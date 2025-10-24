Megszólalt a MÁV-vezér: osztrák döntésen múlt, hogy nem juthattak el a Fradi-szurkolók a meccsre

Sportszerűtlen a magyar félre való mutogatás

Hegyi Zsolt elismerte, hogy a fedélzeten valóban akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték, illetve elkobozták a határon. Valamint tény az is, hogy néhány szurkoló nem az elvárt módon viselkedett, de ez nem példa nélküli egy szurkolói különjárat esetében:

ahogy a magyar fél fel tudott készülni az ilyen esetek kezelésére, úgy az osztrákok is megtehették volna

Ahogy korábban már nem egy alkalommal meg is tették, de most erre valamiért nem készültek fel – jelentette ki.