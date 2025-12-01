Ft
Naby Keita Fradi fizetés Werder Bremen átigazolás

Ezért még másfél millió eurós fizetéséből is leadna a Fradi játékosa

2025. december 01. 16:05

Egyre nagyobb az esély a BL-győztes labdarúgó maradására.

2025. december 01. 16:05
null

Egyre többen találgatják, mi lesz a BL-győztes ferencvárosi középpályás, Naby Keita sorsa. Mint ismert, a korábbi Liverpool-labdarúgó a Werder Bremen együttesétől sérülten érkezett kölcsönbe a Népligetbe, ám Magyarországon aprólékos és türelmes munkával újra felépítették, mára pedig az Európa-ligában vitézkedő, a sorozatban veretlen együttes gyöngyszeme. A megállapodás értelmében 2025. december végén vissza kellene térnie Németországba, ám a hírek szerint 1,5 milliós fizetését álló brémaiak már közölték, nem tartanak rá igényt.

Keita szívesen maradna a Fradiban, a zöld-fehérek is marasztalják, ám ilyen horribilis fizetést biztosan nem tudnak vállalni, így csak drasztikus bércsökkentés mellett jöhet létre a megállapodás. Az Africafootnak egy játékoshoz közelálló forrás nyilatkozott, erről írt az ulloi129.hu

„Naby jól érzi magát a Ferencvárosnál. Szeretik a klubnál, a menedzsment és a szurkolók is, akik a nehéz időszakokban is kiálltak mellette. Ezt nem felejti el. Már többször beszélt a klubbal. Naby maradna szeretne a bajnoki szezon végéig. Szereti Magyarországot és itt szeretné folytatni. Ezt megerősíthetem. Most minden a két csapaton múlik.

Naby Keita áldozatra képes, még anyagira is, Még semmi sem hivatalos, de a megbeszélések pozitívan haladnak a Ferencvárosban maradásáról. A magyar klub meg akarja tartani.

De a probléma a (cikk szerint évi másfél millió eurós) fizetése, egyelőre a Werder Bremen fizeti a játékos teljes bérét. Erről a kulcsfontosságú pontról kell megállapodnia a kluboknak” – írja a bejegyzés, amelyre azt is világossá tette, hogy folyamatban vannak az egyeztetések.

„Kedvelem az elnök urat és Hajnal Tamást szintén, mert elhoztak engem Brémából.

Szeretem ezt a várost is, nagyon szép, imádom a szurkolókat is, de azt kell, hogy mondjam, ez a futball, sohasem tudhatjuk, mi történik.

Hálás vagyok itt mindenkinek, de semmi biztosat nem tudok most mondani, csupán azt, hogy szeretem ezt a csapatot” – magyarázta Keita még Isztambulban a Fenerbahce elleni döntetlent követően.

Fotó: MTI/Purger Tamás

