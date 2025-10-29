Ft
10. 29.
szerda
Paks böde dániel Pilis Martfű Győri ETO Magyar Kupa

A Magyar Kupa szépségei: a Trabant esete a BMW-vel, avagy Böde Dániel és a martfűi gyep

2025. október 29. 21:27

Mint minden évben, idén is hozott hozott mókás történeteket az élvonalbeli együttesek küzdelme az alsóbb osztályú erőkkel. Íme a Magyar Kupa legemlékezetesebb szerdai történései egy helyen!

2025. október 29. 21:27
null

Nagyüzem a labdarúgó Magyar Kupa szerdai játéknapján, a legjobb 32 között 12 mérkőzéssel. A sorozat és a sorsolás sajátos szépsége ugye, hogy ilyenkor az alacsonyabban rangsorolt, lelkes kiscsapatok is valódi téttel bíró meccseken csaphatnak össze az élvonalbeli profikkal, ami minden évben tud mókás történeteket eredményezni. Ezúttal a Paks martfűi vendégjátéka vitte a prímet ilyen szempontból.

Böde Dániel, Magyar Kupa
Böde Dánielnek és a Paksnak némiképp meggyűlt a baja a martfűi gyeppel a Magyar Kupa negyedik fordulójában (Fotó: Facebook/Paksi FC)

A Magyar Kupa szépségei futballnyelven szólva

Az NB III-as együttes az első egy órát még bravúrral lehozta 1–1-es döntetlenre az NB I-éllovas tolnaiakkal szemben, ám a címvédő ezt követően sebességet váltott, és a duplázó Böde Dániel vezetésével végül magabiztos háromgólos győzelmet aratott. A mérkőzés alighanem a lefújás utáni nyilatkozatokról marad a legemlékezetesebb. A martfűiek mestere, Koncz Zsolt például briliáns párhuzammal szemléltette csapata hősi halálát: „Minden játékos átérezte a mérkőzés súlyát, mindenki megpróbálta kihozni a maximumot. 

Szoktam mondani viccesen: ha egy Trabantnak kell felvennie a versenyt a BMW-vel, az erőviszonyok megváltoznak.

A 60-70. percben kicsit elfogyott a koncentráció és az erő, amikor megkaptuk a második gólt, egyértelmű volt, hogy a hazai csapat érvényesíti a fölényét, fizikailag és mentálisan is.”

A duplázó Böde Dániel értékeléséből pedig a kupameccsek sajátos varázsa köszön vissza: a veterán támadó szerint 

a fordulatot végül az hozta meg számukra, hogy a második félidőben ők támadhattak a jobb talajú térfélen...

„Nyomokban futballt is tartalmazott”

További érdekesség, hogy amíg az ETO egy kilencessel szomorította a megye egyes Pilisi LK-t, addig a szintén NB I-es Kazincbarcika csak óriási szenvedés árán, egy 85. perces góllal tudott továbbjutni a BLSZ I-es Kelen SC otthonában úgy, hogy a hazaiak a meccs elején egy büntetőt is elhibáztak. Itt pedig Kuttor Attila Barcika-edző nyilatkozata szemlélteti hűen a kupa diszkrét báját: 

A mérkőzés nyomokban tartalmazott futballt, teljesen alkalmazkodnunk kellett mindenhez, ami a hazaiak sajátja volt. Ebben a játékban, amit nem is hívnék futballnak, nem voltunk jobbak. Nagyon brusztos, ütöm-verem, vágom mérkőzésen sikerült végül a továbbjutás...” 

MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért)

Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) 3–0 (1–0)

Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1 (1–0)

FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II) 2–1 (0–0) – hosszabbítás után

Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC 1–4 (1–1)

Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 1–0 (0–0), hosszabbítás után

Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II) 0–1 (0–0)

Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 (0–0)

Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 2–3 (0–1), hosszabbítás után

Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III) 0–1 (0–0) – büntetők után

Győri ETO (NB I)–Pilisi LK (vármegyei I.) 9–0

FTC (NB I)–Békéscsaba (NB II) – később

MTK (NB I)–Mezőkövesd (NB II) – később

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

