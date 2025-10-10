Ft
10. 10.
péntek
magyar válogatott Robbie Keane ír válogatott Heimir Hallgrímsson Fradi Ferencváros vb-selejtező Írország

„Ne kezdjünk el most sírni!” – Robbie Keane-ből szövetségi kapitányt csinálnának Írországban

2025. október 10. 21:51

Nem túl rózsás az ír válogatott helyzete a világbajnoki selejtezőcsoportunkban. Éppen ezért Robbie Keane neve ismét felvetődött, mint lehetséges új szövetségi kapitány.

2025. október 10. 21:51
null

Eddig várakozáson alul teljesít a labdarúgó világbajnoki selejtezőcsoportjában az ír nemzeti együttes, hiszen a mieink ellen hazai környezetben csak az utolsó pillanatokban tudott megmenteni egy pontot, majd Örményországban vereséget szenvedett. A gyenge szereplés miatt állandó témájukká vált, hogy új szövetségi kapitányt kellene kinevezni – a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane pedig a jelöltek között van.

Robbie Keane-t szeretnék az írek
Robbie Keane-t szeretnék az írek (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A selejtező elkezdése előtt a legtöbben úgy számoltak, hogy a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália megnyeri a kvartettek, Örményország pedig utolsó lesz, s a második, pótselejtezőt érő helyre majd a magyar és az ír válogatott harcol meg egymással. 

Az első fordulóban épp az írek ellen idegenben kezdtünk, és úgy tűnt, akár a győzelem is meglehet, hiszen 2–0-ra vezettünk, de egy véleményes gól és Sallai Roland kiállítása után bajba kerültünk, a 93. percben pedig összejött az egyenlítés a hazaiaknak. Eközben a másik mérkőzésen Portugália egy ötöst hintett idegenben az örményeknek.

Nem volt tehát előjele annak, hogy a második fordulóban meglepetés legyen, de végül majdnem mindkét találkozón az lett. Marco Rossi együttese vezetett Cristiano Ronaldóék ellen, később a 84. percben egyenlíteni is tudott, de így is 3–2-re kikapott. Örményország viszont odahaza 2–1-re legyőzte Írországot, amivel óriási bajba sodorta.

Robbie Keane is jelölt

Éppen emiatt állandó téma az ír sajtóban a csapat izlandi szövetségi kapitányának, Heimir Hallgrímssonnak a menesztése, és a jelöltek között Robbie Keane is ott van, aki jelenleg a Ferencváros vezetőedzője. Legutóbb Kevin Kilbane személyében egy 111-szeres ír válogatott labdarúgó dobta be a Fradi trénerének nevét – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Az Irish Mirrornak kijelentette, hogy válogatottjuk teljesítménye elfogadhatatlan az eddigi két selejtezőn, és szerinte az lenne mindenki számára a legjobb, ha Keane lenne az új tréner.

Az írek legendáját még januárban szerződtette a Fradi, miután Pascal Jansen váratlanul a New York City-hez került. Vele a gárda megnyerte a bajnokságot, továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából és Magyar Kupa-döntőbe jutott. A Ferencváros a mostani idényben két forduló után veretlen az El-ben, míg az NB I-ben egy meccsel kevesebbet játszva a listavezető Paks mögött négypontos hátrányban a második helyen áll.

A Fradi élén Keane-nek eddig 42 találkozója volt, ezeken 

  • 25 győzelem,
  • tíz döntetlen és
  • hét vereség a mérlege.

Az írek szombaton – a magyar–örmény meccs után – a portugálok vendégei lesznek, tehát az eddigi formájukat látva kinéz nekik ott egy nagyobb különbségű vereség.

„A korábbi két teljesítményünk alapján megdöbbennék, ha kijutnánk a világbajnokságra. Mindenki arról beszél, hogy Damien Duff, Chris Hughton, Roy Keane vagy akár Robbie Keane lesz a következő kapitány. 

Azt hiszem, Robbie esetében szerepet játszik a Ferencvárosnál végzett munkája. Nem lennék meglepve, ha megkapná az állást, ha ő is úgy akarja”

– idézte Kilbane-t a Magyar Nemzet.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány azonban optimista.

Jó esélyünk van a továbbjutásra, ehhez három pontot el kell venni az örményektől idehaza. Ne kezdjünk el most sírni, tekintsük lehetőségnek a Portugália elleni szombati találkozót is, helyre kell állítani az ír méltóságot, büszkeséget”

– jelentette ki.

Labdarúgó világbajnoki selejtező
Csoportkör, F-csoport, 3. forduló (szombaton)
18.00: Magyarország–Örményország, Budapest (Tv: M4 Sport)
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon (Tv: Spíler1)

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

 

