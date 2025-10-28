Ft
10. 28.
kedd
Ez vár a magyar–osztrák határról visszafordított ferencvárosi szurkolókra

2025. október 28. 09:39

Még nem ért véget a vonatbotrány. A ferencvárosi szurkolók szeretnék, hogy a lehető legteljesebb mértékben kártalanítva legyenek.

2025. október 28. 09:39
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, botrány előzte meg a Ferencváros labdarúgócsapatának múlt csütörtöki RB Salzburg elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzését, ugyanis a Fradi szurkolókból álló különvonatát nem engedték át a határon. A vonaton tartózkodó közel 600 drukker végül lemaradt a mérkőzésről, akik most azt szeretnék, hogy anyagilag kárpótolják őket.

Nem engedték át a határon a szurkolók vonatát (Fotó: Kiss Fanni)

Nemzetközi botrány a szurkolók vonata miatt

Egy drukker a Mandinernek elmondta, hogy az öt fős családjának nagyjából összesen negyedmillió forintba került ez a „kirándulás”. A Blikk értesülései szerint a vonatozásban érintett szurkolók hétfőn e-mailt kaptak az utazást szervező „B-középtől”. A feladó felháborítónak nevezte az eseményeket, majd arról tájékoztatta az érintetteket, hogy lépéseket tesznek az ügyben.

„Felvettük a kapcsolatot jogászokkal, a Ferencvárossal, valamint a MÁV vezetésével is. 

Mindent megteszünk azért, hogy ha már magát az élményt elvették tőlünk, legalább anyagilag minden érintett szurkolótárs a lehető legteljesebb mértékben kártalanítva legyen”

– áll a levélben.

„Sajnos ez előreláthatóan egy hosszabb és összetett jogi folyamat lesz, ezért kérjük türelmeteket. Amint érdemi információ áll rendelkezésre, azonnal tájékoztatni fogunk benneteket. Mi mindent megteszünk azért, hogy igazságot szolgáltassanak a Fradistáknak, és hogy ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő a Ferencváros szurkolóival. Tudjuk, hogy türelmet kérni nagyon nehéz – nekünk is elfogyott a vonaton. Kitartás mindenkinek! Igazságot a Fradistáknak!”

Mint ismert, az osztrákok állítják, hogy a magyar mozdonyvezetőn múlt, hogy nem ment tovább a vonat, de a MÁV szerint az osztrákok döntöttek így.

Fotó: Kiss Fanni

