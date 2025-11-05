Veszélyes lehet a Fradira nézve, ha az edző meg akarja tartani az állását – Robbie Keane készen áll

FTC–Ludogorec: a magyar bajnok csütörtök este régi ismerős bolgár ellenfelét fogadja az Európa-liga főtáblájának 4. fordulójában. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a játékosokat a Ferencváros norvég középpályása, Kristoffer Zachariassen képviselte, aki elmondta: nem szabad abból kiindulni, hogy augusztusban 3–0-ra nyertek Bajnokok Ligája-selejtezőn a Ludogorec ellen a Groupama Arénában.

FTC–Ludogorec: Zachariassen örül a jó formájának. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„Az a meccsünk nagyon jól sikerült, de nem gondolkozhatunk már ezen. Most volt náluk edzőváltás, szóval lehet, úgy állnak ki ellenünk, hogy nincsen veszítenivalójuk. Nekünk viszont az első perctől kezdve helyt kell állnunk, és meg kell mutatnunk, hogy nincs keresnivalójuk.”

Remekül kezdte a Fradi az El-t, hiszen 3 forduló után veretlen, 7 ponttal a 7. helyen áll a tabellán.