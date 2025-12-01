Ezért még másfél millió eurós fizetéséből is leadna a Fradi játékosa

De a probléma a (cikk szerint évi másfél millió eurós) fizetése, egyelőre a Werder Bremen fizeti a játékos teljes bérét. Erről a kulcsfontosságú pontról kell megállapodnia a kluboknak” – írja a bejegyzés, amelyre azt is világossá tette, hogy folyamatban vannak az egyeztetések.

„Kedvelem az elnök urat és Hajnal Tamást szintén, mert elhoztak engem Brémából.

Szeretem ezt a várost is, nagyon szép, imádom a szurkolókat is, de azt kell, hogy mondjam, ez a futball, sohasem tudhatjuk, mi történik.

Hálás vagyok itt mindenkinek, de semmi biztosat nem tudok most mondani, csupán azt, hogy szeretem ezt a csapatot” – magyarázta Keita még Isztambulban a Fenerbahce elleni döntetlent követően.