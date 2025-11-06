FTC–Ludogorec: „A Fradi elpusztít minket” – nem mindenki hisz a bolgár csapat feltámadásában

Veszélyes lehet a Fradira nézve, ha az edző meg akarja tartani az állását – Robbie Keane készen áll
Mindenki meg akarja mutatni magát.
Ismét találkoznak. Az edzőváltáson áteső Ludogorec a Fradi otthonába látogat a labdarúgó Európa-liga negyedik fordulójában.
A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik, az ellenfél a bolgár Ludogorec lesz. A Fradi számít esélyesnek, és ezzel a vendégcsapat szurkolói is tisztában vannak.
A két együttes viszonylag sűrűn találkozik egymással a nemzetközi kupaporondon. Az elmúlt hat évben hat tétmérkőzést játszottak egymás ellen, ezeken
Legutóbb augusztusban néztek farkasszemet, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az első, Bulgáriában rendezett összecsapásuk gól nélküli döntetlenre végződött, majd a Groupama Arénában rendezett visszavágón az FTC 3–0-ra nyert, és ezzel továbbjutott. Érdekesség, hogy a lefújást után szinte csalást kiáltott a bolgár sajtó.
„A Ludogorec számára fájdalmas módon ért véget a Bajnokok Ligája, amiben a spanyol játékvezetői brigádnak is igen nagy szerepe volt” – idéztük korábbi cikkünkben a sportal.bg-t.
Edzőjük szerint nem volt jobb a Fradi, míg a bolgár lapok botrányos játékvezetésről írnak, és szinte már csalást kiáltanak.
Később úgy fogalmaztak, hogy súlyos vereséget szenvedett a bolgár gárda, noha az első félidőben jól játszott, és több nagy helyzetet is kidolgozott. Szóba hozták a les miatt elvett gólját is, amit a „rendkívül vitatott” jelzővel illettek. Aztán úgy látták, hogy a szünet után már nyoma sem volt a Ludogorec jó játékának, amely rengeteget rontott, így a magyar bajnok végül felülkerekedett riválisán.
„Mindazonáltal a »Sasok« (ugyanaz a becenevük, mint a Fradinak – a szerk.) a 75. percben Ivajlo Csocsev földre vitele miatt büntetőhöz juthattak volna, de a spanyol bírók ismét a magyarok segítségére siettek. Nem sokkal később a Ferencváros meglőtte a második gólját is, amellyel teljesen megsemmisítette a Ludogorecet. A házigazdák végül megérdemelten jutottak be a rájátszáskörbe” – olvasható. Hozzátették, a sok hazai helyzetért a bolgár csapat védelme volt hibáztatható, amely nagyon sokszor hibázott.
Más bolgár cikkek így fogalmaztak:
„A spanyol bírók okozták a Ludogorec vesztét Magyarországon.”
„Botrányos: az UEFA megakadályozta a Ludogorec Bajnokok Ligájába való jutását.”
„A spanyol játékvezető lemészárolta a »Sasokat« a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-meccsen azzal, hogy nem adott meg egy gólt és egy büntetőt.”
Most Mohammed Al-Hakim személyében svéd játékvezető dirigál.
A Ludogorec tehát a Ferencvárostól elszenvedett veresége miatt búcsúzott a BL-től, és átkerült az Európa-liga selejtezősorozatába, ahol a rájátszáskörben az északmacedón Shkëndijával csapott össze. Az első, idegenbeli találkozót 2–1-re elvesztette, de a hazai visszavágót ugyanilyen különbséggel megnyerte, majd a kétszer 15 perces hosszabbításban kiharcolta a főtáblára jutást.
Itt egy győzelemmel kezdett, idegenben 2–1-re győzte le a svéd Malmőt. Ezt aztán két vereség követte: előbb egy hazai 0–2 a spanyol Betisszel szemben, majd egy 3–2-es fiaskó a svájci Young Boys vendégeként. A Ludogorec jelenleg három ponttal a 26., már nem továbbjutó helyen áll.
A bolgár klub nem a legszebb napjait éli. Az elmúlt 14 kiírás győztese a mostani bajnokságban egy mérkőzéssel kevesebbet játszva úgy a harmadik, hogy a listavezető Levszki Szófia 11 ponttal előzi meg. A razgradiak az elmúlt négy bajnokijukon nyeretlenek maradt, az egyiken elszenvedték idénybeli első vereségüket is (úgy kaptak ki 5–4-re a második helyen álló CSKA 1948 Szófiától, hogy az ellenfél már 5–1-re is vezetett). A rossz forma miatt az együttes edzőt váltott, immár Todor Zsivondov irányít Rui Mota helyett.
Nem is túlzottan optimisták a szurkolói. A klub közösségi oldalán az egyik drukker ezt írta:
Ez egy biztos vereség, még a Ludogorec legjobb éveiben is mindig kikaptunk tőlük. És most amilyen formában vagyunk, elpusztítanak minket…!”
Persze nem minden szimpatizáns gondolja így, az edzőváltástól például sokan azt remélik, hogy megindul a csapat felfelé, és legalább egy döntetlent összehoz a Fradi ellen, de azt is el tudják képzelni, hogy nyer.
A Ludogorecre egyébként a Ferencvárosi Torna Club után a sorozatban két hazai mérkőzés vár: a Celta Vigo és a PAOK elleni. Utána a Rangersszel és a Nice-szel is találkozik még. Ezek közül csak a skótok elleni meccse lesz idegenben, tehát van még bőven esélye arra, hogy kiharcolja a továbbjutást.
Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 4. forduló
18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)
18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)
18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ferencváros–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport)
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA