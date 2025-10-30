Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél – ettől várják a feltámadást a budapesti túra előtt

Edzőváltás történt a Ferencváros labdarúgócsapatának jövő heti Európa-liga ellenfelénél. A bolgár Ludogorec a honlapján jelentette be, hogy a csütörtöki, Csernomorec elleni Bolgár Kupa-mérkőzésen már a klub második csapatának vezetőedzője, Todor Zsiszondov vezeti az együttest.

A klub vezetősége arról tájékoztatott, hogy ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások Rui Motával és a stábjával a szerződéseik felbontásáról.

Eddig tartott a türelem a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge eredményei és teljesítménye után, szeptember vége óta egyáltalán nem nyertek meccset, betelt a pohár, nem várták meg az edzőváltással a budapesti kirándulást.

Mint ismert, a Fradi a nyári BL-selejtezőjében már legyőzte egyszer a bolgár csapatot, jövő csütörtökön az El-ben készül hasonlóra a Groupama Arénában.