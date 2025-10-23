Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a Fradi győzelmét, ezt üzente a barátságtalan osztrákoknak

Az osztrákok szerint ezért nem engedték át a határon a Ferencváros-szurkolókat
A Ferencváros különvonatát nem engedték át a határon, így nagyjából félezer magyar szurkoló maradt le a mérkőzésről.
Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, a Ferencváros különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és nem is engedték át a határon, így nagyjából 500 szurkoló lemaradt a Salzburg elleni Európa-liga-meccsről.
Az osztrák határról visszafordított szurkolóiért is küzdve a Ferencváros csapata azonban revansot vett, és hősies játékkal, hátrányból fordítva 3–2-re győzött az RB Salzburg ellen.
Az osztrákok szereztek vezetést, majd jött egy nyolcperces henger a Fradi részéről.
A győzelem hírére Orbán Viktor is reagált, a miniszterelnök mindössze ennyit írt Facebook-oldalán: „Jobb lett volna átengedni azt a vonatot! Stílusos válasz. Szép volt, Fradi!”
