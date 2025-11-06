FTC–Ludogorec: hajszálon múlt a BL-győztes piros lapja – megvan az első Fradi-siker hazai pályán

Ez kell egy jó Varga Barnabáshoz – szerénységre int a Fradi csapatkapitánya
Nem becsülik le a Ludogorecet.
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.
Régi ismerőst fogadott a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában. A bolgár Ludogorec látogatott a Groupama Arénába, amely nyáron a BL-selejtezőben már megégett a zöld-fehér katlanban, augusztusban úgy győztek 3–0-ra Varga Barnabásék, hogy minden gólt és gólpasszt a magyar válogatott kerettagjai szereztek. Az FTC most is valami hasonlóra készült.
A 2019–2020-as szezonban is „dupláztak”, a BL-selejtezőben akkor oda-vissza nyert a Fradi, majd az El-ben szintén farkasszemet nézett egymással a két csapat, a csoportkörben egy vereség és egy döntetlen került a magyar együttes statisztikájába.
Ezúttal a Ferencváros várhatta jobb formában a mérkőzést, Robbie Keane csapata két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot gyűjtött eddig a sorozatban, a bravúros hetedik helyen állt, míg a bolgárok túl egy edzőváltáson, egy győzelemmel és két vereséggel csak a tabella 26. helyén tanyáztak.
Robbie Keane a találkozó előtt elárulta, hogy a magyar válogatott két alapembere, Tóth Alex és Varga Barnabás egyaránt sérülés miatt maradt ki a kezdőcsapatból.
Nem a legjobbak a hírek.
A játékvezetőről jó emlékeik lehetnek a zöld-fehéreknek.
Hagyományos zöld-fehér csíkos szerelésében lépett pályára a Ferencváros, a vendégek pedig sötét mezükben játszottak. A találkozót a vendégek kezdték az iraki származású svéd Mohammed Al-Hakim játékvezető sípszavára.
Nem sok hiányzott a telt házhoz: a mérkőzés hivatalos nézőszáma: 18.789 szurkoló!
Az első nagy lehetőség a vendégek előtt adódott, Marcus 11 méterről durrantott mellé, ez azonban ébresztőt jelentett a Fradinak, amely a folytatásban egymás után lőtte a szögleteket. Tíz percnyi játékot követően kapuja elé szorult a bolgár együttes, komoly helyzetekben azonban nem nyilvánult meg a magyar fölény. A 20. percben egy bolgár labdaszerzést követően Keita húzta vissza ellenfelét, a játékvezető sárga lapot adott neki, reakciója azonban kis híján kiállítást ért.
Háborgott, majd földhöz vágta a labdát, intett is neki a svéd, hogy a tűzzel játszik.
Az első játékrész közepén már egyre nagyobb helyzetek adódtak a Fradi előtt, érett a gól, amely a 31. percben meg is született!
Makreckis beadása után Yusuf fejelte vissza a labdát, a lesipuskás Kanikovszki pedig négy méterről lőtt, a labda a lécről vágódott a bolgár kapuba! 1–0. (VIDEÓ ITT)
A 42. percben egy szabadrúgás után Makreckis elé került a labda, aki 22 méterről rá is tűzte, a bolgár kapus nagy bravúrral mentett. Még a félidő előtt meglőtte második gólját is a Ferencváros, egy remek Makreckis-indítás után Yusuf vette át jól a labdát, majd higgadtan lőtt a sarokba – ám mindezt lesről tette, így a találat érvénytelen volt. A szünetben 1–0-ra vezetett a Fradi!
Tóth Alex aktívan melegített a szünetben, Keita helyett lehetőséget is kapott a folytatásban Robbie Keane-től.
Jobban kezdte a második félidőt a Fradi: miután a bolgárok nem tudtak felszabadítani, az 53. percben Cadu elé került a labda a tizenhatoson belül, aki kíméletlenül bombázott a hosszú sarokba. 2–0. (VIDEÓ ITT) A Fradi ekkor már a 3. volt az élő El-tabellán!
Az 57. percben egy bolgár fejes után Dibusz hatalmas bravúrral mentette meg kapuját a góltól, megnyugtató a jó formája a válogatott szünet előtt. Magabiztosan menedzselte a meccset a Fradi, miközben Keane igyekezett tűzben tartani a csapatát: Lenny Joseph és Júlio Romao is pályára került a kispadról, majd a hajrára Varga Barnabás és Ötvös Bence is beszállt.
A bolgárok közben a 78. percben szépítettek Son révén, izgalmassá tették az utolsó negyedórát. 2–1. Nem sokkal később egy megpattanó lövés után Dibusznak kellett nagyot védenie, a 83. percben azonban az óriásit sprintelő Makreckis eldönthette volna a meccset, de ziccerét fogta a bolgár kapus.
A 87. percben Joseph aztán már nem hibázott: Tóth briliáns indítása után precíz lövése a kapufáról vágódott a hálóba. 3–1. (VIDEÓ ITT)
Összességében végig magabiztosan játszott a Fradi, amely megérdemelt 3–1-es győzelmet aratott hazai pályán, ezzel pedig a harmadik helyen áll az El-tabellán!
Az Európa-liga alapszakaszának élmezőnye a 4. forduló után:
A Celtic után egy angol csapattal is összeboronálták.
Fotó: MTI/Illyés Tibor