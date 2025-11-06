FTC–Ludogorec: hajszálon múlt a BL-győztes piros lapja – megvan az első Fradi-siker hazai pályán

A 42. percben egy szabadrúgás után Makreckis elé került a labda, aki 22 méterről rá is tűzte, a bolgár kapus nagy bravúrral mentett. Még a félidő előtt meglőtte második gólját is a Ferencváros, egy remek Makreckis-indítás után Yusuf vette át jól a labdát, majd higgadtan lőtt a sarokba – ám mindezt lesről tette, így a találat érvénytelen volt. A szünetben 1–0-ra vezetett a Fradi!

Tóth Alex aktívan melegített a szünetben, Keita helyett lehetőséget is kapott a folytatásban Robbie Keane-től.

Jobban kezdte a második félidőt a Fradi: miután a bolgárok nem tudtak felszabadítani, az 53. percben Cadu elé került a labda a tizenhatoson belül, aki kíméletlenül bombázott a hosszú sarokba. 2–0. (VIDEÓ ITT) A Fradi ekkor már a 3. volt az élő El-tabellán!

Az 57. percben egy bolgár fejes után Dibusz hatalmas bravúrral mentette meg kapuját a góltól, megnyugtató a jó formája a válogatott szünet előtt. Magabiztosan menedzselte a meccset a Fradi, miközben Keane igyekezett tűzben tartani a csapatát: Lenny Joseph és Júlio Romao is pályára került a kispadról, majd a hajrára Varga Barnabás és Ötvös Bence is beszállt.