Böde Dániel a Bognár–Kubatov ellentétről: „A sajtósunk már megint fogja a fejét”

„Nekem Gyuri sok mindent már nem szokott mondani” – Böde arról, milyen utasításokat kapott Bognártól (VIDEÓ)
Böde Dániel a Bognár–Kubatov ellentétről, a magyar válogatottról, valamint arról is beszélt a legutóbbi nyilatkozatában, hogy annak idején miért nem Újpestre igazolt a Paksból.
Böde Dániel, a Paksi FC labdarúgócsapatának csatára volt a Nekem mondod? című podcast legutóbbi adásának vendége. A 38 éves játékos először a magyar válogatottról beszélt, amely az Írország elleni idegenbeli döntetlennel (2–2) és a Portugália elleni hazai vereséggel (2–3) kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot.
„A két forduló előtt aláírtam volna már két pontot is, de látva az Írország és a Portugália elleni mérkőzéseket, három pont azért hiányzik. A fociban bármi megtörténhet, ahogyan mi megvertük az angolokat négy–nullára, úgy az örmények is megverhetnek minket itthon, de bízzunk benne, hogy ez nem így lesz. Azzal viszont segítettek nekünk, hogy az írektől elvettek három pontot. Ha az örményeket oda-vissza meg tudjuk verni, akkor nagy lépést teszünk a pótselejtező felé, Portugáliát szerintem sajnos nem fogjuk tudni megelőzni” – idézte Bödét az interjúból kivonatot készítő csakfoci.hu.
Az örmények elleni hazai mérkőzésen (október 11.) eltiltás miatt Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet majd pályára – adódik a kérdés, ki lesz majd a mieink középcsatára a budapesti találkozón?
Nem számítok meghívóra, de ha hívnak, megyek
– felelte Böde, aki eddig 25 alkalommal szerepelt a válogatottban, legutóbb (s könnyen lehet, hogy utoljára…) az Észtország elleni Nemzetek Ligája-meccsen lépett pályára 2018 őszén. – Kiváló szövetségi kapitányunk van, majd ő eldönti, hogy ki tudja pótolni Sallait és Vargát. Az is óriási hiba egyébként Vargától, hogy megint reklamálásért kapta a sárgát.”
Az NB I előző kiírásában 15 találattal gólkirályi címet szerző játékos azt is elújságolta, 2012 nyarán miért nem szerződött az Újpesthez.
Amikor a Ferencvárosba igazoltam, előtte megkeresett az Újpest, majdnem meg is egyeztünk. A belga tulajdonossal nem tudtam végül megegyezni, így utólag azt mondom, hogy ez jót tett nekem.
Böde Dánielt a Paksot irányító Bognár György és az FTC elnöke, Kubatov Gábor közötti folyamatos üzengetésekről is kérdezték.
„Ez az ő sakkjátszmájuk. Hogy ki lépett először? Jó kérdés, nem tudom megmondani. Mi, játékosok próbálunk kimaradni ebből. Sőt, amikor Gyuri mond valamit, a sajtósunkat szoktam nézni, hogy fogja a fejét már megint. De lehet, hogy a Fradi sajtósai is így reagálnak a dolgokra, én inkább azonban kimaradok ebből” – válaszolta diplomatikusan Böde, aki most még nem tudja, hogy a jelenlegi-e az utolsó idénye profi labdarúgóként.
„Az élethez még fiatal vagyok, az élsporthoz már kicsit öreg. Úgy vagyok vele, hogy mindig csak egy évben gondolkodom. Harminc felett mindenki máshogy öregszik, máshogy bírja a terhelést. Majd meglátjuk jövő májusban, hogy hogyan tovább. Nem esek kétségbe, ha nem hosszabbítunk, mert megyek Madocsára játékosedzőnek. Sok mérkőzés választ még el a dobogótól az NB I-es meccsek örökrangsorában, ahhoz talán még egy szezon kellene a mostanin kívül” – zárta gondolatait a rutinos csatár.
