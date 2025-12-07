Ft
12. 07.
vasárnap
Trump kitüntette Sylvester Stallonét

2025. december 07. 06:42

Ikonok kaptak nagy elismerést az amerikai elnöktől.

2025. december 07. 06:42
null

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is megkapta a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését, amelyet Donald Trump amerikai elnök adott át fehér házi dolgozószobájában szombaton. Az amerikai főváros kiemelt, szövetségi forrásokból gazdálkodó kulturális intézményének éves elismerését 48 éve ítélik oda a kultúrában kimagasló alkotóknak, amerikaiak mellett külföldi sztároknak.

Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak „talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést”, kulturális ikonok, akiknek

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

 „munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit”.

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész.

A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, 

az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be,

 ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget.

Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában.

(MTI)

Nyitókép: Etienne Laurent, személyek: STALLONE, Sylvester, tulajdonos: MTI/MTVA

 

rugbista
2025. december 07. 07:11
Meg is érdemelte. Egy hazafi!
