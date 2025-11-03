„Gyere haza, Robbie!” – ez fájhat, ha igaz a ferencvárosi edzővel kapcsolatban

Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza
Fordult a kocka.
Egyre több a pletyka a Fradi jelenlegi vezetőedzője körül. Robbie Keane nevét ezúttal a menedzsert kereső angol élvonalbeli Wolvesnál dobták be – és meg is indokolták, hogy miért.
Úgy néz ki, nem telik el hét anélkül, hogy Robbie Keane-t ne hoznák szóba egy új csapattal. A Ferencvárosi Torna Club 45 éves ír vezetőedzője ezúttal az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Wolves kívánságlistáján szerepel. Pontosabban a hír úgy szól, hogy a szakma mellett a szurkolók is őt javasolják a napokban megüresedett menedzseri posztra a Farkasoknál.
A korábbi wolverhamptoni kapus, Matt Murray az egyik angol sportrádió műsorában ajánlotta be a Magyarországon dolgozó egykori csatárklasszist, aki 16-19 éves kora közt volt a Wanderers labdarúgója:
Sok nevet hallani. Robbie Keane-t szeretik a szurkolók és ő is szereti a klubot. Remekül dolgozott a Makkabi Tel-Avivnál, ha pedig az európai eredményeit nézzük, azok nagyom-nagyon jók. Jól megy neki a Ferencvárosnál is, van egy egyértelmű játékfilozófiája. A Wolvesban ebben az idényben egy percet sem játszott angol mezőnyjátékos, de mivel Robbie annyi külföldivel dolgozott már, ez nem lenne neki gond”
– írja a Fradit érintő ügyekben általában jól tájékozott Üllői út 129.
A Nemzeti Sport ugyanakkor már a helyi molineux.news internetes oldalra hivatkozik, és megjegyzi, a Premier League nyeretlen sereghajtója a Fulham elleni vereség másnapján menesztette a portugál Vitor Pereirát, és olyas valakit preferálnak helyette, aki kötődik az egyesülethez és van tapasztalata a légiósokkal.
A pletykának táptalajt nyújt a a Talksport két szakértője, Jeff Stelling és Ally McCoist közötti beszélgetés.
„Kedves Wolves-drukkerek, ne sértődjetek meg, de például egy Brendan Rodgers nem kockáztatná meg, hogy egy kiesőjelölthöz szerződjön. De
mit szólnátok Robbie Keane-hez? A Wolvesnál és külföldön is játszott, sikeres volt a Maccabi Tel-Avivnál, most pedig a Ferencvárosnál is. Biztos vagyok benne, hogy szívesen edzősködne Angliában, főleg a Premier League-ben. Én olyasvalakit keresnék, aki képes hatást gyakorolni a csapatra, nem pedig a régi neveket”
– mondta Stelling.
„Jó ötlet, mert van kötődése a klubhoz. Ez egy hatalmas kihívás számára. Bár jól indult az edzői pályafutása Izraelben és Magyarországon, de ez egy nagy lépés lenne” – tette hozzá McCoist az NSO szerint.
A Talksport posztja alatt
Gyere haza, Robbie!
A brit portál mindenesetre úgy tudja, az együttest korábban már irányító Gary O'Neil a legnagyobb esélyes a pozícióra, ugyanis Rob Edwardsot ki kellene vásárolni a Middlesbrough gárdájától – ahogy Keane-t is a zöld-fehérektől.
Az FTC legközelebb az Európa-ligában – amelyben még veretlen az idényben – lép pályára, csütörtökön 21 órakor fogadja a Groupama Arénában a bolgár Ludogorecet,
