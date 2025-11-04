Hatalmas fordulat Keane-ügyben: vezető hírben számoltak be a ferencvárosi edzőről Angliában

A minap a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Celtic után a Premier League-sereghajtó Wolverhampton Wanderersnél is bedobták az FTC-vezetőedző Robbie Keane nevét. A szenvedő Wolves történelmi mélységeket ostromol: 10 forduló után egyedüli nyeretlen csapatként, mindössze két összekuporgatott ponttal és –15-ös gólkülönbséggel tök utolsó az angol élvonalban, már most nyolc egységre a bennmaradástól – ráadásul úgy, hogy az idényben angol mezőnyjátékos még pályára sem lépett a csapatban. Ezek után a legkevésbé sem csoda, hogy a vezetőség vasárnap, az újabb arcpirító 3–0-s vereség után menesztette a portugál Vítor Pereira vezetőedzőt, akinek utódját most gőzerővel keresi a klub. Ezen a ponton vetődött fel Keane neve, de a talkSPORT legutóbb még úgy tudta, a korábbi menedzser, Gary O'Neil a fő esélyes a kispadra visszatérésre.

Robbie Keane egyre kapósabb a szigetországban is? (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)