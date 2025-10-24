Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget

RB Salzburg–FTC: óriási fordulat Ausztriában – Ludas Matyi módjára büntette az osztrákokat a Fradi
Új részletek derültek ki a vonatbotrányról. Az osztrákok szerint az FTC különvonatát nem ők fordították vissza.
Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC labdarúgócsapatának különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és az osztrák hatóságok nem engedték be az országba. A körülbelül 500 Fradi-szurkolót szállító vonat végül nem is jutott át a határon, hanem visszatért Budapestre, így ezek a drukkerek nem láthatták élőben a Ferencváros sikerét. A bécsi Kurier is beszámolt az ominózus vonatbotrányról, és az ügyben új részleteket osztott meg.
Cikkükben azt írták, hogy a magyar klub és Magyarország külügyminisztere is bosszús a történtek miatt, az osztrák rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben. A portál szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.
Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás”
– idézték a közleményüket. A minisztérium szerint nem tagadták meg az országukba való belépését a vonatnak és nem volt szükség az osztrák rendőrség beavatkozására.
Eszerint a magyar mozdonyvezető még magyar területen megtagadta a továbbhaladást, arra hivatkozva, hogy megsérült a vonat.
Ezt követően minden hivatali intézkedést a magyar rendőrség hajtott végre, beleértve a Fradi-szurkolók visszaszállítását Budapestre. Az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) szintén kijelentette, hogy nem terheli felelősség a különvonatért, amely a MÁV fennhatósága alá tartozik, valamint szintén nem felelős a határon történő esetleges átvételért sem.”
A belügyminiszter megtagadta a szurkolók belépését az országba. A Ferencváros-szurkolók még mindig Hegyeshalomnál vannak.
A Mandinernek az egyik szurkoló, Kiss Fanni mesélt a Hegyeshalomnál kialakult káoszról.
„Fél tizenegy óta itt vagyunk Hegyeshalomnál. Azóta többször is leszállítottak minket a vonatról, az osztrák hatóság átnézte a vonatot, megmotoztak minket és megnézték az összes cuccunkat. Megígérték, hogy pár percen belül indulhatunk – ezt körülbelül háromszor is mondták…
Először pár órája értesültünk arról, hogy semmiképpen sem engednek be az országba, arra hivatkozva, hogy kockázatot jelentünk, de semmi további magyarázatot nem adtak. Az osztrák rendőrök el is mentek, itt hagyták a magyar rendőröket, a vonatot viszont nem engedik tovább”
– mesélte csütörtök délután Kiss Fanni, aki a családjával több mint öt órát várt arra, hogy történjen végre valami a vonattal.
A meccsre való kijutás a jeggyel egy főnek kb. 50 ezer forint volt, tehát egy öt fős családnak – mint a miénk – ez negyedmillió forintba került…”
