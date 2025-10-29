Kemény megbeszélés volt a Fradinál – ezt várják a játékosoktól

Ez vár a magyar–osztrák határról visszafordított ferencvárosi szurkolókra
Anyagilag megkárosították őket.
A Zalaegerszegtől elszenvedett bajnoki vereség után odaszólt játékosainak Robbie Keane. A Fradi csütörtökön a Magyar Kupában javítana a Békéscsaba ellen.
Zajlik az élet a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság címvédőjénél: a Ferencvárosi Torna Club az emlékezetes salzburgi Európa-liga-győzelme után kikapott a kezdés előtt még utolsó helyezett Zalaegerszegtől az NB I-ben, ami kiverte a biztosítékot a szurkolóknál is, akiknek ráadásul ott van a meg nem valósult osztrák túra, és az azzal járó jogi hercehurca, de ha ez nem lenne elég, még ír vezetőedzőjük, Robbie Keane nevét is bedobták a skót sztárcsapatnál, a Celtic-nél. Utóbbi most meg is szólalt az FTC honlapjának, a fradi.hu-nak a szerdai Magyar Kupa-ütközet felvezetéseként.
Ezt is ajánljuk a témában
Anyagilag megkárosították őket.
„Ugyanazzal a mentalitással kell játszanunk minden mérkőzésen, nem számít, ki az ellenfél, legyen szó akár
Ez kell a győzelemhez, harcolni minden egyes találkozón. Ez az, amit nem tettünk meg vasárnap, de ezt tudják a srácok is.
Volt egy kemény megbeszélésünk, ami teljesen jól ment, de most várom a választ. Profi teljesítményt, sok energiát várok el a csapattól ezen a meccsen, amit meg kell nyerni. Az ellenfélnek ezek a találkozók egy döntővel érnek fel. Harcolni, futni fognak, ezért nekünk többet kell futni, keményebben kell harcolni, és akkor megmutatkozik az igazi kvalitásunk. Kötelező a kemény munka, bármi is történik, ez a futball alapja. És persze azzal a minőséggel, amit képviselünk, meg is kell mindezt mutatnunk.
A srácok meg akarják mutatni, hogy mi az, ami nem sikerült az előző mérkőzésen. Meg akarják mutatni. Szóval itt a lehetőség. A futballban az a jó, hogy mindig van egy újabb meccs” – magyarázta Keane.
Az FTC–Békéscsaba MK-összecsapást október 29-én, szerdán 20 órától rendezik a Groupama Arénában.
A Fradi az Európa-ligában még veretlen (két győzelem és egy döntetlen a mérlege), az NB I-ben a négy siker mellett négy iksz és két vereség, 16 pont áll a neve mellett, amellyel ötödik a tabellán.
Fotók: MTI/Bodnár Boglárka