„Nekem Gyuri sok mindent már nem szokott mondani” – Böde arról, milyen utasításokat kapott Bognártól (VIDEÓ)

Mint beszámoltunk róla, a listavezető Paksi FC úgy győzte le 3–0-ra a ligautolsó Kazincbarcikát az NB I 6. fordulójának nyitómérkőzésén, hogy az újonc kapusa, Gyollai Dániel 11(!) lövést hárított. Az első félidőben mindent – köztük egy büntetőt is –, aztán a szünet után Böde Dániel pályára lépése törte meg a jeget.