Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa-liga Ludogorec Razgrad Fradi Varga Barnabás Ludogorec Ferencváros Dibusz Dénes

Ez kell egy jó Varga Barnabáshoz – szerénységre int a Fradi csapatkapitánya

2025. november 06. 16:22

A Fradiban bíznak az újabb jó eredményben. Varga Barnabásék a Ludogorecet fogadják az Európa-ligában.

2025. november 06. 16:22
null

A Ferencváros csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik, ezúttal a bolgár Ludogorec látogat a Groupama Arénába. A mérkőzés előtt Varga Barnabás és Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.

Varga Barnabásék a Ludogorec ellen három pontot gyűjtenének
Varga Barnabásék a Ludogorec ellen három pontot gyűjtenének (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Varga Barnabás ontja a gólokat

A Fradi magyar válogatott csatára nagyszerű formában van: a mostani klubidényben 20 tétmérkőzésen 17 gólnál és két gólpassznál jár.

„Egy jó Varga Barnabáshoz kell egy jó csapat. Nagyjából minden ül, főleg nemzetközi porondon, három meccsen hét pontot szereztünk.

Ez egy nagyon jó kezdés, igaz, a bajnokságban van még mit csiszolni. Reméljük, a múlt heti győzelemmel elindultunk egy jó úton”

– fogalmazott Varga az M4 Sportnak.

„Ha nem jönnek az eredmények a bajnokságban, mindenki elégedetlen, főleg az edző. Próbáltunk változtatni néhány dolgon, mind játékban, mind mentalitásban. Úgy gondolom, ezt sikeresen véghez vitte a szakmai stáb, reméljük, ezen az úton maradunk” – tette hozzá a 31 éves csatár, majd kitért a Ludogorec elleni El-mérkőzésre.

„Minden mérkőzés fontos, egyik sem könnyű. 

Az utóbbi időben inkább a mi javunkra billen a mérleg nyelve a Ludogorec ellen, de ez sem jelent semmit, egy mérkőzésen bármi lehet.”

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes a bolgárok ellen játszhatja a 30. meccsét a sorozatban.

„Frissek az élmények, a nyáron sikerrel zártuk a BL-selejtezős párharcot ellenük. Az elmúlt napokban edzőváltás volt náluk, ami mindig megkavarhatja a kártyákat. 

Mi is picit a sötétben fogunk tapogatózni abban a tekintetben, hogy milyen taktikával, elképzelésekkel lépnek majd pályára”

– mondta a kapuvédő, aki bízik abban, hogy az augusztusi párharchoz hasonlóan ebből is győztesen jönnek ki.

Ezt is ajánljuk a témában

„Amíg a bajnokságban többnyire nálunk van a labda és a legnagyobb feladatot az jelenti, hogy a betömörülő védelmeket feltörjük, addig a nemzetközi porondon többnyire ötven-ötven százalékos meccseket játszunk labdabirtoklás szempontjából. Ott picivel mélyebb védekezést kell bemutatnunk, mi vezetünk kontrákat, többször játszunk hosszú labdákkal. Tehát kicsit kétfajta játékot játszunk, de ez minden évre igaz.”

Az FTC 34 éves csapatkapitánya hozzátette, hogy a következő El-meccsek tekintetében talán a Ludogorec elleni az, amelyen reálisan elvárható a győzelem, ugyanakkor óva intett mindenkit a túlzott önbizalomtól.

Nem lebecsülendő ellenfél, mindenképpen komolyan kell venni őket. Szerényen, de a kellő önbizalommal kell belemenni a meccsbe.”

A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 21 órakor kezdődik.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!