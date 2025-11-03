„Gyere haza, Robbie!” – ez fájhat, ha igaz a ferencvárosi edzővel kapcsolatban

Sok nevet hallani. Robbie Keane-t szeretik a szurkolók és ő is szereti a klubot. Remekül dolgozott a Makkabi Tel-Avivnál, ha pedig az európai eredményeit nézzük, azok nagyom-nagyon jók. Jól megy neki a Ferencvárosnál is, van egy egyértelmű játékfilozófiája. A Wolvesban ebben az idényben egy percet sem játszott angol mezőnyjátékos, de mivel Robbie annyi külföldivel dolgozott már, ez nem lenne neki gond”

– írja a Fradit érintő ügyekben általában jól tájékozott Üllői út 129.

A Nemzeti Sport ugyanakkor már a helyi molineux.news internetes oldalra hivatkozik, és megjegyzi, a Premier League nyeretlen sereghajtója a Fulham elleni vereség másnapján menesztette a portugál Vitor Pereirát, és olyas valakit preferálnak helyette, aki kötődik az egyesülethez és van tapasztalata a légiósokkal.

A pletykának táptalajt nyújt a a Talksport két szakértője, Jeff Stelling és Ally McCoist közötti beszélgetés.