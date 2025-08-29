Kubatovot biztosan nem kérdezték meg: rangos elismerést kapott a paksi mesteredző

Tovább üzengetnek: vérig sértette Kubatov Gábort a címvédő mestere
Bognár György nevetve reagált az Ferencváros elnökének szavaira.
Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerték el.
A legmagasabb edzői elismerésben részesült, vagyis mesteredző lett többek között Kissné Oroszi Edit, míg Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma.
A paksi labdarúgócsapattal kétszeres Magyar Kupa-győztes, bajnoki bronzérmes, korábban az év edzőjének is megválasztott szakember tehát újabb rangos elismerést kapott – a Kubatov Gáborral emlékezetes csörtéket vívó Bognár ismét bezsebelheti a gratulációkat.
Ezt is ajánljuk a témában
Bognár György nevetve reagált az Ferencváros elnökének szavaira.
A MET pénteki tájékoztatása szerint idén sok értékes pályázat és jelölés érkezett a díjakra, a bírálóknak nem volt egyszerű dönteniük.
Az elnökség jóváhagyta a mesteredzői kollégium által javasolt szakembereket, akik a Magyar Edzők Napján, szeptember 25-én ünnepélyes díjátadó és gálavacsora keretében vehetik át elismerésüket.
Kissné Oroszi Edit, a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ötödik helyezett sportlövő, Péni István edzője mellett mesteredzői címet kap Benczur Márton (vízilabda) és ifj. Tomhauser István (atlétika).
Bognár György mellett Karlik Pál atlétaedző vehet majd át Ormai László-díjat.
Életműdíjjal ismeri el a MET Csathó Józsefné, Dragos Ágnes (kajak-kenu), Geleta Károly (öttusa, úszás), Hamza István (torna), Hegedűs József (tenisz), Lengyák György Jenő (atlétika) és Molnár Sándor Gyula (atlétika) munkáját. Az Év utánpótlás edzője Kaliba Viktor (úszás) lett.
Ezt is ajánljuk a témában
Bognár György ezúttal sem tett lakatot a szájára.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Vasvári Tamás