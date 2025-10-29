Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza

Skóciában a minap még az FTC-vezetőedző Robbie Keane-t tartották az egyik legesélyesebb jelöltnek az edzőt váltó Celtic kispadjára, ám az oddsok hamar megváltoztak. A Csakfoci szemlézte a The Scottish Sun idevágó cikkét, mely szerint az ír szakember helyett immár a jelenleg az Ipswich Townt irányító Kieran McKenna a favorit a távozó Brendan Rodgers helyére, de más helyi portálok is az északírt tippelik befutónak. A Sun ugyanakkor megjegyzi, ha a Celtic vezetői valóban komolyan gondolják McKenna megszerzését, akkor bizony alaposan a pénztárcájukba kell nyúlniuk, hogy kivásárolják élő szerződéséből a tavaly az ipswichiekkel még a Premier League-ben szereplő szakembert – aki nem mellesleg játékoskorában hat éven át volt Keane csapattársa a Tottenhamnél.

Kieran McKenna népszerű figura Ipswichben – az északír szakember korábban hat éven át volt Robbie Keane csapattársa a Tottenhamnél (Fotó: AFP/Glyn Kirk)