Tóth Barna góllal válaszolt Marco Rossinak, aztán a passzából Böde Dániel lőtte ki a pipát (VIDEÓ)

A 42. percben jutott 11-eshez az óriási fölényben játszó hazai alakulat, amikor Szendrei Ákost szép csele után buktatta Varazdat Harojan. Gyurkits Gergő állt a labda mögé, Gyollai viszont nemcsak megérezte, hogy a jobb alsót fogja célba venni az ellenfél, hanem leért, és hárította a büntetőt!

Az első játékrészt így gól nélkül, illetve egy nem mindennapi jelenettel ért véget: a ráadás két perce már lejárt, de még bedobást ítélt a játékvezető, aminek elvégzésével annyit tököltek a vendégek, hogy végül inkább lefújta a spori a félidőt.

A második 45 percben megtört a jég, amihez kellett Böde Dániel pályára lépése is.