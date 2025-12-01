Ezért még másfél millió eurós fizetéséből is leadna a Fradi játékosa

FTC–Ludogorec: hajszálon múlt a BL-győztes piros lapja – megvan az első Fradi-siker hazai pályán
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.
Egyre nagyobb az esély a BL-győztes labdarúgó maradására.
Egyre többen találgatják, mi lesz a BL-győztes ferencvárosi középpályás, Naby Keita sorsa. Mint ismert, a korábbi Liverpool-labdarúgó a Werder Bremen együttesétől sérülten érkezett kölcsönbe a Népligetbe, ám Magyarországon aprólékos és türelmes munkával újra felépítették, mára pedig az Európa-ligában vitézkedő, a sorozatban veretlen együttes gyöngyszeme. A megállapodás értelmében 2025. december végén vissza kellene térnie Németországba, ám a hírek szerint 1,5 milliós fizetését álló brémaiak már közölték, nem tartanak rá igényt.
„Naby jól érzi magát a Ferencvárosnál. Szeretik a klubnál, a menedzsment és a szurkolók is, akik a nehéz időszakokban is kiálltak mellette. Ezt nem felejti el. Már többször beszélt a klubbal. Naby maradna szeretne a bajnoki szezon végéig. Szereti Magyarországot és itt szeretné folytatni. Ezt megerősíthetem. Most minden a két csapaton múlik.
Naby Keita áldozatra képes, még anyagira is, Még semmi sem hivatalos, de a megbeszélések pozitívan haladnak a Ferencvárosban maradásáról. A magyar klub meg akarja tartani.
De a probléma a (cikk szerint évi másfél millió eurós) fizetése, egyelőre a Werder Bremen fizeti a játékos teljes bérét. Erről a kulcsfontosságú pontról kell megállapodnia a kluboknak” – írja a bejegyzés, amelyre azt is világossá tette, hogy folyamatban vannak az egyeztetések.
„Kedvelem az elnök urat és Hajnal Tamást szintén, mert elhoztak engem Brémából.
Szeretem ezt a várost is, nagyon szép, imádom a szurkolókat is, de azt kell, hogy mondjam, ez a futball, sohasem tudhatjuk, mi történik.
Hálás vagyok itt mindenkinek, de semmi biztosat nem tudok most mondani, csupán azt, hogy szeretem ezt a csapatot” – magyarázta Keita még Isztambulban a Fenerbahce elleni döntetlent követően.
Naby Keita szereti Budapestet és hálás az FTC-nek.
Fotó: MTI/Purger Tamás