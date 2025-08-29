Kubatovot biztosan nem kérdezték meg: rangos elismerést kapott a paksi mesteredző

A MET pénteki tájékoztatása szerint idén sok értékes pályázat és jelölés érkezett a díjakra, a bírálóknak nem volt egyszerű dönteniük.

Az elnökség jóváhagyta a mesteredzői kollégium által javasolt szakembereket, akik a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében vehetik át elismerésüket.

Kissné Oroszi Edit, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett sportlövő, Péni István edzője mellett mesteredzői címet kap Benczur Márton (vízilabda) és ifj. Tomhauser István (atlétika).

Bognár György mellett Karlik Pál atlétaedző vehet majd át Ormai László-díjat.

Életműdíjjal ismeri el a MET Csathó Józsefné, Dragos Ágnes (kajak-kenu), Geleta Károly (öttusa, úszás), Hamza István (torna), Hegedűs József (tenisz), Lengyák György Jenő (atlétika) és Molnár Sándor Gyula (atlétika) munkáját. Az Év utánpótlás edzője Kaliba Viktor (úszás) lett.