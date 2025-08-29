„Nekem Gyuri sok mindent már nem szokott mondani” – Böde arról, milyen utasításokat kapott Bognártól (VIDEÓ)

Tóth Barna góllal válaszolt Marco Rossinak, aztán a passzából Böde Dániel lőtte ki a pipát (VIDEÓ)
Gyollai Dániel hiába védett 11-et (és egy 11-est), így is hármat kapott a Pakstól a Barcika.
A Paks–Kazincbarcika NB I-es bajnokin Böde Dániel 38 évesen talán nagyobb gólt lőtt, mint az fénykorában volt jellemző rá. A mérkőzés után röviden értékelt is.
Mint beszámoltunk róla, a listavezető Paksi FC úgy győzte le 3–0-ra a ligautolsó Kazincbarcikát az NB I 6. fordulójának nyitómérkőzésén, hogy az újonc kapusa, Gyollai Dániel 11(!) lövést hárított. Az első félidőben mindent – köztük egy büntetőt is –, aztán a szünet után Böde Dániel pályára lépése törte meg a jeget.
A 38 éves támadó 45 perc alatt 7-szer vette célba a kaput, 4-szer el is találta, egyszer pedig a felső lécre lőtt – a kipattanót vágta be kapásból a válogatott egyik újonca, Tóth Barna. Aztán maga Böde büntetett, 17 méterről olyan gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba, ami fénykorában sem igazán volt jellemző rá.
A találkozó után az M4 Sport riportere azt kérdezte tőle, milyen szavakkal küldte őt pályára Bognár György vezetőedző.
Nekem Gyuri sok mindent már nem szokott mondani így meccs közben, mert tisztában van vele: tudom, mi a dolgom. Igyekeztem, de sajnos a gólok bennem maradtak, örülök, hogy egy legalább beakadt”
– mondta szerényen bombagóljáról.
A paksiak győzelmükkel biztosan a tabella élén töltik a válogatott szünetet.
