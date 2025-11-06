Eldőlni látszik Robbie Keane ügye a Wolvesnál

Hatalmas fordulat Keane-ügyben: vezető hírben számoltak be a ferencvárosi edzőről Angliában
Gary O'Neil visszalépett, ez valaki számára zöld utat jelenthet...
Rövid időn belül két klubcsapattal is összeboronálták a Ferencváros vezetőedzőjét. Az írek azonban úgy tudják, Robbie Keane marad.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Celtic után az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban sereghajtó Wolverhampton Wanderersnél is bedobták a Ferencváros ír vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a nevét. A Csakfoci most az ír sajtóra hivatkozva arról számolt be, hogy nem igaz, hogy a tréner jelentkezett volna a posztra, és nem valószínű a klubváltása.
A Wolves a Premier League utolsó helyén áll, az első tíz bajnokin csupán két pontot szerzett. Legutóbb a gárda 3–0-s vereséget szenvedett a Fulham otthonában, így nem meglepő módon a vezetés menesztette Vítor Pereira vezetőedzőt. A klub most keresi az utódját, és ezen a ponton vetődött fel Keane neve.
A csakfoci.hu viszont a The Heraldra hivatkozva azt írja, hogy az angol sajtóban megjelent hírekkel ellentétben Írország gólrekordere
nem „adott be hivatalos jelentkezést” a Premier League-klubhoz.
„Az írországi lap azt írja, hogy a portugál Vítor Pereira távozása után Keane neve is felvetődött a Wolves kispadjára esélyesek között, ám információik szerint
a szakember jelenleg teljes mértékben a Ferencvárossal végzett munkájára koncentrál, és nem tárgyal angol klubokkal sem.”
Keane-t nemrég a Celtickel is összeboronálták, de úgy tudni, arra a posztra nem őt tartják a legnagyobb esélyesnek.
Az ír szakember ma (csütörtökön) a bolgár Ludogorec ellen vezeti csapatát, és jó esély van arra, hogy a Fradi az Európa-liga-alapszakasz fele után is veretlen maradjon, hiszen a mérkőzés esélyesének számít.
A 21 órás kezdésű meccset az M4 Sport élőben közvetíti.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA