Robbie Keane nagyon kapós lett: „Elképesztő, hogy mennyien akarnak, amióta jól teljesítünk!”

Amióta jó eredményeket ér el Európában, azóta Észak-Amerikából is megnőtt iránta az érdeklődés. Robbie Keane tervei között azonban jelenleg nem szerepel, hogy elhagyja a Ferencvárost, és az MLS-ben vállaljon munkát.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője az MLS YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy azt tapasztalja, megnőtt iránta az érdeklődés, amióta Európában szép eredményeket ér el a csapataival (az FTC előtt Izraelben a Maccabi Tel-Avivval is bajnoki aranyérmet nyert). Az ír szakembert jól ismerhetik az Egyesült Államokban, hiszen játékos-pályafutása során 2011 és 2016 között a Los Angeles Galaxy erősítette, sőt háromszor a bajnokságot is megnyerte a kaliforniai alakulattal. Keane-t a beszélgetés során arról kérdezték, edzőként visszatérne-e az MLS-be.
Néhány éve valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen. Abszolút ott volt a radaromon az MLS. De kezdő edzőként azt vetették a szememre, hogy nincs elég tapasztalatom. Most azonban, hogy Európában vagyok, és nyerjük a meccseket, elképesztő, hogy mennyi ember szeretne a klubjánál, hiszen jól teljesítünk. Ők az elején nem akartak, mert nem volt rutinom
– mondta az FTC trénere. – Nem tudom, mit hoz a jövő. Imádtam az MLS-ben játszani, nagyon szerettem ezt a bajnokságot. Soha ne mondd, hogy soha. De ha most kellene választ adnom, akkor valószínűleg nemet mondanék, mert nagyon élvezem a mostani feladatom. Európában úgy végzem a munkámat, ahogy az nekem tetszik. De ha – tegyük fel – már nem dolgozom itt, érkezik egy nagyon jó ajánlat az MLS-ből, és azt érzem, hogy a klubtulajdonosoktól is megfelelő támogatást kapok, akkor miért mondanék nemet?”
Keane a Ferencváros szurkolóiról is beszélt, akikről csak jókat tudott mondani.
„Kiváló drukkereink vannak, néhány ezren még az idegenbeli Európa-liga-meccsünkön is ott voltak Belgiumban. A legtöbb hazai mérkőzésünk telt házas, kiváltképp a nemzetközi találkozók. A Fradi-szurkolók nagyon szenvedélyesek, sok ultránk van, és én ezt imádom. Imádom az atmoszférát, és azt, amilyen szenvedélyesen szeretik a focit” – idézte a Jenkifoci című Facebook-oldal Keane-t.
Nyitókép: fradi.hu
A teljes beszélgetést a lejátszóra kattintva tekintheti meg!