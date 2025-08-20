Váratlan augusztus 20-i ajándék: az Eurostat porig rombolta az ellenzék hazugságait Magyarországról!

Hoppá: már az Eurostat is Magyarországot ünnepli!
Augusztus 20. alkalmából egy különleges infografikával jelentkeztek.
Úgy tűnik, Magyarország mégsem az az elmaradott és elszigetelt ország, mint ahogy azt a liberálisok elképzelik.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala legfrissebb adatai alaposan ellentmondanak az ellenzéki pártok és a liberális média által festett, Magyarországot lejárató képnek.
Az Eurostat a Szent István-napi köszöntés közben véletlenül kinyírta az ellenzéki narratíva jelentős részét”
– írta.
A közzétett adatok szerint hazánk több területen is az uniós átlag körül vagy afelett teljesít. Az Eurostat összeállítása hat kulcsfontosságú mutatót emelt ki Magyarországról, amelyek közül négy esetében közvetlenül összehasonlították hazánk teljesítményét az uniós átlaggal:
Ugyanakkor az adatok rámutatnak arra is, hogy van még hová fejlődni. Az elektronikus hulladék újrahasznosítási aránya Magyarországon 79%, ami kissé elmarad az uniós átlagtól (81%). Ez azonban nem csökkenti annak jelentőségét, hogy hazánk több kulcsfontosságú területen is az uniós élvonalban teljesít.
Az Eurostat adatai világosan mutatják: az ellenzéki narratíva, amely Magyarországot lemaradó, elszigetelt országként próbálja beállítani, egyszerűen nem állja meg a helyét a tények tükrében.
Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd
Kapcsolódó vélemény
Most 15%-kal növeljük meg a nők fizetését!
***