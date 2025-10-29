A Magyar Kupa szépségei: a Trabant esete a BMW-vel, avagy Böde Dániel és a martfűi gyep

Nagyüzem a labdarúgó Magyar Kupa szerdai játéknapján, a legjobb 32 között 12 mérkőzéssel. A sorozat és a sorsolás sajátos szépsége ugye, hogy ilyenkor az alacsonyabban rangsorolt, lelkes kiscsapatok is valódi téttel bíró meccseken csaphatnak össze az élvonalbeli profikkal, ami minden évben tud mókás történeteket eredményezni. Ezúttal a Paks martfűi vendégjátéka vitte a prímet ilyen szempontból.

Böde Dánielnek és a Paksnak némiképp meggyűlt a baja a martfűi gyeppel a Magyar Kupa negyedik fordulójában (Fotó: Facebook/Paksi FC)

A Magyar Kupa szépségei futballnyelven szólva

Az NB III-as együttes az első egy órát még bravúrral lehozta 1–1-es döntetlenre az NB I-éllovas tolnaiakkal szemben, ám a címvédő ezt követően sebességet váltott, és a duplázó Böde Dániel vezetésével végül magabiztos háromgólos győzelmet aratott. A mérkőzés alighanem a lefújás utáni nyilatkozatokról marad a legemlékezetesebb. A martfűiek mestere, Koncz Zsolt például briliáns párhuzammal szemléltette csapata hősi halálát: „Minden játékos átérezte a mérkőzés súlyát, mindenki megpróbálta kihozni a maximumot.