Ez egy dalszöveg ByeAlex-től. Kérdezzétek meg, hogy neki mennyire gyenge a fizuja Magyarországon?
„Magyarországon a fizu mindig gyenge, lehet mulat a magyar, de mégis szomorú a lelke.”
Most 15%-kal növeljük meg a nők fizetését!
„Világszinten egyedülálló a magyar családi életpályamodell – most 15%-kal növeljük meg a nők fizetését!
Magyarországon olyan rendszert építettünk fel, amely nemcsak a családalapítást támogatja, hanem a nők munkába való visszatérését is ösztönzi, és hozzájárul a férfiak és nők közötti bérkülönbség csökkentéséhez.
Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Mindez azt jelenti, hogy ha egy fiatal nő egyszerre szeretne családot alapítani és dolgozni – ahogyan a legtöbben tervezik –, akkor a munkába állástól kezdve akár egész életében adómentes lehet. Ez 15%-kal növeli a nettó bérét, vagyis közel nullára csökkenti a nemek közötti bérkülönbséget.
A családoknak még több előny jár:
Ha az anya szja-mentességet élvez, az apa továbbra is igénybe veheti a családi adókedvezményt. Így a támogatások összeadódnak, és még nagyobb pénzügyi segítséget nyújtanak a háztartásoknak.
Ez a magyar modell lényege: a fiatalok önálló életkezdésétől a családalapításon át a többgyermekes létig folyamatosan támogatjuk a dolgozó és a gyermeket nevelő családokat. Mert a nemzet a családdal kezdődik.”
Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs