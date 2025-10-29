Kemény megbeszélés volt a Fradinál – ezt várják a játékosoktól

Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is.

Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ. Profi teljesítményt, sok energiát várok el a csapattól ezen a meccsen, amit meg kell nyerni. Az ellenfélnek ezek a találkozók egy döntővel érnek fel. Harcolni, futni fognak, ezért nekünk többet kell futni, keményebben kell harcolni, és akkor megmutatkozik az igazi kvalitásunk. Kötelező a kemény munka, bármi is történik, ez a futball alapja. És persze azzal a minőséggel, amit képviselünk, meg is kell mindezt mutatnunk.

A srácok meg akarják mutatni, hogy mi az, ami nem sikerült az előző mérkőzésen. Meg akarják mutatni. Szóval itt a lehetőség. A futballban az a jó, hogy mindig van egy újabb meccs” – magyarázta Keane.

Az FTC–Békéscsaba MK-összecsapást október 29-én, szerdán 20 órától rendezik a Groupama Arénában.

A Fradi az Európa-ligában még veretlen (két győzelem és egy döntetlen a mérlege), az NB I-ben a négy siker mellett négy iksz és két vereség, 16 pont áll a neve mellett, amellyel ötödik a tabellán.