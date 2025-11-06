Ez kell egy jó Varga Barnabáshoz – szerénységre int a Fradi csapatkapitánya

FTC–Ludogorec: „A Fradi elpusztít minket” – nem mindenki hisz a bolgár csapat feltámadásában
A Fradiban bíznak az újabb jó eredményben. Varga Barnabásék a Ludogorecet fogadják az Európa-ligában.
A Ferencváros csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik, ezúttal a bolgár Ludogorec látogat a Groupama Arénába. A mérkőzés előtt Varga Barnabás és Dibusz Dénes nyilatkozott az M4 Sportnak.
A Fradi magyar válogatott csatára nagyszerű formában van: a mostani klubidényben 20 tétmérkőzésen 17 gólnál és két gólpassznál jár.
„Egy jó Varga Barnabáshoz kell egy jó csapat. Nagyjából minden ül, főleg nemzetközi porondon, három meccsen hét pontot szereztünk.
Ez egy nagyon jó kezdés, igaz, a bajnokságban van még mit csiszolni. Reméljük, a múlt heti győzelemmel elindultunk egy jó úton”
– fogalmazott Varga az M4 Sportnak.
„Ha nem jönnek az eredmények a bajnokságban, mindenki elégedetlen, főleg az edző. Próbáltunk változtatni néhány dolgon, mind játékban, mind mentalitásban. Úgy gondolom, ezt sikeresen véghez vitte a szakmai stáb, reméljük, ezen az úton maradunk” – tette hozzá a 31 éves csatár, majd kitért a Ludogorec elleni El-mérkőzésre.
„Minden mérkőzés fontos, egyik sem könnyű.
Az utóbbi időben inkább a mi javunkra billen a mérleg nyelve a Ludogorec ellen, de ez sem jelent semmit, egy mérkőzésen bármi lehet.”
A Fradi kapusa, Dibusz Dénes a bolgárok ellen játszhatja a 30. meccsét a sorozatban.
„Frissek az élmények, a nyáron sikerrel zártuk a BL-selejtezős párharcot ellenük. Az elmúlt napokban edzőváltás volt náluk, ami mindig megkavarhatja a kártyákat.
Mi is picit a sötétben fogunk tapogatózni abban a tekintetben, hogy milyen taktikával, elképzelésekkel lépnek majd pályára”
– mondta a kapuvédő, aki bízik abban, hogy az augusztusi párharchoz hasonlóan ebből is győztesen jönnek ki.
„Amíg a bajnokságban többnyire nálunk van a labda és a legnagyobb feladatot az jelenti, hogy a betömörülő védelmeket feltörjük, addig a nemzetközi porondon többnyire ötven-ötven százalékos meccseket játszunk labdabirtoklás szempontjából. Ott picivel mélyebb védekezést kell bemutatnunk, mi vezetünk kontrákat, többször játszunk hosszú labdákkal. Tehát kicsit kétfajta játékot játszunk, de ez minden évre igaz.”
Az FTC 34 éves csapatkapitánya hozzátette, hogy a következő El-meccsek tekintetében talán a Ludogorec elleni az, amelyen reálisan elvárható a győzelem, ugyanakkor óva intett mindenkit a túlzott önbizalomtól.
Nem lebecsülendő ellenfél, mindenképpen komolyan kell venni őket. Szerényen, de a kellő önbizalommal kell belemenni a meccsbe.”
A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés – amelyet az M4 Sport élőben közvetít – 21 órakor kezdődik.
