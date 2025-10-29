Ft
Robbie Keane Fradi Celtic Ferencváros Magyar Kupa NB I FTC

Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza

2025. október 29. 22:13

A skótok szerint már nem a Fradi edzője, hanem az ipswichi Kieran McKenna a legesélyesebb a Celtic kispadjára. Az északír szakember korábban Robbie Keane klubtársa volt, utóbbi azonban jelenleg másnak örül: a magabiztos Magyar Kupa-továbbjutásnak, valamint Lisztes Krisztián visszatérésének.

2025. október 29. 22:13
null

Skóciában a minap még az FTC-vezetőedző Robbie Keane-t tartották az egyik legesélyesebb jelöltnek az edzőt váltó Celtic kispadjára, ám az oddsok hamar megváltoztak. A Csakfoci szemlézte a The Scottish Sun idevágó cikkét, mely szerint az ír szakember helyett immár a jelenleg az Ipswich Townt irányító Kieran McKenna a favorit a távozó Brendan Rodgers helyére, de más helyi portálok is az északírt tippelik befutónak. A Sun ugyanakkor megjegyzi, ha a Celtic vezetői valóban komolyan gondolják McKenna megszerzését, akkor bizony alaposan a pénztárcájukba kell nyúlniuk, hogy kivásárolják élő szerződéséből a tavaly az ipswichiekkel még a Premier League-ben szereplő szakembert – aki nem mellesleg játékoskorában hat éven át volt Keane csapattársa a Tottenhamnél. 

Kieran McKenna csapattársa volt Robbie Keane-nek
Kieran McKenna népszerű figura Ipswichben – az északír szakember korábban hat éven át volt Robbie Keane csapattársa a Tottenhamnél (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Robbie Keane most egészen mással van elfoglalva

Keane mindenesetre csak a Fradira koncentrál jelenleg: a hétvégi váratlan bajnoki vereséget követően szerda este az ígéretekhez híven simán jutott tovább csapatával a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe 

a másodosztályú Békéscsaba 4–0-s kiütésével. Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb fegyverténye Fradi-szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől. 

 A másik kései meccsen az MTK is kitömte másodvonalbeli ellenfelét, a Mezőkövesdet (5–1), míg a korábbi összecsapásokról itt olvashatnak bővebben. 

