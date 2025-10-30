Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
10. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
edzőváltás Fradi Ludogorec

Betelt a pohár a Fradi ellenfelénél – ettől várják a feltámadást a budapesti túra előtt

2025. október 30. 12:28

Edzőváltás a Ludogorecnél.

2025. október 30. 12:28
null

Edzőváltás történt a Ferencváros labdarúgócsapatának jövő heti Európa-liga ellenfelénél. A bolgár Ludogorec a honlapján jelentette be, hogy a csütörtöki, Csernomorec elleni Bolgár Kupa-mérkőzésen már a klub második csapatának vezetőedzője, Todor Zsiszondov vezeti az együttest.

A klub vezetősége arról tájékoztatott, hogy ezzel párhuzamosan folynak a tárgyalások Rui Motával és a stábjával a szerződéseik felbontásáról.

Eddig tartott a türelem a csapat elmúlt hónapokban mutatott gyenge eredményei és teljesítménye után, szeptember vége óta egyáltalán nem nyertek meccset, betelt a pohár, nem várták meg az edzőváltással a budapesti kirándulást.

Mint ismert, a Fradi a nyári BL-selejtezőjében már legyőzte egyszer a bolgár csapatot, jövő csütörtökön az El-ben készül hasonlóra a Groupama Arénában.

Egészen döbbenetes, de a Ferencváros nyolc El-ellenfele közül már hat váltott edzőt a jelenlegi szezon során.

A bolgárok svédországi győzelemmel rajtoltak a második számú európai kupában, de aztán két vereség következett, míg a zöld-fehérek egy Plzen elleni döntetlennel kezdtek a főtáblán, majd Genkben és Salzburgban is győztek, így három meccs után hét ponttal állnak a tabellán!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!