RB Salzburg–FTC: óriási fordulat Ausztriában – Ludas Matyi módjára büntette az osztrákokat a Fradi

Hiába került a Fradi hátrányba az RB Salzburg vendégeként, a második félidőben nyolc perc leforgása alatt háromszor is betalált.

Gyors Fradi-gólok születtek a második félidő elején (Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Sorban jöttek a Fradi-gólok

Az 50. percben egy beadás után az a Varga Barnabás egyenlített, aki az első félidőben kihagyott egy tizenegyest. Aztán az 56. perc elején egy újabb beadás után ismét megrezdült a hazaiak hálója, Kristoffer Zachariassen fejelt a kapuba. Utána az 58. percben Yusuf vett le szépen egy hosszú labdát, és értékesítette a ziccert. A gólokról videó itt!

A 72. percben a Salzburg megszerezte a szépítőgólt, de egyenlíteni már nem tudott. A tudósításunk itt!