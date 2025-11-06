Ez kell egy jó Varga Barnabáshoz – szerénységre int a Fradi csapatkapitánya

A Ferencváros csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik, ezúttal a bolgár Ludogorec látogat a Groupama Arénába. A mérkőzés előtt Varga Barnabás és Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.

Varga Barnabásék a Ludogorec ellen három pontot gyűjtenének (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Varga Barnabás ontja a gólokat

A Fradi magyar válogatott csatára nagyszerű formában van: a mostani klubidényben 20 tétmérkőzésen 17 gólnál és két gólpassznál jár.