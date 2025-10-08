Robbie Keane nagyon kapós lett: „Elképesztő, hogy mennyien akarnak, amióta jól teljesítünk!”

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője az MLS YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy azt tapasztalja, megnőtt iránta az érdeklődés, amióta Európában szép eredményeket ér el a csapataival (az FTC előtt Izraelben a Maccabi Tel-Avivval is bajnoki aranyérmet nyert). Az ír szakembert jól ismerhetik az Egyesült Államokban, hiszen játékos-pályafutása során 2011 és 2016 között a Los Angeles Galaxy erősítette, sőt háromszor a bajnokságot is megnyerte a kaliforniai alakulattal. Keane-t a beszélgetés során arról kérdezték, edzőként visszatérne-e az MLS-be.

Néhány éve valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen. Abszolút ott volt a radaromon az MLS. De kezdő edzőként azt vetették a szememre, hogy nincs elég tapasztalatom. Most azonban, hogy Európában vagyok, és nyerjük a meccseket, elképesztő, hogy mennyi ember szeretne a klubjánál, hiszen jól teljesítünk. Ők az elején nem akartak, mert nem volt rutinom

– mondta az FTC trénere. – Nem tudom, mit hoz a jövő. Imádtam az MLS-ben játszani, nagyon szerettem ezt a bajnokságot. Soha ne mondd, hogy soha. De ha most kellene választ adnom, akkor valószínűleg nemet mondanék, mert nagyon élvezem a mostani feladatom. Európában úgy végzem a munkámat, ahogy az nekem tetszik. De ha – tegyük fel – már nem dolgozom itt, érkezik egy nagyon jó ajánlat az MLS-ből, és azt érzem, hogy a klubtulajdonosoktól is megfelelő támogatást kapok, akkor miért mondanék nemet?”

Robbie Keane jelenleg nem gondolkodik a váltáson (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

Keane a Ferencváros szurkolóiról is beszélt, akikről csak jókat tudott mondani.