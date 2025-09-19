Ft
magyar válogatott Örményország vb-selejtező Sallai Roland világbajnoki selejtező

Megtörtént, amitől tartott Marco Rossi: szörnyű hírt kapott a magyar válogatott

2025. szeptember 19. 09:20

Az írek ellen kiállított Sallai Roland kétmeccses eltiltást kapott. Ez azt jelenti, hogy a következő, örmények elleni hazai vb-selejtezőn sem játszhat a magyar válogatottban.

2025. szeptember 19. 09:20
null

Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott – közölte a Magyar Távirati Iroda. Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott következő meccsén sem játszhat.

Sallait a magyar válogatott írek elleni idegenbeli meccsén állították ki
Sallait a magyar válogatott írek elleni idegenbeli meccsén állították ki (Fotó: Paul Faith/AFP)

A nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi testületének döntéséről a Magyar Labdarúgó-szövetség számolt be pénteken. A határozat értelmében a támadó - aki kihagyta a portugálok elleni hazai mérkőzést - az örmények ellen sem léphet még pályára.

A csapat szeptember 6-án Dublinban 2–2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3–2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben.

A magyar válogatott jelenleg csoportja harmadik helyén áll

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

Fotó: Paul Faith/AFP

