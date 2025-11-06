Ft
FTC–Ludogorec: „A Fradi elpusztít minket” – nem mindenki hisz a bolgár csapat feltámadásában

2025. november 06. 06:34

Ismét találkoznak. Az edzőváltáson áteső Ludogorec a Fradi otthonába látogat a labdarúgó Európa-liga negyedik fordulójában.

2025. november 06. 06:34
Balázs Dávid

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön újabb Európa-liga-mérkőzést játszik, az ellenfél a bolgár Ludogorec lesz. A Fradi számít esélyesnek, és ezzel a vendégcsapat szurkolói is tisztában vannak.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Ismét a Groupama Arénában játszik a Ludogorec

A két együttes viszonylag sűrűn találkozik egymással a nemzetközi kupaporondon. Az elmúlt hat évben hat tétmérkőzést játszottak egymás ellen, ezeken

  • a Fradi háromszor,
  • a Ludogorec egyszer nyert, és
  • két döntetlen született.

Legutóbb augusztusban néztek farkasszemet, méghozzá a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Az első, Bulgáriában rendezett összecsapásuk gól nélküli döntetlenre végződött, majd a Groupama Arénában rendezett visszavágón az FTC 3–0-ra nyert, és ezzel továbbjutott. Érdekesség, hogy a lefújást után szinte csalást kiáltott a bolgár sajtó.

„A Ludogorec számára fájdalmas módon ért véget a Bajnokok Ligája, amiben a spanyol játékvezetői brigádnak is igen nagy szerepe volt” – idéztük korábbi cikkünkben a sportal.bg-t.

Később úgy fogalmaztak, hogy súlyos vereséget szenvedett a bolgár gárda, noha az első félidőben jól játszott, és több nagy helyzetet is kidolgozott. Szóba hozták a les miatt elvett gólját is, amit a „rendkívül vitatott” jelzővel illettek. Aztán úgy látták, hogy a szünet után már nyoma sem volt a Ludogorec jó játékának, amely rengeteget rontott, így a magyar bajnok végül felülkerekedett riválisán.

„Mindazonáltal a »Sasok« (ugyanaz a becenevük, mint a Fradinak – a szerk.) a 75. percben Ivajlo Csocsev földre vitele miatt büntetőhöz juthattak volna, de a spanyol bírók ismét a magyarok segítségére siettek. Nem sokkal később a Ferencváros meglőtte a második gólját is, amellyel teljesen megsemmisítette a Ludogorecet. A házigazdák végül megérdemelten jutottak be a rájátszáskörbe” – olvasható. Hozzátették, a sok hazai helyzetért a bolgár csapat védelme volt hibáztatható, amely nagyon sokszor hibázott.

Más bolgár cikkek így fogalmaztak:

„A spanyol bírók okozták a Ludogorec vesztét Magyarországon.”

„Botrányos: az UEFA megakadályozta a Ludogorec Bajnokok Ligájába való jutását.”

„A spanyol játékvezető lemészárolta a »Sasokat« a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-meccsen azzal, hogy nem adott meg egy gólt és egy büntetőt.”

Most Mohammed Al-Hakim személyében svéd játékvezető dirigál.

A két csapat útja

A Ludogorec tehát a Ferencvárostól elszenvedett veresége miatt búcsúzott a BL-től, és átkerült az Európa-liga selejtezősorozatába, ahol a rájátszáskörben az északmacedón Shkëndijával csapott össze. Az első, idegenbeli találkozót 2–1-re elvesztette, de a hazai visszavágót ugyanilyen különbséggel megnyerte, majd a kétszer 15 perces hosszabbításban kiharcolta a főtáblára jutást.

Itt egy győzelemmel kezdett, idegenben 2–1-re győzte le a svéd Malmőt. Ezt aztán két vereség követte: előbb egy hazai 0–2 a spanyol Betisszel szemben, majd egy 3–2-es fiaskó a svájci Young Boys vendégeként. A Ludogorec jelenleg három ponttal a 26., már nem továbbjutó helyen áll.

A bolgár klub nem a legszebb napjait éli. Az elmúlt 14 kiírás győztese a mostani bajnokságban egy mérkőzéssel kevesebbet játszva úgy a harmadik, hogy a listavezető Levszki Szófia 11 ponttal előzi meg. A razgradiak az elmúlt négy bajnokijukon nyeretlenek maradt, az egyiken elszenvedték idénybeli első vereségüket is (úgy kaptak ki 5–4-re a második helyen álló CSKA 1948 Szófiától, hogy az ellenfél már 5–1-re is vezetett). A rossz forma miatt az együttes edzőt váltott, immár Todor Zsivondov irányít Rui Mota helyett.


Nem is túlzottan optimisták a szurkolói. A klub közösségi oldalán az egyik drukker ezt írta:

Ez egy biztos vereség, még a Ludogorec legjobb éveiben is mindig kikaptunk tőlük. És most amilyen formában vagyunk, elpusztítanak minket…!”

Persze nem minden szimpatizáns gondolja így, az edzőváltástól például sokan azt remélik, hogy megindul a csapat felfelé, és legalább egy döntetlent összehoz a Fradi ellen, de azt is el tudják képzelni, hogy nyer.

A Ludogorecre egyébként a Ferencvárosi Torna Club után a sorozatban két hazai mérkőzés vár: a Celta Vigo és a PAOK elleni. Utána a Rangersszel és a Nice-szel is találkozik még. Ezek közül csak a skótok elleni meccse lesz idegenben, tehát van még bőven esélye arra, hogy kiharcolja a továbbjutást.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

