Ez vár a magyar–osztrák határról visszafordított ferencvárosi szurkolókra

„Felvettük a kapcsolatot jogászokkal, a Ferencvárossal, valamint a MÁV vezetésével is.

Mindent megteszünk azért, hogy ha már magát az élményt elvették tőlünk, legalább anyagilag minden érintett szurkolótárs a lehető legteljesebb mértékben kártalanítva legyen”

– áll a levélben.

„Sajnos ez előreláthatóan egy hosszabb és összetett jogi folyamat lesz, ezért kérjük türelmeteket. Amint érdemi információ áll rendelkezésre, azonnal tájékoztatni fogunk benneteket. Mi mindent megteszünk azért, hogy igazságot szolgáltassanak a Fradistáknak, és hogy ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő a Ferencváros szurkolóival. Tudjuk, hogy türelmet kérni nagyon nehéz – nekünk is elfogyott a vonaton. Kitartás mindenkinek! Igazságot a Fradistáknak!”