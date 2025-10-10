„Ne kezdjünk el most sírni!” – Robbie Keane-ből szövetségi kapitányt csinálnának Írországban

Eddig várakozáson alul teljesít a labdarúgó világbajnoki selejtezőcsoportjában az ír nemzeti együttes, hiszen a mieink ellen hazai környezetben csak az utolsó pillanatokban tudott megmenteni egy pontot, majd Örményországban vereséget szenvedett. A gyenge szereplés miatt állandó témájukká vált, hogy új szövetségi kapitányt kellene kinevezni – a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane pedig a jelöltek között van.

Robbie Keane-t szeretnék az írek (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A selejtező elkezdése előtt a legtöbben úgy számoltak, hogy a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália megnyeri a kvartettek, Örményország pedig utolsó lesz, s a második, pótselejtezőt érő helyre majd a magyar és az ír válogatott harcol meg egymással.

Az első fordulóban épp az írek ellen idegenben kezdtünk, és úgy tűnt, akár a győzelem is meglehet, hiszen 2–0-ra vezettünk, de egy véleményes gól és Sallai Roland kiállítása után bajba kerültünk, a 93. percben pedig összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Eközben a másik mérkőzésen Portugália egy ötöst hintett idegenben az örményeknek.

Nem volt tehát előjele annak, hogy a második fordulóban meglepetés legyen, de végül majdnem mindkét találkozón az lett. Marco Rossi együttese vezetett Cristiano Ronaldóék ellen, később a 84. percben egyenlíteni is tudott, de így is 3–2-re kikapott. Örményország viszont odahaza 2–1-re legyőzte Írországot, amivel óriási bajba sodorta.