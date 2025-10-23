Ft
Európa Fradi Ferencváros Salzburg Orbán Viktor

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Fradi győzelmét, ezt üzente a barátságtalan osztrákoknak

2025. október 23. 22:53

A Ferencváros különvonatát nem engedték át a határon, így nagyjából félezer magyar szurkoló maradt le a mérkőzésről.

2025. október 23. 22:53
null

Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, a Ferencváros különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és nem is engedték át a határon, így nagyjából 500 szurkoló lemaradt a Salzburg elleni Európa-liga-meccsről.

Az osztrák határról visszafordított szurkolóiért is küzdve a Ferencváros csapata azonban revansot vett, és hősies játékkal, hátrányból fordítva 3–2-re győzött az RB Salzburg ellen.

A győzelem hírére Orbán Viktor is reagált, a miniszterelnök mindössze ennyit írt Facebook-oldalán: „Jobb lett volna átengedni azt a vonatot! Stílusos válasz. Szép volt, Fradi!”

Nyitókép: Facebook


 

Mich99
2025. október 23. 23:52
Az aljas osztrákok így sem kerülték el a zakót...!
h040183
2025. október 23. 23:50
Holnap azzal lesz tele a libsi labanc sajtó, hogy Orbán durván beavatkozott a belügyeikbe...
Zsolt75
2025. október 23. 23:36
Okt. 23: Magyar-labanc: 2:0...
ergo07-2
2025. október 23. 23:13
Ma belbuda az ügyeletes poloska?
