Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza

Sztárcsapattal hozták szóba a Fradi edzőjét – Robbie Keane a fogadóirodáknál is előkelő helyen szerepel
Robbie Keane népszerű.
A skótok szerint már nem a Fradi edzője, hanem az ipswichi Kieran McKenna a legesélyesebb a Celtic kispadjára. Az északír szakember korábban Robbie Keane klubtársa volt, utóbbi azonban jelenleg másnak örül: a magabiztos Magyar Kupa-továbbjutásnak, valamint Lisztes Krisztián visszatérésének.
Skóciában a minap még az FTC-vezetőedző Robbie Keane-t tartották az egyik legesélyesebb jelöltnek az edzőt váltó Celtic kispadjára, ám az oddsok hamar megváltoztak. A Csakfoci szemlézte a The Scottish Sun idevágó cikkét, mely szerint az ír szakember helyett immár a jelenleg az Ipswich Townt irányító Kieran McKenna a favorit a távozó Brendan Rodgers helyére, de más helyi portálok is az északírt tippelik befutónak. A Sun ugyanakkor megjegyzi, ha a Celtic vezetői valóban komolyan gondolják McKenna megszerzését, akkor bizony alaposan a pénztárcájukba kell nyúlniuk, hogy kivásárolják élő szerződéséből a tavaly az ipswichiekkel még a Premier League-ben szereplő szakembert – aki nem mellesleg játékoskorában hat éven át volt Keane csapattársa a Tottenhamnél.
Keane mindenesetre csak a Fradira koncentrál jelenleg: a hétvégi váratlan bajnoki vereséget követően szerda este az ígéretekhez híven simán jutott tovább csapatával a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe
a másodosztályú Békéscsaba 4–0-s kiütésével. Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb fegyverténye Fradi-szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől.
A másik kései meccsen az MTK is kitömte másodvonalbeli ellenfelét, a Mezőkövesdet (5–1), míg a korábbi összecsapásokról itt olvashatnak bővebben.
„Nyomokban futballt is tartalmazott...”
A Zalaegerszegtől elszenvedett bajnoki vereség után odaszólt játékosainak Robbie Keane.