RB Salzburg–FTC: óriási fordulat Ausztriában – Ludas Matyi módjára büntette az osztrákokat a Fradi

RB Salzburg–FTC: „Auf Wiedersehen!” – visszafordított szurkolóiért küzdve nyert Ausztriában a Ferencváros!
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
Hatalmas fordulat a Ferencváros Európa-liga-meccsén. A Fradi a második félidőben gyorsan szerzett három gólt.
Hiába került a Fradi hátrányba az RB Salzburg vendégeként, a második félidőben nyolc perc leforgása alatt háromszor is betalált.
Az 50. percben egy beadás után az a Varga Barnabás egyenlített, aki az első félidőben kihagyott egy tizenegyest. Aztán az 56. perc elején egy újabb beadás után ismét megrezdült a hazaiak hálója, Kristoffer Zachariassen fejelt a kapuba. Utána az 58. percben Yusuf vett le szépen egy hosszú labdát, és értékesítette a ziccert. A gólokról videó itt!
A 72. percben a Salzburg megszerezte a szépítőgólt, de egyenlíteni már nem tudott. A tudósításunk itt!
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA