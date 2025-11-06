FTC–Ludogorec: „A Fradi elpusztít minket” – nem mindenki hisz a bolgár csapat feltámadásában

„Mindazonáltal a »Sasok« (ugyanaz a becenevük, mint a Fradinak – a szerk.) a 75. percben Ivajlo Csocsev földre vitele miatt büntetőhöz juthattak volna, de a spanyol bírók ismét a magyarok segítségére siettek. Nem sokkal később a Ferencváros meglőtte a második gólját is, amellyel teljesen megsemmisítette a Ludogorecet. A házigazdák végül megérdemelten jutottak be a rájátszáskörbe” – olvasható. Hozzátették, a sok hazai helyzetért a bolgár csapat védelme volt hibáztatható, amely nagyon sokszor hibázott.

Más bolgár cikkek így fogalmaztak:

„A spanyol bírók okozták a Ludogorec vesztét Magyarországon.”

„Botrányos: az UEFA megakadályozta a Ludogorec Bajnokok Ligájába való jutását.”

„A spanyol játékvezető lemészárolta a »Sasokat« a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-meccsen azzal, hogy nem adott meg egy gólt és egy büntetőt.”