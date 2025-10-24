Salzburg–FTC: mossák kezeiket az osztrákok a vonatbotrány után, a magyarokra hárítják a felelősséget

Ahogyan arról beszámoltunk, az FTC labdarúgócsapatának különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és az osztrák hatóságok nem engedték be az országba. A körülbelül 500 Fradi-szurkolót szállító vonat végül nem is jutott át a határon, hanem visszatért Budapestre, így ezek a drukkerek nem láthatták élőben a Ferencváros sikerét. A bécsi Kurier is beszámolt az ominózus vonatbotrányról, és az ügyben új részleteket osztott meg.

Nem engedték át az FTC vonatát (Fotó: Kiss Fanni)

Cikkükben azt írták, hogy a magyar klub és Magyarország külügyminisztere is bosszús a történtek miatt, az osztrák rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben. A portál szerint a bécsi belügyminisztérium hamisnak nevezte azokat a magyar híreszteléseket, miszerint az osztrák rendőrség fordította volna vissza a vonatot.

Az osztrák rendőrség részéről nem volt hivatalos beavatkozás”

– idézték a közleményüket. A minisztérium szerint nem tagadták meg az országukba való belépését a vonatnak és nem volt szükség az osztrák rendőrség beavatkozására.