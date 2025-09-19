Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott böde dániel Böde Bognár György Kubatov Gábor Paksi FC Újpest

Böde Dániel a Bognár–Kubatov ellentétről: „A sajtósunk már megint fogja a fejét”

2025. szeptember 19. 17:14

Böde Dániel a Bognár–Kubatov ellentétről, a magyar válogatottról, valamint arról is beszélt a legutóbbi nyilatkozatában, hogy annak idején miért nem Újpestre igazolt a Paksból.

2025. szeptember 19. 17:14
null

Böde Dániel, a Paksi FC labdarúgócsapatának csatára volt a Nekem mondod? című podcast legutóbbi adásának vendége. A 38 éves játékos először a magyar válogatottról beszélt, amely az Írország elleni idegenbeli döntetlennel (2–2) és a Portugália elleni hazai vereséggel (2–3) kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot.

„A két forduló előtt aláírtam volna már két pontot is, de látva az Írország és a Portugália elleni mérkőzéseket, három pont azért hiányzik. A fociban bármi megtörténhet, ahogyan mi megvertük az angolokat négy–nullára, úgy az örmények is megverhetnek minket itthon, de bízzunk benne, hogy ez nem így lesz. Azzal viszont segítettek nekünk, hogy az írektől elvettek három pontot. Ha az örményeket oda-vissza meg tudjuk verni, akkor nagy lépést teszünk a pótselejtező felé, Portugáliát szerintem sajnos nem fogjuk tudni megelőzni” – idézte Bödét az interjúból kivonatot készítő csakfoci.hu.

Az örmények elleni hazai mérkőzésen (október 11.) eltiltás miatt Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet majd pályára – adódik a kérdés, ki lesz majd a mieink középcsatára a budapesti találkozón?

Nem számítok meghívóra, de ha hívnak, megyek

– felelte Böde, aki eddig 25 alkalommal szerepelt a válogatottban, legutóbb (s könnyen lehet, hogy utoljára…) az Észtország elleni Nemzetek Ligája-meccsen lépett pályára 2018 őszén. – Kiváló szövetségi kapitányunk van, majd ő eldönti, hogy ki tudja pótolni Sallait és Vargát. Az is óriási hiba egyébként Vargától, hogy megint reklamálásért kapta a sárgát.”

Böde a mostani idényben eddig egy gólt szerzett az NB I-ben (Fotó: Facebook / Paksi FC)

Az NB I előző kiírásában 15 találattal gólkirályi címet szerző játékos azt is elújságolta, 2012 nyarán miért nem szerződött az Újpesthez.

Amikor a Ferencvárosba igazoltam, előtte megkeresett az Újpest, majdnem meg is egyeztünk. A belga tulajdonossal nem tudtam végül megegyezni, így utólag azt mondom, hogy ez jót tett nekem.

Böde Dánielt a Paksot irányító Bognár György és az FTC elnöke, Kubatov Gábor közötti folyamatos üzengetésekről is kérdezték.

„Ez az ő sakkjátszmájuk. Hogy ki lépett először? Jó kérdés, nem tudom megmondani. Mi, játékosok próbálunk kimaradni ebből. Sőt, amikor Gyuri mond valamit, a sajtósunkat szoktam nézni, hogy fogja a fejét már megint. De lehet, hogy a Fradi sajtósai is így reagálnak a dolgokra, én inkább azonban kimaradok ebből” – válaszolta diplomatikusan Böde, aki most még nem tudja, hogy a jelenlegi-e az utolsó idénye profi labdarúgóként.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az élethez még fiatal vagyok, az élsporthoz már kicsit öreg. Úgy vagyok vele, hogy mindig csak egy évben gondolkodom. Harminc felett mindenki máshogy öregszik, máshogy bírja a terhelést. Majd meglátjuk jövő májusban, hogy hogyan tovább. Nem esek kétségbe, ha nem hosszabbítunk, mert megyek Madocsára játékosedzőnek. Sok mérkőzés választ még el a dobogótól az NB I-es meccsek örökrangsorában, ahhoz talán még egy szezon kellene a mostanin kívül” – zárta gondolatait a rutinos csatár.

Nyitókép: Facebook / Paksi FC

A teljes beszélgetést a lejátszóra kattintva tekintheti meg!

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!