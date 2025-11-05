Veszélyes lehet a Fradira nézve, ha az edző meg akarja tartani az állását – Robbie Keane készen áll

Ennyi esélye van most továbbjutni a Fradinak, és ennyi pénzt keresett eddig Európában
A zöld-fehérek már a következő fordulóban elérhetik azt a pontszámot, ami elegendő lehet a tavaszi folytatáshoz.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane és norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen tartott sajtótájékoztatót. FTC–Ludogorec: ezt várja a vezetőedző és a játékos.
FTC–Ludogorec: a magyar bajnok csütörtök este régi ismerős bolgár ellenfelét fogadja az Európa-liga főtáblájának 4. fordulójában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a játékosokat a Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen képviselte, aki elmondta: nem szabad abból kiindulni, hogy augusztusban 3–0-ra nyertek Bajnokok Ligája-selejtezőn a Ludogorec ellen a Groupama Arénában.
„Az a meccsünk nagyon jól sikerült, de nem gondolkozhatunk már ezen. Most volt náluk edzőváltás, szóval lehet, úgy állnak ki ellenünk, hogy nincsen veszítenivalójuk. Nekünk viszont az első perctől kezdve helyt kell állnunk, és meg kell mutatnunk, hogy nincs keresnivalójuk.”
Remekül kezdte a Fradi az El-t, hiszen 3 forduló után veretlen, 7 ponttal a 7. helyen áll a tabellán.
„Szerencsére tényleg jól kezdtünk Európában, mindenkinek megvan az önbizalma, és a teltházas stadionban a szurkolóink támogatása elég kell, hogy legyen holnap is, még ha nehéz mérkőzés is lesz. Egy ilyen találkozó extra motivációt jelent. Örülök, hogy jó formában vagyok én is, de egy ilyen erős csapatban, mint a miénk, nem lehet megnyugodni, minden edzésen és mérkőzésen a maximumot kell nyújtani.”
Mint említettük, régi ismerős a Ferencvárosnak a Ludogorec – az elmúlt 6 évben összesen 6-szor mérkőztek meg egymással (ezek közül hármat nyert meg a Fradi és csak egyet a bolgárok), legutóbb nyáron kétszer a BL-selejtezőben. Viszont a múlt héten edzőváltás volt az ellenfél kispadján, Todor Zsivondov váltotta Rui Motát, így a Mandiner arról kérdezte Robbie Keane vezetőedzőt, hogy ez mennyire nehezítette meg a bolgárok stílusának feltérképezését?
Edzőváltás a Ludogorecnél.
„Nekünk abból kell kiindulnunk, amiket a korábbi mérkőzéseken láttunk.
Most, ha jól tudom, a második csapat trénere lett a megbízott edző. Ha szeretne jó benyomást kelteni, hogy megtartsa az állását, az veszélyes helyzetet teremthet nekünk.
Mi nagyon jól ismerjük az ellenfelet, de azt nem tudom, az edzőváltás miatt lesz-e a szisztémában változás. Abból készültünk, amit korábban láttunk tőlük, de a fiúknak is mondtam ma: készüljenek fel minden eshetőségre. Ha nagy nyomást akarnának helyezni ránk, arra is készen kell állnunk.”
Elmondta: úgy érzi, mentálisan most nagyon jól áll a Fradi.
„Remek a hozzáállás és a csapatszellem. Focistaként ezek azok a mérkőzések, melyeken meg akarod mutatni magad. A Ludogorec fegyvere az lehet, hogy támadásban gyorsak és ügyesek is a játékosaik. Jó csapat ellen játszunk holnap, kemény meccs lesz, de ilyenkor kicsit kiszakadhatunk a hazai bajnokságból. Ez persze igaz a Ludogorecre is…”
A Ferencváros csütörtök este 9 órától fogadja a bolgárokat a Groupama Arénában.
