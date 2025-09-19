Böde Dániel a Bognár–Kubatov ellentétről: „A sajtósunk már megint fogja a fejét”

Böde Dániel, a Paksi FC labdarúgócsapatának csatára volt a Nekem mondod? című podcast legutóbbi adásának vendége. A 38 éves játékos először a magyar válogatottról beszélt, amely az Írország elleni idegenbeli döntetlennel (2–2) és a Portugália elleni hazai vereséggel (2–3) kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot.

„A két forduló előtt aláírtam volna már két pontot is, de látva az Írország és a Portugália elleni mérkőzéseket, három pont azért hiányzik. A fociban bármi megtörténhet, ahogyan mi megvertük az angolokat négy–nullára, úgy az örmények is megverhetnek minket itthon, de bízzunk benne, hogy ez nem így lesz. Azzal viszont segítettek nekünk, hogy az írektől elvettek három pontot. Ha az örményeket oda-vissza meg tudjuk verni, akkor nagy lépést teszünk a pótselejtező felé, Portugáliát szerintem sajnos nem fogjuk tudni megelőzni” – idézte Bödét az interjúból kivonatot készítő csakfoci.hu.

Az örmények elleni hazai mérkőzésen (október 11.) eltiltás miatt Varga Barnabás és Sallai Roland sem léphet majd pályára – adódik a kérdés, ki lesz majd a mieink középcsatára a budapesti találkozón?

Nem számítok meghívóra, de ha hívnak, megyek

– felelte Böde, aki eddig 25 alkalommal szerepelt a válogatottban, legutóbb (s könnyen lehet, hogy utoljára…) az Észtország elleni Nemzetek Ligája-meccsen lépett pályára 2018 őszén. – Kiváló szövetségi kapitányunk van, majd ő eldönti, hogy ki tudja pótolni Sallait és Vargát. Az is óriási hiba egyébként Vargától, hogy megint reklamálásért kapta a sárgát.”