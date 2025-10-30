Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél – ettől várják a feltámadást a budapesti túra előtt

Továbbjutott a Ferencváros, de Kubatov Gábor elárulta, mi a nap igazi jó híre (VIDEÓ)
Értékelt a győzelem után.
Edzőváltás a Ludogorecnél.
Edzőváltás történt a Ferencváros labdarúgócsapatának jövő heti Európa-liga ellenfelénél. A bolgár Ludogorec a honlapján jelentette be, hogy a csütörtöki, Csernomorec elleni Bolgár Kupa-mérkőzésen már a klub második csapatának vezetőedzője, Todor Zsiszondov vezeti az együttest.
A klub vezetősége arról tájékoztatott, hogy ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások Rui Motával és a stábjával a szerződéseik felbontásáról.
Eddig tartott a türelem a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge eredményei és teljesítménye után, szeptember vége óta egyáltalán nem nyertek meccset, betelt a pohár, nem várták meg az edzőváltással a budapesti kirándulást.
Mint ismert, a Fradi a nyári BL-selejtezőjében már legyőzte egyszer a bolgár csapatot, jövő csütörtökön az El-ben készül hasonlóra a Groupama Arénában.
Egészen döbbenetes, de a Ferencváros nyolc El-ellenfele közül már hat váltott edzőt a jelenlegi szezon során.
A bolgárok svédországi győzelemmel rajtoltak a második számú európai kupában, de aztán két vereség következett, míg a zöld-fehérek egy Plzen elleni döntetlennel kezdtek a főtáblán, majd Genkben és Salzburgban is győztek, így három meccs után hét ponttal állnak a tabellán!
