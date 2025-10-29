Ft
10. 29.
szerda
labdarúgás Robbie Keane Fradi Ferencváros Magyar Kupa FTC

Kemény megbeszélés volt a Fradinál – ezt várják a játékosoktól

2025. október 29. 09:33

A Zalaegerszegtől elszenvedett bajnoki vereség után odaszólt játékosainak Robbie Keane. A Fradi csütörtökön a Magyar Kupában javítana a Békéscsaba ellen.

2025. október 29. 09:33
null

Zajlik az élet a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédőjénél: a Ferencvárosi Torna Club az emlékezetes salzburgi Európa-liga-győzelme után kikapott a kezdés előtt még utolsó helyezett Zalaegerszegtől az NB I-ben, ami kiverte a biztosítékot a szurkolóknál is, akiknek ráadásul ott van a meg nem valósult osztrák túra, és az azzal járó jogi hercehurca, de ha ez nem lenne elég, még ír vezetőedzőjük, Robbie Keane nevét is bedobták a skót sztárcsapatnál, a Celtic-nél. Utóbbi most meg is szólalt az FTC honlapjának, a fradi.hu-nak a szerdai Magyar Kupa-ütközet felvezetéseként. 

A Fradi csütörtökön a Magyar Kupában javítana a Békéscsaba ellen
A Fradi csütörtökön a Magyar Kupában javítana a Békéscsaba ellen 

„Ugyanazzal a mentalitással kell játszanunk minden mérkőzésen, nem számít, ki az ellenfél, legyen szó akár 

  • az UEFA Európa-ligáról, 
  • a bajnokságról vagy
  • a kupáról. 

Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is. 

Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ. Profi teljesítményt, sok energiát várok el a csapattól ezen a meccsen, amit meg kell nyerni. Az ellenfélnek ezek a találkozók egy döntővel érnek fel. Harcolni, futni fognak, ezért nekünk többet kell futni, keményebben kell harcolni, és akkor megmutatkozik az igazi kvalitásunk. Kötelező a kemény munka, bármi is történik, ez a futball alapja. És persze azzal a minőséggel, amit képviselünk, meg is kell mindezt mutatnunk.

A srácok meg akarják mutatni, hogy mi az, ami nem sikerült az előző mérkőzésen. Meg akarják mutatni. Szóval itt a lehetőség. A futballban az a jó, hogy mindig van egy újabb meccs” – magyarázta Keane. 

Az FTC–Békéscsaba MK-összecsapást október 29-én, szerdán 20 órától rendezik a Groupama Arénában.

A Fradi az Európa-ligában még veretlen (két győzelem és egy döntetlen a mérlege), az NB I-ben a négy siker mellett négy iksz és két vereség, 16 pont áll a neve mellett, amellyel ötödik a tabellán. 

Fotók: MTI/Bodnár Boglárka

