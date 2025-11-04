Hatalmas fordulat Keane-ügyben: vezető hírben számoltak be a ferencvárosi edzőről Angliában

„Gyere haza, Robbie!” – ez fájhat, ha igaz a ferencvárosi edzővel kapcsolatban
„Biztos vagyok benne, hogy szívesen edzősködne Angliában, főleg a Premier League-ben.”
Korábbi klubja, a Wolverhampton szurkolói továbbra sem tettek le az ír szakember visszacsábításáról. Robbie Keane-t változatlanul az edzőjelöltek között emlegetik, de az ő és Rob Edwards neve mellé immár Erik ten Hagét is bedobta a szaksajtó.
A minap a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Celtic után a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wanderersnél is bedobták az FTC-vezetőedző Robbie Keane nevét. A szenvedő Wolves történelmi mélységeket ostromol: 10 forduló után egyedüli nyeretlen csapatként, mindössze két összekuporgatott ponttal és –15-ös gólkülönbséggel tök utolsó az angol élvonalban, már most nyolc egységre a bennmaradástól – ráadásul úgy, hogy az idényben angol mezőnyjátékos még pályára sem lépett a csapatban. Ezek után a legkevésbé sem csoda, hogy a vezetőség vasárnap, az újabb arcpirító 3–0-s vereség után menesztette a portugál Vítor Pereira vezetőedzőt, akinek utódját most gőzerővel keresi a klub. Ezen a ponton vetődött fel Keane neve, de a talkSPORT legutóbb még úgy tudta, a korábbi menedzser, Gary O'Neil a fő esélyes a kispadra visszatérésre.
Most viszont már óriási fordulatról írnak, jelesül, hogy az angol szakember időközben annak ellenére a visszalépés mellett döntött, hogy már közel álltak a megállapodáshoz a személyes feltételekben. Így ismét Robbie Keane került a reflektorfénybe – illetve éppen az a Brendan Rodgers, akinek az utódjaként nemrég szintén beharangozták a Fradi mesterét, hiába. A talkSPORT szakértője, Jeff Stelling azonban a Liverpool exedzőjével kapcsolatban úgy fogalmaz, Rodgers wolverhamptoni érkezését nem tartja valószínűnek, mert az északír ikon „nem szeretne egy kiesést az önéletrajzába”. Helyette a klubhoz kötődő, csatárpályafutása elején a Wolvesban 87 meccsen 25 gólt szerző Keane megszerzését sürgetné: „A Wolvesnál kezdte, megfordult külföldön is, jó munkát végzett, sikereket ért el a Maccabi Tel Avivnál, most pedig a Ferencvárosnál is.
Biztos vagyok benne, hogy szívesen menedzserkedne Angliában, különösen az élvonalban. Én inkább egy hozzá hasonló embert néznék, aki ide akar jönni, és hatást akar gyakorolni, mintsem a régi neveket az edzőkeringőből.”
Robbie Keane népszerű.
Ez persze még önmagában nem jelent semmit – már csak azért sem, mert Keane-t ki kellene vásárolni az élő szerződéséből, ugyanúgy, ahogy a másik jelöltet, a middlesbrough-i Rob Edwardsot. A brit portál frissítésében egyébként már utóbbit nevezi meg a Wolves fő kiszemeltjeként, de azért hozzácsap egy sokadik nevet is:
a korábban a Manchester United edzőjeként hosszú, a Bayer Leverkusen kispadján rövid idő alatt megbukó Erik ten Hagét...
Akárhogy is lesz, az mindenesetre egyértelműnek tűnik, hogy a Fradi mestere a szigetországban is egyre több klub és szurkoló figyelmét kelti fel a zöld-fehérek élén végzett munkájával: az FTC-nek a sokasodó jelek alapján valószínűleg nem lesz egyszerű dolga, ha hosszútávon is meg szeretnék tartani.
