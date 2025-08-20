Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Eurostat Augusztus 20 Európai Unió

Váratlan augusztus 20-i ajándék: az Eurostat porig rombolta az ellenzék hazugságait Magyarországról!

2025. augusztus 20. 18:46

Úgy tűnik, Magyarország mégsem az az elmaradott és elszigetelt ország, mint ahogy azt a liberálisok elképzelik.

2025. augusztus 20. 18:46
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala legfrissebb adatai alaposan ellentmondanak az ellenzéki pártok és a liberális média által festett, Magyarországot lejárató képnek.

Az Eurostat a Szent István-napi köszöntés közben véletlenül kinyírta az ellenzéki narratíva jelentős részét”

– írta.

A közzétett adatok szerint hazánk több területen is az uniós átlag körül vagy afelett teljesít. Az Eurostat összeállítása hat kulcsfontosságú mutatót emelt ki Magyarországról, amelyek közül négy esetében közvetlenül összehasonlították hazánk teljesítményét az uniós átlaggal:

  • Egészségben eltöltött évek száma: Magyarországon az emberek várhatóan 63 évet töltenek egészségben, ami pontosan megegyezik az EU-átlaggal. Ez az adat cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint az magyar egészségügyi rendszer jelentősen elmaradna az uniós színvonaltól.
  • Foglalkoztatási ráta: A magyar foglalkoztatási ráta – a hivatalos népességszám arányában – 81%, ami jóval meghaladja az uniós átlagot (76%). Ez a szám azt mutatja, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye és munkaerőpiaci helyzete kifejezetten erős az EU-n belül.
  • Internet-hozzáférés: Az ellenzéki narratívával ellentétben, amely gyakran a vidéki Magyarország elmaradottságát hangsúlyozza, az Eurostat adatai szerint a nagysebességű internettel rendelkező háztartások aránya Magyarországon 86%, míg az uniós átlag 83%. Ez azt bizonyítja, hogy hazánk a digitális infrastruktúra terén is az élmezőnyben jár. 

Ugyanakkor az adatok rámutatnak arra is, hogy van még hová fejlődni. Az elektronikus hulladék újrahasznosítási aránya Magyarországon 79%, ami kissé elmarad az uniós átlagtól (81%). Ez azonban nem csökkenti annak jelentőségét, hogy hazánk több kulcsfontosságú területen is az uniós élvonalban teljesít.

Az Eurostat adatai világosan mutatják: az ellenzéki narratíva, amely Magyarországot lemaradó, elszigetelt országként próbálja beállítani, egyszerűen nem állja meg a helyét a tények tükrében.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Világszinten egyedülálló a magyar családi életpályamodell

Most 15%-kal növeljük meg a nők fizetését!

***

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2025. augusztus 20. 20:00
Valóban? És, tessék mondani, a mai "magyar ellenzékből" ez kit érdekli? Hazugságvárra építenek, nem fognak lemondani róla, holmi tények miatt.
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2025. augusztus 20. 19:45
Libsi címszóval 75 plusz+os posztkommunisták, a gyerekeik meg az unokáik nyomulnak. Nulla innováció, megrekedtek a kilencvenes években; az iszlamizálódó, leszakadó Nyugat-Európát majmolják; eszményük egy százéves tőzsdei kereskedő.
Válasz erre
1
1
bubi55
2025. augusztus 20. 19:38
a Magyarországon 99% lenne z elektronikus hulladék újrahasznosítási arány-ami kissé elhúzva az uniós átlagtól (81%)-ha nem lenne annyi dollár "politikai" szervezet és média, mert az nagyon nehéz "feldolgozni", mert nem újra hasznosíthatóak....
Válasz erre
0
0
Robert-N
2025. augusztus 20. 19:33
nogradi 2025. augusztus 20. 19:25 0rbán közölte már a szektagokkal, hogy Trump telefonon utasította: Ukrajnát fel kell venni az EU-ba. ----- Orbánnal? Orbán nem az udvari takarítóval beszélt mint a prüsszelita patkányok. hüphüp
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!