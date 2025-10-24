Ft
Hegyi Zsolt Fradi mozdony MÁV meccs Hegyeshalom Ausztria

Megszólalt a MÁV-vezér: osztrák döntésen múlt, hogy nem juthattak el a Fradi-szurkolók a meccsre

2025. október 24. 13:31

Hegyi Zsolt úgy fogalmazott: „A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom”.

2025. október 24. 13:31
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közösségi oldalán adott ki közleményt a Fradi-vonatot ért incidenssel kapcsolatban.

Mint írta, 

csak osztrák döntésen múlt, hogy a magyar szurkolók nem juthattak el a Ferencváros salzburgi mérkőzésére”. 

Hegyi ismertette, hogy a MÁV-csoport szurkolói különvonat ausztriai közlekedtetésre kötött szerződést egy osztrák magánvasúti társasággal, a Wiener Lokalbahnen nevű céggel.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a magyar szakaszon – fedélzeti rendőri kíséret mellett – a MÁV Hegyeshalomig felelt az utazásért, ott a magyar mozdonyvezető szolgálata az eredeti terveknek megfelelően véget ért, és a mozdony vezetését az osztrák magánvasút munkatársa vette volna át, ám az nem vállalta a feladatot, mert tartott a szurkolókkal való incidenstől. 

Sportszerűtlen a magyar félre való mutogatás

Hegyi Zsolt elismerte, hogy a fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Valamint tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében: 

ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna

Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették, de most erre valamiért nem készültek fel – jelentette ki.

A MÁV-csoport vezérigazgatója posztját azzal zárta, hogy „a tény tehát megmásíthatatlanul a következő: csak osztrák döntés eredménye az, hogy végül a tisztességesen viselkedő Fradi-szurkolók sem juthattak el a mérkőzésre, hiába fizettek az utazásért. A MÁV-ra, illetve a magyar félre történő visszamutogatást nem tudom elfogadni, egyszerűen sportszerűtlennek tartom” – szögezte le.

Nyitókép: Olvasói fotó

