Brendan Rodgers Robbie Keane Ange Postecoglou Martin O'Neill Fradi Celtic Ferencváros

Ismét téma a Fradi edzőjének távozása – ezúttal Skóciában írnak róla

2025. október 28. 14:31

Sajtóértesülések szerint nem kizárt, hogy Robbie Keane-re lecsapna a Celtic. A Fradi vezetőedzőjének neve korábban az ír válogatott kapcsán is felvetődött.

2025. október 28. 14:31
null

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is azok között van, akiket esélyesnek tartanak arra, hogy átvegyék a gyengélkedő ír válogatott irányítását, amely a magyarokkal egy világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel. Most azonban egy újabb csapatnál vetődött fel a neve, méghozzá Skóciában.

A Fradi edzője is a lehetséges utódok között
A Fradi edzője is a lehetséges utódok között (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogyan a Csakfoci írja, edzőt váltott az 55-szörös skót bajnok Celtic. A csapat hétvégén 3–1-re kikapott a Heartstól, amely így nyolcpontosra növelte előnyét a tabella élén a második helyen álló riválisával szemben. Ezt követően Brendan Rodgers benyújtotta a lemondását, amit el is fogadtak a klubvezetők.

A Fradi edzője is a jelöltek között

El is kezdődtek a találgatások, hogy ki válthatja őt a kispadon. A legnagyobb esélyt arra látják, hogy a Nottingham Foresttől nemrég elküldött Ange Postecoglou lesz a befutó, aki 2021 és 2023 között ért már el szép sikereket a klubbal.

Ezt is ajánljuk a témában

„De nemcsak az ő nevét dobták be a skót sajtóban. Sokan az FTC vezetőedzőjét, Robbie Keane-t is szívesen látnák, aki rövid ideig volt is a csapat labdarúgója. A The Scottish Sun az edzőváltásról és edzőkeresésről szóló cikkében a Coral fogadóiroda oddszait is szemlézi, eszerint a Fradi-tréner a második helyen áll a legesélyesebb jelöltek listáján (3/1) Postecoglou mögött 4/5” – írja a csakfoci.hu, amely hozzátette: a top háromban még a korábbi Manchester United-menedzser, a legutóbb a Besiktasnál dolgozó Ole Gunnar Solkskjaer nevét találjuk meg. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a klasszikus értelemben vett lapértesülés, inkább a fogadóirodák latolgatása, persze ez utóbbi is bizonyos meglévő információkon alapulhat.

Egyelőre meglepetésre a 73 éves Martin O'Neill vette át a csapat irányítását, de csak addig, amíg nem nevezik ki a végleges utódot.


Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

