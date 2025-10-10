„Ne kezdjünk el most sírni!” – Robbie Keane-ből szövetségi kapitányt csinálnának Írországban

Robbie Keane nagyon kapós lett: „Elképesztő, hogy mennyien akarnak, amióta jól teljesítünk!”
A Ferencváros vezetőedzője jól érzi magát Európában, és jelenleg nem gondolkozik azon, hogy az MLS-ben vállaljon munkát.
Nem túl rózsás az ír válogatott helyzete a világbajnoki selejtezőcsoportunkban. Éppen ezért Robbie Keane neve ismét felvetődött, mint lehetséges új szövetségi kapitány.
Eddig várakozáson alul teljesít a labdarúgó világbajnoki selejtezőcsoportjában az ír nemzeti együttes, hiszen a mieink ellen hazai környezetben csak az utolsó pillanatokban tudott megmenteni egy pontot, majd Örményországban vereséget szenvedett. A gyenge szereplés miatt állandó témájukká vált, hogy új szövetségi kapitányt kellene kinevezni – a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane pedig a jelöltek között van.
A selejtező elkezdése előtt a legtöbben úgy számoltak, hogy a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália megnyeri a kvartettek, Örményország pedig utolsó lesz, s a második, pótselejtezőt érő helyre majd a magyar és az ír válogatott harcol meg egymással.
Az első fordulóban épp az írek ellen idegenben kezdtünk, és úgy tűnt, akár a győzelem is meglehet, hiszen 2–0-ra vezettünk, de egy véleményes gól és Sallai Roland kiállítása után bajba kerültünk, a 93. percben pedig összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Eközben a másik mérkőzésen Portugália egy ötöst hintett idegenben az örményeknek.
Nem volt tehát előjele annak, hogy a második fordulóban meglepetés legyen, de végül majdnem mindkét találkozón az lett. Marco Rossi együttese vezetett Cristiano Ronaldóék ellen, később a 84. percben egyenlíteni is tudott, de így is 3–2-re kikapott. Örményország viszont odahaza 2–1-re legyőzte Írországot, amivel óriási bajba sodorta.
Éppen emiatt állandó téma az ír sajtóban a csapat izlandi szövetségi kapitányának, Heimir Hallgrímssonnak a menesztése, és a jelöltek között Robbie Keane is ott van, aki jelenleg a Ferencváros vezetőedzője. Legutóbb Kevin Kilbane személyében egy 111-szeres ír válogatott labdarúgó dobta be a Fradi trénerének nevét – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.
Az Irish Mirrornak kijelentette, hogy válogatottjuk teljesítménye elfogadhatatlan az eddigi két selejtezőn, és szerinte az lenne mindenki számára a legjobb, ha Keane lenne az új tréner.
Az írek legendáját még januárban szerződtette a Fradi, miután Pascal Jansen váratlanul a New York City-hez került. Vele a gárda megnyerte a bajnokságot, továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából és Magyar Kupa-döntőbe jutott. A Ferencváros a mostani idényben két forduló után veretlen az El-ben, míg az NB I-ben egy meccsel kevesebbet játszva a listavezető Paks mögött négypontos hátrányban a második helyen áll.
A Fradi élén Keane-nek eddig 42 találkozója volt, ezeken
Az írek szombaton – a magyar–örmény meccs után – a portugálok vendégei lesznek, tehát az eddigi formájukat látva kinéz nekik ott egy nagyobb különbségű vereség.
„A korábbi két teljesítményünk alapján megdöbbennék, ha kijutnánk a világbajnokságra. Mindenki arról beszél, hogy Damien Duff, Chris Hughton, Roy Keane vagy akár Robbie Keane lesz a következő kapitány.
Azt hiszem, Robbie esetében szerepet játszik a Ferencvárosnál végzett munkája. Nem lennék meglepve, ha megkapná az állást, ha ő is úgy akarja”
– idézte Kilbane-t a Magyar Nemzet.
Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány azonban optimista.
Jó esélyünk van a továbbjutásra, ehhez három pontot el kell venni az örményektől idehaza. Ne kezdjünk el most sírni, tekintsük lehetőségnek a Portugália elleni szombati találkozót is, helyre kell állítani az ír méltóságot, büszkeséget”
– jelentette ki.
Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombaton)
18.00: Magyarország–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport)
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)
Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA