Váratlan augusztus 20-i ajándék: az Eurostat porig rombolta az ellenzék hazugságait Magyarországról!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala legfrissebb adatai alaposan ellentmondanak az ellenzéki pártok és a liberális média által festett, Magyarországot lejárató képnek.

Az Eurostat a Szent István-napi köszöntés közben véletlenül kinyírta az ellenzéki narratíva jelentős részét”

– írta.

A közzétett adatok szerint hazánk több területen is az uniós átlag körül vagy afelett teljesít. Az Eurostat összeállítása hat kulcsfontosságú mutatót emelt ki Magyarországról, amelyek közül négy esetében közvetlenül összehasonlították hazánk teljesítményét az uniós átlaggal:

Egészségben eltöltött évek száma: Magyarországon az emberek várhatóan 63 évet töltenek egészségben, ami pontosan megegyezik az EU-átlaggal. Ez az adat cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint az magyar egészségügyi rendszer jelentősen elmaradna az uniós színvonaltól.

Foglalkoztatási ráta: A magyar foglalkoztatási ráta – a hivatalos népességszám arányában – 81%, ami jóval meghaladja az uniós átlagot (76%). Ez a szám azt mutatja, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye és munkaerőpiaci helyzete kifejezetten erős az EU-n belül.

Internet-hozzáférés: Az ellenzéki narratívával ellentétben, amely gyakran a vidéki Magyarország elmaradottságát hangsúlyozza, az Eurostat adatai szerint a nagysebességű internettel rendelkező háztartások aránya Magyarországon 86%, míg az uniós átlag 83%. Ez azt bizonyítja, hogy hazánk a digitális infrastruktúra terén is az élmezőnyben jár.

Ugyanakkor az adatok rámutatnak arra is, hogy van még hová fejlődni. Az elektronikus hulladék újrahasznosítási aránya Magyarországon 79%, ami kissé elmarad az uniós átlagtól (81%). Ez azonban nem csökkenti annak jelentőségét, hogy hazánk több kulcsfontosságú területen is az uniós élvonalban teljesít.

Az Eurostat adatai világosan mutatják: az ellenzéki narratíva, amely Magyarországot lemaradó, elszigetelt országként próbálja beállítani, egyszerűen nem állja meg a helyét a tények tükrében.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd