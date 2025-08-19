„Világszinten egyedülálló a magyar családi életpályamodell – most 15%-kal növeljük meg a nők fizetését!

Magyarországon olyan rendszert építettünk fel, amely nemcsak a családalapítást támogatja, hanem a nők munkába való visszatérését is ösztönzi, és hozzájárul a férfiak és nők közötti bérkülönbség csökkentéséhez.

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

25 éves koráig minden fiatal szja-mentes, vagyis az első munkába állásától kezdve magasabb nettó bért vihet haza.

A 30 éves koruk alatt gyermeket vállaló anyák 30 éves korukig szja-mentesek.

Második gyermek vállalása esetén – 2026-tól – akár élethosszig tartó szja-mentesség is járhat a kétgyermekes anyáknak. A kedvezmény bevezetése 2026-tól több lépcsőben történik, 2029-re minden érintett nőre kiterjed.

A három- vagy többgyermekes anyák már 2025 októberétől jogosultak az szja-mentességre – ez 200-250 ezer nőt érint.

Mindez azt jelenti, hogy ha egy fiatal nő egyszerre szeretne családot alapítani és dolgozni – ahogyan a legtöbben tervezik –, akkor a munkába állástól kezdve akár egész életében adómentes lehet. Ez 15%-kal növeli a nettó bérét, vagyis közel nullára csökkenti a nemek közötti bérkülönbséget.

A családoknak még több előny jár:

Ha az anya szja-mentességet élvez, az apa továbbra is igénybe veheti a családi adókedvezményt. Így a támogatások összeadódnak, és még nagyobb pénzügyi segítséget nyújtanak a háztartásoknak.

Ez a magyar modell lényege: a fiatalok önálló életkezdésétől a családalapításon át a többgyermekes létig folyamatosan támogatjuk a dolgozó és a gyermeket nevelő családokat. Mert a nemzet a családdal kezdődik.”

Nyitókép: Facebook / Orbán Balázs