nem szüntetik gyilkos és terrorista szándékaikat.
bakafant-28
2025. augusztus 18. 11:20
Egy biztos,Netanyahu is,Soros is egy mocskos görény..Hogy melyikük nagyobb,azon lehet vitatkozni..
