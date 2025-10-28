Ismét téma a Fradi edzőjének távozása – ezúttal Skóciában írnak róla

„De nemcsak az ő nevét dobták be a skót sajtóban. Sokan az FTC vezetőedzőjét, Robbie Keane-t is szívesen látnák, aki rövid ideig volt is a csapat labdarúgója. A The Scottish Sun az edzőváltásról és edzőkeresésről szóló cikkében a Coral fogadóiroda oddszait is szemlézi, eszerint a Fradi-tréner a második helyen áll a legesélyesebb jelöltek listáján (3/1) Postecoglou mögött 4/5” – írja a csakfoci.hu, amely hozzátette: a top háromban még a korábbi Manchester United-menedzser, a legutóbb a Besiktasnál dolgozó Ole Gunnar Solkskjaer nevét találjuk meg. Azt azonban fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a klasszikus értelemben vett lapértesülés, inkább a fogadóirodák latolgatása, persze ez utóbbi is bizonyos meglévő információkon alapulhat.

Egyelőre meglepetésre a 73 éves Martin O'Neill vette át a csapat irányítását, de csak addig, amíg nem nevezik ki a végleges utódot.