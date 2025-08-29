Tóth Barna góllal válaszolt Marco Rossinak, aztán a passzából Böde Dániel lőtte ki a pipát (VIDEÓ)

„Mindenkinek tartozom” – egyszer majdnem feladta, szerepelt Ryan Reynolds sorozatában, most pedig a Fradi ellen készül
A válogatottságról sem tett le Gyollai Dániel, aki még Ryan Reynolds dokumentumfilm-sorozatában is szerepelt. Interjú.
Gyollai Dániel parádésan védett a Kazincbarcika színeiben, de hiába, csapattársai nem nőttek fel mellé, így a Paks Tóth Barna és a csereként beálló Böde Dániel vezetésével 3–0-ra nyerni tudott, és továbbra is vezeti a tabellát.
Az első az utolsó ellen: a játéknap előtt veretlenül listavezető Paksi FC a ligautolsó, még nyeretlen Kazincbarcikát fogadta az NB I 6. fordulójában. Az első félidő főszereplője egyértelműen az abszolút újonc kapusa, Gyollai Dániel volt, aki a Bognár György csapatának négy kapura tartó lövését is hárította – köztük ráadásul egy büntetőt.
A 42. percben jutott 11-eshez az óriási fölényben játszó hazai alakulat, amikor Szendrei Ákost szép csele után buktatta Varazdat Harojan. Gyurkits Gergő állt a labda mögé, Gyollai viszont nemcsak megérezte, hogy a jobb alsót fogja célba venni az ellenfél, hanem leért, és hárította a büntetőt!
Az első játékrészt így gól nélkül, illetve egy nem mindennapi jelenettel ért véget: a ráadás két perce már lejárt, de még bedobást ítélt a játékvezető, aminek elvégzésével annyit tököltek a vendégek, hogy végül inkább lefújta a spori a félidőt.
A második 45 percben megtört a jég, amihez kellett Böde Dániel pályára lépése is.
Az 55. percben a 38 éves csatár telibe lőtte a felső lécet, a kipattanója pedig éppen a válogatottba újoncként behívott Tóth Barna elé került, aki kapásból lőtt a kapuba, 1–0.
A 70. percben fordult a leosztás: Tóth cselezgetett a 16-os előtt, majd lekészítette a labdát Bödének, aki 17 méterről, futtából a bal felső sarokba tekert, parádés góllal lett 2–0.
Mindeközben Gyollai továbbra is fantasztikus formában védett, összesen 11 védést mutatott be, ami már-már földöntúli kategória, de még ez is kevésnek bizonyult úgy, hogy egyetlen csapattársa sem közelítette meg a teljesítményét.
A végén egy szöglet után Lenzsér Bence (vagy talán a menteni igyekvő Baranyai Nimród) is betalált, a Paks így 3–0-ra nyert, és megszilárdította vezető pozícióját a tabella élén, míg a Barcika maradt nyeretlenül utolsó, és egyelőre nem igazán látni, miben bízhat a bennmaradás szempontjából, mert Gyollai egyszemélyben biztosan kevés lesz.
Labdarúgó NB I, 6. forduló
Paksi FC–Kazincbarcika 3–0 (0–0)
Gól: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)
Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás